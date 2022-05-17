«Ответка» для Эмбер Херд. Слава вернулась к Джонни Деппу спустя годы скандала с бывшей женой

Эмбер Херд пожаловалась суду на сокращение роли в «Аквамене-2». Суд с Джонни Деппом начал обходиться актрисе слишком дорого, а симпатии публики переходят на сторону экс-мужа. Психологи считают, что интерес к этой истории помогает людям отрешиться от проблем и на время забыть о мировом кризисе.

Суд с Деппом сократил роль Херд

Американская кинокритик Грейс Рэндольф рассказала в своем YouTube-канале, что Эмбер Херд сократили ее экранное время в фильме «Аквамен-2» до 10 минут. Съемки второй части фильма, где актриса играет морскую принцессу Меру, официально завершились в январе этого года в Малибу.

Многие пользователи связывают это с судом с ее бывшим мужем Джонни Деппом. В интернете появилась петиция с требованием отстранить актрису от работы над фильмом «Аквамен-2». Документ уже подписали несколько миллионов человек.

Также американский онлайн-таблоид TMZ отметил, что режиссер картины Джеймс Ван, отмечая в своем блоге других актеров, вообще не упомянул Херд. Исполнитель главной роли Джейсон Момоа в своих социальных сетях также уже несколько месяцев не вспоминал партнершу.

Источник фото: youtube.com

Херд пожаловалась суду на происки мужа

В суде, который проходит сейчас в США, Херд заявила, что стала жертвой «клеветнической кампании» бывшего мужа с целью разрушить ее карьеру и репутацию. По словам актрисы, ее заклеймили как лгунью и это сказалось на ее работе и возможных рекламных контрактах, написал Entertainment.

Херд также заявила, что ей отменили съемки в драматической ленте Paramount. Кроме того, из-за скандалов сильно пострадали отношения с L’Oreal. Ранее актриса была представителем косметического бренда, но после обвинений во лжи с ней перестали контактировать.

Источник фото: Twitter

Сейчас бывшая жена хочет получить от Деппа 100 миллионов долларов за пока еще не доказанные случаи домашнего насилия. В свою очередь экс-муж требует от Эмбер Херд в качестве моральной компенсации за клевету и разрушенную карьеру 50 миллионов, сообщил Secretmag.ru.

Маск оплатил пожертвования за Херд

Съемки в «Аквамене» стали финансово самыми успешными в карьере Эмбер Херд. За роль подруги главного героя актриса получила пять миллионов долларов США. По слухам, за съемки во второй части картины «Аквамен. Затерянное королевство» заплатили вдвое больше, сообщил Stylecaster.com.

При этом Херд, в отличие от других актеров, не занималась продвижением фильма в соцсетях. Во время съемок «Аквамена-2» съемочная группа активно пиарила картину в соцсетях. Бывшая жена Деппа ограничилась лишь одной фотографией с фирменными рыжими волосами Меры, подписав ее «Рыжая», отметил TMZ.

В данный момент собственный капитал Херд составляет 2,5 миллиона долларов, уточнил Celebrity Net Worth. Состояние бывшего мужа актрисы даже при всех уже понесенных судебных издержках и отказах в съемках все еще превышает 100 миллионов долларов.

Многие уверены, что бывшая жена Деппа намерена с помощью суда поправить свое благосостояние за счет денег актера. Достаточно вспомнить, что Херд обещала передать семь миллионов долларов, полученные при разводе, на нужды благотворительным организациям, рассказал Forbes.

Однако актриса перевела организации лишь немногим больше миллиона, да и то большую часть этих денег внес от ее имени Илон Маск. С миллионером Херд начала встречаться через месяц после того, как подала на развод.

Скандал Депп — Херд отвлекает от кризиса

Несмотря на то, что даже опытные юристы не берутся предсказать финал судебного процесса между звездной парой, в соцсетях появляется все больше публикаций с хештегом Justice For Johnny Depp («Правосудие для Джонни Деппа»). Кажется, что никакие мировые события не волнуют людей больше, чем противостояние Деппа и Херд.

Социальный психолог Наиля Бирарова рассказала «360», что эта история интересна публике именно возможностью отключиться от политических и экономических проблем. Скандал помогает не зацикливаться на историях, которые оказывают давление психологически и эмоционально.

«Всегда всем были интересны „скандалы, интриги, расследования“. Человеческая сущность так устроена, что при возможности переключиться на что-то более интересное и интригующее люди обязательно перенаправят фокус своего внимания туда, где меньше ответственности, меньше страхов и меньше боли», — пояснила психолог.

По ее словам, когда у других людей что-то происходит интересное и отличное от привычной жизни, это всегда привлекает больше внимания, нежели какие-то политические, экономические и социальные проблемы, пусть даже и довольно масштабные.