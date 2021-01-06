Cosmopolitan назвал ожирение «здоровым». Авторам сразу напомнили о всех проблемах, которые несет лишний вес

Британский Cosmopolitan показал обложки февральского выпуска журнала. На фотографиях выступающих за бодипозитив активисток и блогерш красовался лозунг: This is healthy («Это здоровое явление»). Но пользователи не оценили такой выбор, жестко раскритиковав девушек плюс-сайз. По их словам, здоровые люди не могут так выглядеть. С ними согласился и врач-диетолог, предупредивший о возможных заболеваниях.

Публикация с новыми обложками появилась на сайте журнала 1 января. Cosmopolitan выбрал фотографии 11 девушек, среди которых можно увидеть известных блогерш Келли Торп, Джаду Сезер и Алекс Лайт. Кроме того, на обложку попала легкоатлетка Морган Лейк, а также тренер по йоге Джессамин Станлей и Мелисса Алькантара — инструктор Ким Кардашьян.

Все модели продвигают идею бодипозитива. Редакторы журнала взяли у каждой интервью и рассказали о жизни девушек. В 2012 году Торп села на диету и стала вести свой блог, который за несколько лет вырос в целое сообщество.

«Я думала, что если заставлю себя отчитываться перед незнакомцами, то [похудею]. От этого мне стало хуже, чем когда-либо. <…> Я всегда боролась с тем, что отличалась от моих друзей. Я перепробовала каждую диету», — рассказала блогерша.

Сейчас Торп 31 год. Всю жизнь она страдала от расстройства пищевого поведения и сталкивалась с осуждением. По словам девушки, однажды она решила выйти на улицу в обтягивающей спортивной одежде. Некоторые мужчины даже не постеснялись назвать ее «жирной свиньей».

«Это было ужасное время. Теперь я могу справиться с подобным насилием, потому что слово „жирная“ больше не ранит меня. Я хочу, чтобы другие женщины чувствовали себя комфортно в своем теле независимо от размера», — заключила Торп.

«Ожирение не бывает здоровым»

Пользователи в соцсетях не прониклись рассказом девушки. Они стали активно обсуждать обложку именно с Торп и тренером Станлей. Одна из комментаторов добавила к своему посту обе фотографии и заявила, что здоровые люди не могут так выглядеть. Лишний вес приводит к проблемам с сердцем и всевозможным болезням.

«Интересно, как тогда по версии Cosmopolitan выглядят больные люди?» — задался вопросом другой подписчик.

«Журнал Cosmopolitan считает, что если вы выглядите как мешок с картошкой, то на самом деле вы вполне здоровый человек», — написали в Twitter.

Не обошлось и без ироничных комментариев. Пользователи решили, что февральскими обложками журнал решил отпугнуть своих читателей.

«Cosmopolitan решил избавиться от подписчиков и покупателей в ускоренном режиме», — отметил юзер.

«Видимо, „Макдональдс“ стал спонсором Cosmopolitan. Крупным таким спонсором», — пошутила девушка.

Но была и более жесткая реакция. Блогерша Николь Арбур напомнила, что ожирение является главной причиной летального исхода при коронавирусе. Она предложила Cosmopolitan «положить бодипозитив на гроб».

«Ожирение никогда не бывает здоровым», — резко подчеркнул комментатор.

«Они серьезно? Если бы это было здорово, они не страдали бы болезненным ожирением! Я знаю это, потому что я страдаю болезненным ожирением! Мое решение 2021 года — сосредоточиться на себе. То, что делает Cosmopolitan, вредно для этих женщин. Это заставляет их думать, что им ничего не нужно делать», — заявила подписчица.

Еще один пользователь сравнил новую обложку журнала с той, что была в 1992 году. Тогда на читателей смотрела супермодель Клаудия Шиффер.

Источник фото: twitter.com

Как считает врач?

Ко всей этой истории с бодипозитивом и лишним весом нельзя относиться несерьезно, считает диетолог Марият Мухина.

«Здесь вот это опасное явление пытаются ввести на таком розовом безобидном фоне. Вот такая безобидная женщина или девушка, я даже не могу понять ее возраст, поднимает ногу и демонстрирует излишки жировой ткани», — сказала врач «360».

Она добавила, что у модели явно нарушен обмен веществ и есть гиподинамия, так как движение на кадре неуклюжее. По словам Мухиной, такими фотографиями человечеству навязывается уже опасность пандемии ожирения. Если люди сохранят такой образ жизни, то установится новая субкультура.

«Эта субкультура оправдывает образ жизни, ведущий к ожирению. И оправдывает, соответственно, новый вид товаров и услуг, связанный с повышенным потреблением всего. То есть это философия потребительства, когда через прямую кишку утилизируется огромное количество пищевых продуктов», — отметила диетолог.

Мухина пояснила, что выступающие за бодипозитив прикрываются фразой, что их тело — это их дело. При этом можно вспомнить такую болезнь, как лепра. Людей просто изолировали. Бодипозитив является такой же болезнью, но заражает идеологически.

«Сегодня мы килограммы нарастили, завтра мы уже подмышки не бреем, а послезавтра мы уже воняем потом, бактериями. Потом покроемся все прыщами, язвами и так далее. И это все будет дело одного человека? Ничего подобного. Человек живет в обществе», — отметила врач.

Она напомнила, что лишний вес ведет к целому ряду болезней. Из-за ожирения может быть нарушена работа сердца и внутренних органов. Кроме того, могут появиться импотенция, бесплодие, онкология, сахарный диабет и даже заболевания мозга. Мухина подчеркнула, что ожирение является «ласковым убийцей» и каждый может выбрать сам между жизнью на таблетках или здоровьем.