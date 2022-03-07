Отыграли санкции. Европа расплатится за российский газ по максимуму

Мировой энергетический кризис продолжается. Цена на газ в Европе пробила исторический максимум и подобралась к отметке 4000 долларов за тысячу кубометров. «360» разобрался, с чем связан такой ажиотаж и много ли потеряет Россия, если Европа сократит поставки энергоносителей.

Голубое золото

Открытие торгов 7 марта сотрясло биржи резким ростом котировок на газ. Фьючерсные контракты с отгрузкой в апреле на Лондонской бирже IСЕ взлетели в цене почти до 4000 долларов (560 тысяч рублей) за тысячу кубометров. А ведь еще пятницу на закрытии торгов газ торговался по 2150 долларов. Сегодня — уже четвертый подряд исторический рекорд. И, возможно, не последний.

Газ начал дорожать в Европе еще с прошлой весны. Ровно год назад топливо с хаба TTF в Нидерландах еще отгружали по 250–300 долларов за тысячу кубометров. Уже летом газ торговался выше 600 долларов, а в октябре стоимость стала четырехзначной. В конце декабря все дошло до 2190 долларов. Затем пошло снижение, и в феврале средняя цена уже составляла 935 долларов. Но март поднял ставки до небывалых высот. На фоне обострения украинского кризиса стали звучать угрозы ограничений на импорт газа и угля из РФ. А ветрогенерация вряд ли согреет Европу.

Нездоровый ажиотаж

Мировой энергетический кризис, начавшийся в 2021 году, никуда не исчез и в связи с обострением политической ситуации только усугубился. Любые новости, касающиеся энергетики, вызывают на рынках нездоровый ажиотаж. Это приводит к колебаниям цен на любые энергоносители, рассказал «360» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Абсолютно весь мир сейчас находится в энергетическом кризисе. Он связан с нехваткой предложения, в первую очередь с нехваткой предложения газа, а также с частичной нехваткой предложения угля. И вот на этом фоне начинают звучать слова о том, что „сейчас мы наложим жесткие санкции на Российскую Федерацию, ограничим импорт из этой страны всех энергоносителей, чтобы уничтожить экономику РФ“. Как это может быть воспринято в условиях энергетического кризиса рынками? Только так: „Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает“», — объяснил Фролов.

Сколько заработает Россия

Спекулятивной составляющей наиболее подвержены фьючерсы, когда сделку заключают на поставки через несколько месяцев. Цены на них растут особенно стремительно. Рост наблюдается и на спотовых площадках с расчетом на ближайшие дни, однако России это может принести прибыль и в долгосрочной перспективе.

«В Европе контракты „Газпрома“ привязаны к цене на спотовых площадках в том числе. Биржевые показатели отражаются в цене по долгосрочным контрактам, которые подписаны с европейскими компаниями. Не сразу отражаются, а с неким лагом в три-шесть месяцев, в зависимости от конкретного контракта», — отметил замглавы Института национальной энергетики.

Если Европа в такой ситуации пойдет на ограничение поставок из России, страна не потеряет.

«Текущий рост цен говорит о том, что, даже если Европа каким-то удивительным, потрясающим, невообразимым образом сократит закупки российского газа, денежный поток из Европы не сократится. Потому что можно продать 10 табуреток по 10 рублей, а можно продать одну табуретку по 100 рублей, и количество денег у вас будет то же самое», — заключил Фролов.