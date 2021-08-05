Что со льготами и как быть домам-одиночкам? Жителям Подмосковья ответили на вопросы о «Социальной газификации»

Офис «Социальной газификации» появился в Рузском городском округе Подмосковья. В день открытия местные жители встретились с главами «Мособлгаза» и областного Минэнерго. Они рассказали о ходе социальной газификации региона и ответили на вопросы жителей. Главное — в материале «360».

«Социальная газификация»

«Социальная газификация» — президентский проект, который активно развивается в Московской области. Он подразумевает бесплатное подведение газа к домовладениям, в которых проживает 300 тысяч жителей Подмосковья. Это почти три тысячи населенных пунктов, уточнил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«В „Мособлгаз“ поступило 60 тысяч заявок на заключение комплексного договора внутри участка. <…> Сейчас строительные работы идут в 310 населенных пунктах в 39 округах Московской области. На сегодняшний день газ пущен в 469 домовладений», — добавил он.

По словам Баранова, на этой неделе будет достигнута отметка в 500 домовладений. Специалисты работают без выходных. Всплеск интереса назвали ожидаемым, но глава «Мособлгаза» попросил жителей набраться терпения. Он пообещал, что в ближайшее время сотрудники дойдут до каждого, подписавшего договор.

«Дистанционно заключить комплексный договор до конца невозможно. Нам важно, чтобы мы с жителем по участку прошли, определили трассу, выбрали оборудование. Чтобы ни у нас, ни у жителей не было вопросов. <…> Поэтому мы сейчас активно без выходных для удобства жителей проводим встречи, обходы, заключаем договоры», — пояснил Баранов.

В Подмосковье полностью газифицированы по социальной программе уже восемь населенных пунктов. На очереди еще 21 населенный пункт.

Обслуживание оборудования

Как подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин, эксплуатация газового оборудования требует и профилактических работ, технического осмотра и настройки. Работа управляющих компаний полностью выполнена, то есть заключены все договора на обслуживание внутридомового газового оборудования.

«Но у нас до сих происходит ситуация, когда сами жители не заключают договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Минэнерго проанализировано рынок компаний, которые предоставляют такие услуги в области, и заключило соглашение с 79 компаниями», — сообщил Самарин.

Он напомнил, что с 1 сентября регион переходит на новую систему оплаты. Теперь работающие по оферте компании будут обслуживать не по предоплате, а по постоплате. Особенно важным вопросом министр назвал ответственность за причинение вреда, то есть страховку. Министерство поработало над стандартизацией стоимости услуг. Цены можно найти на сайтах «Мособлагаза» и Минэнерго.

«Так, стоимость обслуживания плиты — 82 рубля, газового водонагревателя — 154 рубля и 196 рублей газовый котел мощностью до 30 киловатт. Это — предельная максимальная цена, которую вам могут предъявить в договоре на обслуживание газового оборудования», — отметил Самарин.

Министр добавил, что недопуск обслуживающих организаций в частные дома является большой проблемой. Он призвал внимательно относиться к своей жизни и безопасности. Если пришли сотрудники «Мособлгаза» или сертифицированной компании, то стоит открыть дверь.

Ответы «Мособлгаза» и министра на вопросы жителей

— Газ должны подвести до забора, но есть жители, которые не хотят сейчас проводить газ на самом участке. В этом случае газ подведут, а у забора поставят заглушку?

— Сейчас формируются паспорта населенных пунктов, чтобы было понятно, к какому дому подводить газопровод. Мы идем по такому принципу. Если жителю нужен газ и он не возражает против того, что мы подведем газопровод до его границы и поставим заглушку. Если он сейчас по каким-то причинам не настроен выполнять работы внутри, то мы это тоже сделаем.

— Газ подведут, даже если нужно будет делать прокол?

— Технологически у жителей не должно быть вопросов и болеть голова, каким образом будет к их домовладению подведен газопровод. Все технологические сложности «Мособлгаз» берет на себя.

Единственное, что часто беспокоит жителей, если, допустим, газопровод будет проложен через дорогу открытым способом, что называется разрушится асфальтовое полотно. Выбор способа прокладки газопровода через дорогу согласовывается с владельцем дороги и жителями. Если жители настаивают на проколе, то мы будет колоть дрогу.

Много грунтовых дорог есть в населенных пунктам, там понятно, что мы пойдем открытым способом. Но при любом способе прокладки «Мособлгаз» восстановит и дорожное полотно, и прилегающие территории как минимум до того состояния, в каком оно было до начала строительства.

— Нужно подавать заявку на газификацию?

— Мы сами совместно с администрацией проходим по всем жителям. <…> Там, где житель сам говорит, что ему труба не нужна, мы газ не подводим. Но мы сами дойдем до каждого жителя и уйдем из населенного пункта только тогда, когда убедимся, что все, кто хотел газифицироваться, газифицированы. После этого подписывается акт о газификации населенного пункта.

— В некоторых населенных пунктах есть объекты культурного наследия, на территории которых стоят жилые дома. Подведут ли газ к ним?

— У нас создан региональный штаб, который возглавляет заместитель губернатора области Евгений Хромушин. Вот этот штаб работает каждую среду и он выездной. Мы выезжаем на территории и обсуждаем вопросы, в том числе любые виды согласований с лесниками или культурным наследием. Мы это все разбираем. В этот штаб входят все представители центральных исполнительных органов государственной власти на уровне не ниже министров. Сроки согласования снижены в пять, шесть, восемь раз в зависимости от того, какой вопрос поднимается.

— Если дом находится на стадии проектирования, то можно ли подвести к нему газ?

— Если вы нуждаетесь в газификации, но ваш дом не построен, то мы безусловно можем построить сейчас газопровод до границы домовладения и поставить заглушку. Мы подождем, когда вы достроите дом и вместе с вами завершим работы внутри участка, а после этого пустим газ.

Но здесь мы предлагаем жителям альтернативный вариант. Какой смысл строить сейчас газопровод до границы домовладения, если мы понимаем, что он сейчас не будет работать на жителя. Можно построить дом и на тех же основаниях прийти в «Мособлгаз», который бесплатно проведет газопровод до границ домовладения. Социальная газификация не заканчивается ни в 2021, ни в 2022 году.

— Если на улице газифицироваться хотят всего пара домов, то подведут ли к ним газ?

— Обязательно подведут. Достаточно и одного дома.

— Чем обусловлена разница в оплате обслуживания ИЖС и многоквартирных домов?

— Обслуживание индивидуального жилого дома подразумевает обслуживание точек, где газ используется больше. В квартире это в основном газовая плита, а в жилом доме — газовая плита, бойлер, котел. Как минимум три точки потребления. Второе, в обследование дымоходов в квартире и в доме является немного разной историей по объему работу. Спектр оказываемых услуг в несколько раз больше, поэтому и стоимость складывается по-другому.

— Будет ли льготная программа для инвалидов и пенсионеров?

— Будет формироваться список льготной категории граждан, которая будет поддерживаться именно для приобретения оборудования и монтажных работ внутри дома.