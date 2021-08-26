Каким будет учебный год в Подмосковье: ответы школьникам

До 1 сентября осталось меньше недели, и школы Подмосковья готовы принять учеников. В новом учебном году ребята вернутся за парты: ситуация с коронавирусом позволяет отказаться от дистанционного обучения. О новых предметах и возможных изменениях в системе образования губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире «360».

Первое сентября и удаленка

В 2021 году в школу пойдут 115 тысяч первоклассников — на пять тысяч больше, чем в прошлом году. Ситуация с пандемией в Московской области позволяет провести линейки в очном формате. Планируется, что торжественные мероприятия пройдут на улице, если погода не внесет свои коррективы.

«Планируем очно, конечно. Сентябрь близко, все чаще и чаще дождь. Но вместе с тем все-таки готовимся на открытом воздухе, различные программы готовим», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что из-за пандемии дети долгое время учились дома. За это время они соскучились по общению, потому что оно необходимо для каждого человека. Кроме того, одноклассники не видели друг друга все лето — за это время они успели вырасти, повзрослеть.

«Каждый из нас устроен так, что должен общаться, смотреть в глаза, обмениваться эмоциями. Я надеюсь, что к 1 сентября школы готовы. Директора, учителя, также во всеоружии. Я думаю, что это будет содержательный, интересный, очень полезный для всех год», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Пока нельзя точно сказать, будет ли дистанционное обучение в этом году. Сейчас в стране и Подмосковье очень высокий уровень вакцинации от коронавируса, а также довольно много людей, которые уже перенесли эту инфекцию.

«Мы все-таки надеемся, что волна пандемии будет угасать. Но дать руку на отсечение, что это прошло, никто не может, даже самые мастеровитые академики и профессора — эпидемиологии — не могут сказать, что будет дальше. Но вместе с тем врачи адаптировались, существуют протоколы лечения», — уточнил губернатор.

Новые школы

К новому учебному году в Московской области успели построить больше школ, чем планировали. До конца декабря в регионе должны появиться 36 новых учебных заведений — 22 из них уже готовы.

Но если кто-то не построил бы, то был бы, безусловно, наказан. Мы стараемся в Московской области все-таки приглашать строительные компании, которые сдают досрочно объекты, а не ищут причины или какие-то отговорки вроде „у нас дождь пошел“ или „бетон не привезли“. Мы не любим таких отношений, потому что если подписал контракт... взялся за гуж — не говори, что не дюж Андрей Воробьев.

Однако регион не собирается останавливаться на достигнутом. Губернатор отметил, что сегодня в Московской области заложили строительство еще 25 больших школ: они появятся в тех округах, где дети до сих пор ходят во вторую смену. Чтобы всем ученикам было комфортно и хватало внимания.

Новые предметы и ЕГЭ

Очень важно говорить с детьми на одном языке, узнавать их интересы. Это позволит сделать школу тем местом, которое даст навыки и знания, необходимые для взрослой жизни. При этом важно, чтобы ученики ходили туда с удовольствием и становились сильнее.

Источник фото: телеканал «360»

«В этой связи мы разные дисциплины внедряем — и финансовую грамотность, и предпринимательство. Да, может быть, это какие-то первые шаги, но они очень важны для сегодняшней молодежи. В 15 лет вы уже думаете, как заработать. Это совершенно нормально, потому что каждый человек должен быть самостоятельным. И мы понимаем, что на эти вопросы надо дать ответ», — подчеркнул Андрей Воробьев.

С 1 сентября в школах Московской области появятся новые предметы — детям будут преподавать в том числе азы экономики, предпринимательства, финансовой грамотности, программирование, скретч-программирование. Эти занятия не только интересны и приносят удовольствие, но и помогут зарабатывать свои первые деньги — например, разрабатывая игры.

Многие ученики выпускных классов просят облегчить программу предметов, которые не нужны для ЕГЭ. Особенно если школьник готовится к поступлению в хороший вуз. Экзамены — это всегда стресс, поэтому в школах Подмосковья ведут работу с учителями, чтобы не создавать детям лишних проблем.

«Мы к этому с пониманием относимся и ищем возможности, чтобы вы сконцентрировались на главном. Но есть всегда нюансы, и бросить остальные предметы было бы неправильно. <…> Я считаю, что мы должны быть гибкими. Давать возможность заниматься подготовкой к ЕГЭ», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Питание и контроль родителей

В школах Подмосковья ввели родительский контроль за питанием учеников.

«Питание — это очень важно, у нас многие школы работают весь день. Попробуй посиди весь день в школе, что называется, на голодном пайке или одной шоколадке. Это недопустимо. Поэтому даже сейчас требования в нашей стране очень высокие к пищеблоку. Конвектоматы, все, что связано с качеством приготовления пищи, обязательно должно быть в школах», — отметил глава региона.

В некоторых школах дети сами голосуют за любимые блюда. Однако опираться только на их мнение нельзя — большинство школьников выберет бургеры и мучные изделия, а не полезные продукты. Важно, чтобы в рационе были овощи и фрукты, потому что от культуры питания зависит многое в жизни человека.

Видеоигры

Андрей Воробьев отметил, что видеоигры бывают разными: с помощью одних можно зарабатывать деньги, а другие помогут научиться чему-то новому и полезному. Он напомнил, что через видеоигры обучение происходит максимально эффективно — это уже доказали психологи.

«Поэтому я нормально отношусь к играм, важно, чтобы они были все-таки созидательны с точки зрения мышления, психологии, твоих поступков, ведь очень важно, как давно было сказано, научиться отличать добро от зла. И если игры помогают развивать мышление, становиться находчивее, изобретательнее — окей», — отметил он.

Глава региона уточнил, что сотрудник не сможет устроиться ни в одну ведущую компанию мира (Google, Microsoft), если он не играет в компьютерные игры, — его просто не возьмут. Однако слишком сильно увлекаться виртуальной жизнью тоже нельзя.

«Я знал ребят, которые не выходили комнаты не то что день — неделю рубились в компьютер. Но мне это кажется перебором. Любой перебор в жизни зачем тебе нужен? Только вред принесет. Поэтому ты должен управлять собой, все должно быть в меру», — подчеркнул Андрей Воробьев.