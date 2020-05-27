Почему важно провести Парад Победы в этом году? Ответили ветераны

Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне. Военные парады пройдут по всей стране.

Акцию «Бессмертный полк» глава России предложил провести в день ВМФ — 26 июля.

Свое участие уже подтвердили главы других государств: Казахстана, Палестины, Молдавии и Южной Осетии.

По словам председателя Московской общественной организации ветеранов войны (участников и инвалидов Великой Отечественной войны — пенсионеров), ветерана войны Ивана Слухая, пропускать парад никак нельзя. Он отметил, что ветераны сами были против того, чтобы проводить его 9 мая, потому что в стране «была исключительно опасная и напряженная медицинская обстановка».

Поэтому они предложили две даты: 24-го июня, если улучшится обстановка, или 3-го сентября — в дату окончания Второй мировой войны.

Почему важно отметить в этом году?

«Руководство решило отметить 24-го июня. Мы приветствуем это дело, потому что нельзя пропустить такой важный год. 75-летнюю годовщину оставить без парада», — подчеркнул председатель.

Он пояснил, что ветеранам, которые участвовали в бою уже много лет. Самому молодому — 94 года. По его словам, дальше откладывать нельзя — потому что на параде просто не останется ветеранов.

«Будем отмечать Победу без победителей. В этом году мы можем еще найти людей, которые смогут или самостоятельно, или при помощи родных прийти на парад и принять в нем участие», — объяснил Слухай.

Он добавил, что сейчас положение уже лучше. До парада еще месяц, за это время ситуация еще наладится.

«Правительство на основании мнения врачей, обратилось к нам, ветеранам. Мы, ветераны готовы участвовать в Праде Победы. Для нас этот парад — святой день», — подчеркнул глава организации.

Президент АНО «Клуб военачальников Российской Федерации» Анатолий Куликов также считает 24 июня оптимальной датой.

24 июня был парад, который был инициировал Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин. Это, конечно исторический, парад. Повторить в этот день это было бы уместно, раз уж так складывается ситуация Анатолий Куликов

Чем торжество будет отличаться?

По словам президента организации «Клуб военачальников Российской Федерации», летний парад ничем не будет отличаться от традиционного.

«В 1945 был проливной дождь. Но это не помешало провести парад. Июньская погода будет даже лучше, потому что в мае иногда бывало холодно», — заметил он.

По его мнению, сценарий будет стандартный. Только может измениться список иностранных гостей, которые посетят мероприятие.

«Со стороны организаторов планировалось большое количество зарубежных гостей. Из-за разной обстановки в странах с коронавирусом, могут быть изменения в числе приглашенных», — пояснил Куликов.

Председатель Центрального Правления Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» Алексей Левин, считает, что летний парад вероятнее всего будет не такой, как обычно.

«Я думаю, что будет отличаться. Он пройдет по упрощенной схеме», — рассказал он.

Как это было во время эпидемии

9 мая 2020 года в Москве прошел только воздушный парад Победы. Самолеты и вертолеты поднялись в воздух в 10:20. Несмотря на режим самоизоляции, россияне тем не менее смогли посмотреть на традиционный воздушный парад.

Мероприятие началось сразу после поздравительной речи президента РФ Владимира Путина.

В режиме онлайн в этом году также проходит шествие «Бессмертный полк». Фотографии ветеранов войны транслируются на различных интернет-платформах, в соцсетях, на федеральных телеканалах и медиаэкранах по всей стране. Кстати, акция «Бессмертный полк» вживую в этом году все же состоится. Она пройдет в день ВМФ — 26 июля, сообщил Владимир Путин.