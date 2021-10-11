Схожий подход, но разные технологии. Российские ученые ответили на обвинения в краже формулы вакцины AstraZeneca

Британский таблоид The Sun заявил, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания «Спутника V». Никаких доказательств издание не предоставило. По словам российских специалистов, подход к вакцине у британцев действительно схож с нашим, но технологии используются разные. А газета, где прозвучали обвинения, славится своей желтизной.

У британских служб безопасности якобы появились доказательства того, что «один из шпионов Владимира Путина» украл важные данные крупной фармацевтической фирмы. В том числе якобы утекла формула вакцины AstraZeneca.

«В российской вакцине „Спутник V“ используется технология, аналогичная разработанной в AstraZeneca. Теперь службы безопасности уверены, что ее скопировали. Понятно, что данные были украдены иностранным агентом лично», — написала газета The Sun.

Первые сообщения о «краже» появились еще в 2020 году. Тогда британская разведка заявила об уверенности «более чем на 95%», что спонсируемые государством российские хакеры нацелились на медицинские учреждения, разрабатывающие вакцину против коронавируса в Великобритании, США и Канаде.

Депутат от консервативной партии Боб Сили призвал правительство серьезнее отнестись к российскому шпионажу. При этом никаких официальных заявлений о краже формулы вакцины от властей не поступало. В офисе премьер-министра эту новость комментировать отказались.

Разные технологии

Директор научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФМБА России Игорь Красильников отметил, что с виду вакцины могут показаться похожими, но между ними есть разница.

«Во-первых, „Спутник V“ и AstraZeneca используют белок в разной последовательности. Во-вторых, в нашей вакцине используется два аденовируса, а в их — один», — объяснил он.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев напомнил, что в вакцинах используются разные аденовирусы. AstraZeneca использует аденовирус обезьян, а Институт имени Гамалеи положил в основу своей вакцины модифицированный и безопасный аденовирус человека.

В двух наших уколах используется два разных вируса, когда у AstraZeneca укол один и тот же. Этим, кстати, и объясняется более высокая эффективность «Спутника V» перед AstraZeneca Максим Скулачев.

«Странно говорить о воровстве, если все другое и эффективность выше», — подчеркнул Скулачев.

А вектор-носитель, который используется в обеих вакцинах, был создан еще во время разработки прививки против лихорадки Эбола.

«Я не понимаю, как можно что-то у кого-то украсть, когда вакцина против Эболы испытывается в Африке уже достаточно давно», — в заключение добавил Красильников.

Нужны читатели

Это не первый раз, когда The Sun пытается выставить Россию в негативном свете. Недавно газета писала, что на съезде правящей Консервативной партии, где выступал Борис Джонсон, якобы присутствовал российский шпион. А заметила его Национальная служба безопасности MI 5.

В действительности же на съезде был аккредитованный сотрудник посольства России. Дипломаты навали такие заявления прессы «очередным низкопробным вбросом» и заявили, что «привыкли к подобной дезинформации от британской журналистики».

«Странно, что акулы пера этого „уважаемого“ издания не удосужились обратиться к организаторам съезда и уточнить информацию о статусе представителя от России, который был официально аккредитован от посольства Российской Федерации в Соединенном Королевстве», — прокомментировали в посольстве происходящее для РИА «Новости».

По словам вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, в таких новостях нет ничего удивительного. СМИ делятся на два типа: качественная пресса, подтверждающая свою информацию, и желтая, живущая одним днем. The Sun — это таблоид, чья задача привлечь читателя, а не найти достоверную информацию.

«Впрочем, нельзя отрицать то влияние, которое он имеет. Люди читают его массово, и часть из них может решить, что нет дыма без огня, поверив в написанное. Подобные статьи укрепляют негатив по отношению к России», — подчеркнул Макаркин.

По мнению Макаркина, это связано еще и с тем, что между Великобританией и Россией нет никакой базы. С Германией нас связали исторические отношения и многолетнее газовое сотрудничество. С Францией отношения восходят к XIX веку, а с Великобританией ничего подобного нет. Именно поэтому там и негатива к нам больше.