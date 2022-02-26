Овечку Долли клонировали 25 лет назад. Тогда это было чудом, а сейчас?

Об успешном клонировании овечки Долли стало известно 25 лет назад. Тогда животное стало самой известной овцой в мире, а создавших ее ученых успели назвать гениями. На сегодня схема клонирования осталась практически неизменной. Специалисты могут создавать не только различных животных, но и людей. Правда, клонирование последних все еще запрещено. Тем временем технология может помогать, например, людям с аллергией. Так, в России создали корову, способную давать молоко, не вызывающее аллергию.

Клонирование овечки Долли

Генетик из Рослиновского института Йен Уилмат 27 февраля 1997 года в номере английского журнала Nature сообщил, что ему с коллегами удалось клонировать животное. Долли получили путем пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Знаменитая овечка являлась генетической копией овцы — донора клетки.

На момент начала эксперимента овечка-донор уже умерла. Все необходимые клетки взяли заранее, заморозили и оставили на хранение в жидком азоте. Это помогло сохранить и передать материал. Информацию для клонирования взяли из взрослых дифференцированных (соматических) клеток, не из половых (гамет) или стволовых.

Эксперимент поставили в Шотландии, в Рослиновском институте, который находится близ Эдинбурга, в 1996 году. Сделали это Ян Вилмут и Кит Кэмпбелл. Позже процесс несколько усовершенствовали. И он стал началом целой серии клонирований — не только овец, но и оленей, коров, лошадей, быков, обезьян, кроликов, крыс, а также кошек и собак.

Звезда эксперимента — Долли — прожила 6,5 года. После себя она оставила шесть ягнят. Овечку усыпили в 2003 году после болезни. Через три года о жизни и судьбе Долли сняли научно-популярный фильм.

Технология клонирования практически не изменилась

Технология клонирования с тех пор особо не изменилась. Об этом «360» рассказал заведующий отделением, трансфузиологии, заготовки и процессинга стволовых клеток Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева Павел Трахтман.

«Технология работает. И замечательно работает. Никаких прорывов в этой технологии не произошло. Сейчас до сих пор ученые умеют создавать из соматической клетки довольно сложный организм. Клонирование используется в основном в научных целях. В медицинских целях пока это не разрешено, считается неэтичным, потому что не очень понятны последствия. Но в качестве научных экспериментов используется, да», — пояснил Трахтман.

Клонирование человека запрещено, но реально

На сегодня ученые добились колоссальных успехов в клонировании и могут клонировать все что угодно, включая человека. Правда, клонировать человека во всем мире запрещено. Об этом рассказал генетик, заслуженный врач РФ, доктор биологических наук Евгений Лильин.

«Клонировать человека запрещено не по техническим сложностям. Клон будет абсолютно похожим на донора, но при этом его лишают социального опыта, знаний. <…> И, наконец, вопрос религии. Все запреты связаны с тем, что мы не имеем юридической привязки клона к родственникам отца», — отметил Лильин.

По его словам, сегодня мировое сообщество бьется над юридическим разрешением этого вопроса. Лильин считает, что в будущем клонировать людей может быть вполне реально. По словам Трахтмана, пока общество к такому не готово.

«Существует все же многотысячелетняя традиция появления человека на свет. До сих пор не каждое общество готово к применению ЭКО, я уж не говорю про клонирование. Для этого потребуется много-много-много поколений людей, чтобы все это поменялось. Технология очень интересная, нужная. Ее можно использовать для создания донорских органов. Но пока не удается это сделать», — пояснил он.

Клонирование в России

По словам Трахтмана, в России также существуют лаборатории, занимающиеся клонированием. Эта сфера активно развивается, в том числе при поддержке иностранных коллег. Так, два года назад в РФ впервые клонировали теленка. Корову назвали Цветочек. Заведующая лабораторией экспериментальной эмбриологии ВНИИЖ Галина Сингина рассказала, почему Цветочек оказалось такой ценной для науки.

«Для России — да, это уникальное животное, потому что оно получено методом соматического клонирования. <…> Мы начали работу в направлении получения гена с нокаутом гена бета-лактоглобулина. Что это значит? Бета-лактоглобулин вызывает у людей аллергические реакции. Поэтому если мы выключим этот ген, то животное, которое будет производить молоко с нокаутом этого гена, оно будет с низкими аллергенными признаками», — пояснила Сингина.

Так, дети и взрослые, страдающие аллергией, смогут пить молоко, если оно будет от такой коровы, как Цветочек. При этом по вкусу, например, молоко и мясо ничем не отличаются от привычных.