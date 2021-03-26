Падение рекордсмена. Крушение Ка-32 под Калининградом связали с морем

В Калининградской области упал вертолет МЧС. Хотя воздушное судно создали еще в СССР, его называют одним из самых надежных и маневренных. Вертолеты Ка-32 используют спасатели и военные моряки не только России, но и других стран. Причину аварии помогут узнать бортовые самописцы.

В Калининградской области во время тренировочного полета упал вертолет МЧС. Воздушное судно Ка-32 рухнуло над Куршским заливом, в пяти километрах от берега поселка Головкино Полесского района. На борту находился опытный экипаж, который неоднократно участвовал в ликвидации различных ЧС.

Бортовой механик погиб, второй пилот и командир вертолета госпитализированы в Полесскую центральную районную больницу. По одной из версий, на борту произошла чрезвычайная ситуация. По другой — были нарушены правила эксплуатации воздушного судна. Не исключены и какие-то внешние факторы.

Расследованием займется комиссия. Она же будет решать вопрос с подъемом и эвакуацией воздушного судна. На месте работают более 50 человек и свыше 10 единиц спасательной техники. Пока следователи устанавливают все обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полеты в любую погоду

Сначала Ка-32 собирались использовать для разведки ледовой обстановки в экстремальных условиях Арктики днем и ночью. В конце 1978 года опытный вертолет впервые в истории в условиях арктической полярной ночи провел караван судов с атомным ледоколом «Сибирь».

Первый полет серийного вертолета Ка-32 состоялся в 1980 году. Воздушное судно отлично приспособлено для поисковых и спасательных работ, транспортных перевозок, разгрузки судов и обслуживания буровых платформ, крановых работ при монтаже оборудования, вывозки пакетов ценной древесины, патрульной службы и других целей.

В 1981 году вертолет Ка-32 впервые предстал перед зарубежными специалистами, а спустя четыре года уже блистал на Парижской авиационно-космической выставке. У него существует 15 различных модификаций. Они могут выполнять сложные строительно-монтажные работы («летающий кран»), эвакуировать людей и тушить пожары различной степени сложности, в том числе и в высотных зданиях, перевозить крупногабаритные грузы на внешней подвеске и в транспортной кабине.

На вертолетах Ка-32 были установлены несколько мировых рекордов подъема грузов на скорость, высоту, максимальной высоты и высоты в горизонтальном полете. Стоить отметить, что все семь рекордов были выполнены женскими экипажами.

Ответ у самописцев

Сегодня борт должны поднять на поверхность — вертолет находится на небольшой глубине. Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов рассказал «360», что при подъеме с борта извлекут записывающие устройства, бортовые средства объективного контроля, которые помогут выяснить причины аварии.

«Пока говорить рано. Но если экипаж не подавал сигналы бедствия, не выходил на связь и не предупредил диспетчера, вероятнее всего сочетание двух факторов. Первый — человеческий фактор, он всегда будет присутствовать. Второй — был какой-то отказ, рассогласованность в работе систем», — пояснил Владимир Попов.

Могло повлиять и то, что полет проходил над морем. Это всегда сопрягается с дополнительной опасностью, отметил эксперт. Не исключено, что даже при хорошей погоде мог резко поменяться ветровой режим, и это сказалось на пилотировании. Также могли сыграть влажность воздуха и испарение от моря.

Летчик добавил, что сейчас есть возможность поговорить с экипажем. По мнению эксперта, погибший бортовой техник находился в кабине грузового отсека, поэтому ему тяжелее было эвакуироваться. Возможно, техник не был пристегнут, получил удар и потерял сознание — это вполне могло привести к гибели в воде.

Помощник моряков и спасателей

Источник фото: wikipedia.org

При этом Владимир Попов назвал Ка-32 одним из самых надежных вертолетов отечественного производства. И хотя с 1987 года с вертолетом этой модели произошло более 20 аварий, это, по мнению эксперта, небольшая цифра для авиации.

«Все это имело свои объяснения: где-то были ошибки людей, где-то — отказы техники. Отказ одного двигателя уже авария. Но у вертолета этой модели два двигателя, и второй, хоть тяга и падает, дает возможность совершить аварийную посадку. Бывает отказ в системе регулировки шага винта, но и при этом возможно посадить машину», — пояснил летчик.

Вертолет хорошо зарекомендовал себя благодаря простоте пилотирования, хорошей маневренности, эргономичности и удачной конструкцией. По словам Владимира Попова, эта машина отвечает всем требованием сегодняшнего дня. Именно потому вертолет так охотно используют в ВМФ и МЧС России.

«В авиации Военно-морского флота его используют в качестве поисковика-спасателя, разведчика, для противолодочной обороны, как транспорт — машина может брать на борт до 15 пассажиров при необходимости. Кроме того, Ка-32 нужна достаточно маленькая площадка для посадки, а для хранения подойдет небольшой ангар», — рассказал эксперт.

Ценят вертолеты и спасатели. За счет двух пар винтов, которые вращаются в разные стороны на одной оси, лопасти у вертолета короче обычных. Таким образом, он может, в отличие от других вертолетов, довольно близко подойти к горящему многоэтажному зданию. Плюс большая грузоподъемность, отметил летчик.

Не только в России

Вертолеты Ка-32 и модификации этой модели оценили не только в России. В Южной Корее ими пользуется морская полиция и поисково-спасательные отряды ВВС. Они помогают бороться с пожарами Лесной службе и используются различными гражданскими компаниями и ведомствами.

Испания и Португалия используют Ка-32 как противопожарные вертолеты. Задействованы воздушные суда в МЧС Азербайджана и Казахстана.

Также вертолеты используют Украина, Болгария, Канада, Швейцария, Япония, Бразилия, Турция и КНДР.