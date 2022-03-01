Россия может столкнуться с дефицитом импортных фруктов и овощей в условиях новых санкций. Компании-импортеры рассчитываются по контрактам с поставщиками в долларах и евро, которые за последние несколько дней сильно выросли. Кроме того, санкции против российских банков усложнили оплату за поставки товара. Заместить импортные продукты питания отечественными российские производители могут только в мясном секторе. С овощами и фруктами все сложнее.

Успехи мясного рынка

Россия уже несколько лет полностью обеспечивает себя мясом птицы и свининой. Объемы экспорта этих двух видов продукции намного превышают импорт. Поэтому по этим двум видам продукции проблем в будущем не будет. Об этом «360» рассказал руководитель исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, производство свинины и мяса птицы растет с начала года. Для того, чтобы еще больше увеличить эти показатели необходимо решить проблему птичьего гриппа.

«Мы ожидаем небольшого прироста по говядине. Доля импортных поставок в общем объеме потребления этого вида мяса составляет 17%. В список импортеров входит Белоруссия, с которой у России отличные отношения, а также страны Южной Америки и Индия. Все они готовы поставлять свою продукцию», — рассказал Юшин.

По словам эксперта, сейчас главные вопросы, которые волнуют импортеров: курс рубля к доллару и другим валютам и работа логистики. В ближайшей перспективе проблем пока нет. Но в долгосрочной могут начаться трудности — уже у отечественных производителей.

«Из-за курса рубля вырастет себестоимость производства, так как многие составляющие кормов, например, аминокислоты, минеральные добавки, ветеринарные препараты во многом, зависят от импортных поставок. Без этих составляющих мы не можем получить полноценные корма, поэтому можем получить снижение по весу, что скажется на объемах», — пояснил специалист.

Юшин затруднился сделать прогноз по ценам на ближайшую перспективу. Для этого на рынке пока есть слишком много неизвестных. Основная задача сейчас — это обеспечить стабильное производства скота и птицы, а для этого нужно сохранить поставки составляющих кормов.

«В этом случае мы производство обеспечим. Мощности для этого есть. Ресурсы, льготные кредиты сейчас согласуют между собой Минфин и Минсельхоз. Очень важно обеспечить финансовую стабильность предприятий, чтобы они могли купить, все, что им нужно для производства», — пояснил специалист.

Он добавил, что конечная цена для потребителя окажется в зависимости от себестоимости продукции. Какой она будет пока неизвестно.

Прогноз на подорожание

Рынок российских импортеров сейчас находится в подвешенном состоянии, потому что никто не может сказать, как будут выглядеть международные торговые операции в ближайшем будущем. Останутся ли доступны банки для расчетов, что будет с логистикой и доставкой через границу. Таким мнением с «360» поделилась генеральный директор ИА FruitNews Ирина Козий.

«Сейчас мы слышим, что нет уверенности, что российские компании готовы платить за продукцию, которую им поставляют. Поэтому большая часть поставщиков переходит на предоплату. То есть, сначала партию оплачиваете, потом ее отгрузят», — пояснила она.

Ирина Козий сделала прогноз, что в случае быстрой стабилизации ситуации, снятия санкций и открытия границ цены на овощи и фрукты вырастут в цене в 1,5-2 раза. Здесь свою роль сыграет курс доллара и страхование импортеров от рисков.

По мнению эксперта, импортозамещение в этой ситуации не поможет. Все российское сельское хозяйство зависит от зарубежных товаров.

«Овощи — это импортный посадочный материал. Даже тот же картофель на 80% — это посадки импортной селекции. Импортные средства защиты и удобрения. Уже сейчас хозяйства жалуются, что они не могут ничего купить. Поставки приостановили до 7 марта. Импортная техника и, соответственно, импортные комплектующие. Вплоть до упаковочных материалов, но здесь мы можем использовать картонные коробки», — пояснила Ирина Козий.

Она подчеркнула, что все российское производство вписано в мировую систему, из которой сейчас отрасль начали выламывать. Эксперт отметила, что с какой-то степенью уверенности можно прогнозировать, что импортные овощи и фрукты в Россию начнут ввозить контрабандой.

Заморозка отечественного

Компании — владельцы сетей крупнейших российских супермаркетов «О’Кей», «Магнит», «Ашан» и «Атак» объявили, что вводят минимальную наценку в размере 5% на четыре категории продуктов питания. В их число вошли молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

Каждая из сетей определит товары, которые начнут продавать по самым низким ценам. Условий несколько: все продукты российского производства, они востребованы покупателями и их достаточное количество в каждом магазине.

Продукты с низкой наценкой получат специальные ценники или пометку «Социальный товар». Новые правила в супермаркетах «О’Кей» «Магнит» начали действовать со вторника, 1 марта, «Ашан» и «Атак» введут новые ценники в ближайший четверг, 3 марта.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы отметили, что позволит россиянам покупать достаточное количество продуктов. Решение о вводе минимальной наценки торговые сети взяли на себя самостоятельно.