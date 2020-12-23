Падение в элитном дворе. Разбившаяся в центре Москвы женщина оказалась светской львицей

В центре Москвы, во дворе элитного дома, нашли тело женщины с размозженной головой. Она упала с балкона 15-го этажа. Она оказалась светской львицей Ириной Шафировой.

Тело без головы

Во вторник, примерно в 16:00, случайные прохожие заметили во дворе элитного дома в Ружейном переулке тело женщины и тут же вызвали полицию. Травмы говорили, что она упала с большой высоты — у нее была размозжена голова. РЕН ТВ сообщил, что погибшая выпала с балкона. Через несколько минут приехала полиция. Нашли ее автомобиль, в котором были документы. Погибшей оказалась 46-летняя Ирина Шафирова. Сайт kр.ru отметил, что она известная светская львица.

На теле не было следов борьбы или других признаков того, что в деле замешан криминал, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. Обыскали квартиру, в которой находилась Шафирова до смерти. Предсмертной записки не нашли.

По данным kp.ru, во вторник Шафирова весь день не выходила на связь с нянями, которые жили в соседней квартире с детьми.

Проблемы в личной жизни

После произошедшего журналисты вспомнили о бракоразводном процессе погибшей с мужем — бизнесменом Борисом Шафировым.

«Она была в отчаянии от бесконечных измен. Он не жил с ней и детьми уже около двух лет. И вот только сейчас она решилась на развод», — рассказала сайту kp.ru подруга Шафировой.

Она отметила, что у пары якобы были проблемы с разделом имущества. По словам подруги, Шафирова пыталась оставить себе загородный дом, три квартиры и назначить сумму на содержание, но ее супруг на контакт не шел.

По другим данным, пара развелась еще три года назад.

Многие знакомые Шафировой отказываются комментировать ситуацию, отметили журналисты, намекая на страх перед влиятельным супругом погибшей. Родственники пока никак публично не отреагировали на произошедшее.

РЕН ТВ утверждает, что Шафирова в последнее время сильно переживала из-за развода. По неподтвержденным данным, до гибели она проходила лечение в психиатрической клинике «Алексеевская». Пока не установлено, была ли связана госпитализация (дата которой не уточняется) с проблемами в личной жизни.

Информацию о лечении в психиатрической клинике дает и сайт kp.ru. Журналисты заявили, что Шафирова последние пять лет проходила терапию из-за серьезного расстройства. По словам подруги погибшей, она лежала в больнице примерно месяц назад. А источники в правоохранительных органах подтвердили журналистам, что женщина состояла на учете в психиатрическом диспансере.

Издание пишет, что падение с балкона никак не связано с историями о дележке имущества или ревностью.

Что известно о Шафировой

В доме, около которого нашли тело Шафировой, у семьи две квартиры. В одной жила Ирина, а в другой — двое ее детей: дочь и сын младшего школьного возраста. Вместе с детьми жили три няни, они постоянно находились с отпрысками Шафировых.

«Ее постоянно мучили мысли о самоубийстве, и это несмотря на таблетки, которые она пила по рекомендации лучших психиатров», — сказала подруга Шафировой.

Шафирова не была медийной личностью. На ее странице в Instagram достаточно редко появлялись фотографии. Но судя по тем, которые имеются, женщина часто путешествовала, ходила с подругами на разные мероприятия, носила люксовые наряды, участвовала в фотосессиях. Погибшая хорошо дружила с бывшей женой режиссера Резо Гигинеишвили — Надеждой Оболенцевой.