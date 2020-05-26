Стелс уходит на прорыв. В чем уникальность самолета-невидимки ПАК ДА

В России начали собирать опытный образец нового стратегического стелс-бомбардировщика дальней авиации ПАК ДА. По задумке он станет невидимым, но сможет нанести мощный урон.

Сборка первого образца стратегического стелс-бомбардировщика началась в России, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе. Машину, получившую рабочее название ПАК ДА, изделие 80, построят в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации».

«Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительной корпорации, разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас на заводе собирают кабину самолета. Постройка бомбардировщика завершится в 2021 году. Первый двигатель для него передадут на стендовые испытания уже в этом году.

Особенности ПАК ДА

Сейчас у России имеются фронтовые истребители-бомбардировщики Су-57, созданные по технологии стелс. А вот стратегических бомбардировщиков-невидимок пока нет. Их отличительная особенность заключается в дальности полета. Те же Су-57 могут достигнуть берегов США и вернуться обратно. Такую задачу — правда, с дозаправкой — могут решить Ту-160, Ту-22М и модифицированный Ту-95. Но это не невидимки.

«Встал вопрос о необходимости иметь самолет прорыва. Он должен незаметно преодолевать любую систему противовоздушной обороны, подавлять ПВО и открывать дорогу для крылатых ракет или бомбардировщиков, изготовленных по обычной технологии», — пояснил «360» военный эксперт Юрий Кнутов.

ПАК ДА спроектирован как «летающее крыло». Грубо говоря, судно состоит из фюзеляжа и крыльев, а хвостовая часть в классическом ее понимании у самолета отсутствует. Благодаря такой конструкции обеспечивается устойчивость и надежность крейсерской скорости. В перспективе он заменит Ту-95, немодифицированные Ту-22 и ранние модификации Ту-160.

Стелс-технологии

Технология стелс тоже будет усовершенствованной. У самолета будет не только практически не отражающий радиоволны корпус, но и система радиоэлектронной борьбы. Она сможет подавлять станции наведения ракет, радиолокаторы и защиту от ракет классов «воздух — воздух» и «земля — воздух», в том числе и лазерную.

Кроме того, ПАК получит дозвуковую скорость полета. Это сделали намеренно: когда самолеты преодолевают сверхзвуковой барьер, раздается хлопок и машины демаскируют себя в небе.

«Выхлопные сопла изготовят особым образом, чтобы оставлять минимальный тепловой след. Чтобы с помощью инфракрасных систем наведения или ракет с инфракрасной головкой самонаведения наш самолет нельзя было так легко обнаружить», — отметил Кнутов.

В отечественной разработке широко задействуют искусственный интеллект и специальную кодированную внутреннюю связь. Благодаря этому стратегические бомбардировщики смогут обмениваться данными и работать как единая нейросеть.

Щит и меч

Какое точно вооружение получит ПАК ДА, изделие 80, пока не известно. По словам эксперта, речь идет о крылатых, а возможно, и гиперзвуковых ракетах «Циркон» и «Кинжал». Из-за невидимости ПАК ДА будет трудно засечь, а благодаря вооружению он будет способен самостоятельно нанести мощный урон сопернику.

«Сочетание незаметности и мощного удара. В одном качестве щит и меч. Эта машина, конечно, уникальна. Она позволит нам создать новейшие технологии, которые мы сможем применять в гражданской сфере, чтобы совершить технический прорыв и создать конкурентоспособную промышленность мирового уровня», — добавил Кнутов.

ПАК ДА станет ответом своему американскому аналогу B-21 Raider, который сейчас создают в США. По мнению эксперта, главными преимуществами российского бомбардировщика-невидимки станут гиперзвуковые ракеты, которых у американцев пока нет. Несмотря на искусственный интеллект, экипаж ПАК ДА будет состоять из четырех человек. В случае выхода электроники из строя пилоты смогут выполнить задачу в ручном режиме.

«И это системы радиоэлектронной борьбы, которые на сегодняшний день у нас являются самыми передовыми. Я так полагаю, если комплекс наших достижений в области оборонных систем будет установлен, плюс лазерный комплекс защиты, то, думаю, наша машина должна превосходить американскую как по защищенности, так и по ударной мощи», — заключил Кнутов.