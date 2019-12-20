О том, что падел признали новым официальным видом спорта в России, стало известно в четверг, 19 декабря. Однако заседание, в ходе которого дисциплину было решено внести во Всероссийский реестр видов спорта, состоялось еще 29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Федерации Падел РУС на своем официальном сайте.

Поздравляем всех с этим важным событием! Принятое решение придает паделу официальный статус и открывает возможность прохождения дальнейших этапов развития в нашей стране Пресс-служба Федерации Падел РУС.

Что такое падел?

Этот вид спорта уже долгое время пользуется популярностью за границей. Особенно востребован он в Испании и Аргентине, однако постепенно появляется и в других странах. Падел напоминает стандартный большой теннис, который объединили со сквошем и пинг-понгом. Основные требования — разметка корта, правила игры и ведение очков — у него точно такие же, как и у тенниса. Классический формат игры — парный. Однако одно важное отличие существенно меняет всю игру — корт с четырех сторон огорожен прозрачными стенами, высота которых составляет четыре метра.

Это дополнение позволяет спортсменам продолжать игру после того, как теннисный мячик отскочит от стен.

Еще одно отличие заключается в форме и размере ракетки — они похожи на стандартные теннисные, но обладают более короткой рукояткой. Кроме того, вместо упругой сетки мяч нужно будет отбивать гладкой вставкой из пенопласта, которую покрывает дерево или пластик.

Впервые падел возник в Мексике в 1962 году. Постепенно он распространился в другие страны, сперва получив популярность в Латинской Америке. С начала 1992 года появились регулярные чемпионаты мира по этому виду спорта — они проводятся дважды в год.

Источник фото: pixabay

Кого заинтересует?

Пресс-служба Федерации Падел РУС отметила, что наибольшей популярностью этот вид спорта пользуется у поклонников тех дисциплин, для игры в которые нужны ракетки. Речь идет о большом или пляжном теннисе, пинг-понге, а также бадминтоне. Из-за простоты правил и ненадобности особой физической подготовки, заняться паделом могут не только профессиональные спортсмены, но и любители. За счет этого новый в России официальный вид спорт может стать альтернативой привычным фитнес-клубам.