Ответ Путина на слова Байдена, дело губернатора Белозерцева, взрыв в доме в Химках. Неделя в фотогалерее

Детской поговоркой ответил президент России Владимир Путин на заявление американского коллеги Джо Байдена. Песню Manizha «Русская женщина» проверят на ненависть. Взрыв разрушил часть дома в Химках. Роскомнадзор вынес Twitter ультиматум о блокировке. Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по делу о взятках. Олимпийские игры пройдут без иностранных болельщиков. Названы фильмы, претендующие на премию «Оскар».

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 15 по 21 марта, в фотогалерее «360».

Приглашение к диалогу

На уходящей неделе президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели заочную дискуссию. Все началось с того, что президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он Путина убийцей.



Российский лидер, комментируя заявление своего коллеги, пожелал ему здоровья. Путин отметил, что часто люди проецируют собственные качества на других людей. Свои слова он подтвердил детской поговоркой: «кто как обзывается, тот так и называется».



Президент России предложил прекратить дистанционные пикировки, а пообщаться в прямом эфире. Он отметил, что беседа лидеров двух ядерных держав может быть интересна всему миру.

Первой на приглашение к диалогу отреагировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что президент Байден очень занят. Сам американский лидер заявил, что он обязательно поговорит с Путиным. «В какой-то момент». Такое поведение Байдена не оценили в конгрессе. Там пояснили, что на эффектное заявление Путина американский лидер ответить точно не сможет.

Взрыв в многоэтажке Химок

Утром в пятницу, 19 марта, в на восьмом этаже жилого дома в городском округе Химки прогремел взрыв. В результате обрушились межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами, пострадали несколько квартир.

Жертвами взрыва и последующего обрушения стали четверо, в том числе ребенок. Еще четыре человека с ожогами и травмами попали в больницу.

На место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он взял на личный контроль ситуацию с помощью семьям погибших и пострадавших. Глава региона заявил, что все они получат денежные компенсации, а пострадавший от взрыва подъезд отремонтируют за счет бюджета.

На проведение работ понадобится около трех недель. Всех жильцов ремонтируемого подъезда на это время переселят и предоставят им все необходимое. Предварительной причиной взрыва назвали детонацию бытового газа.

Олимпиада без зрителей

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков и волонтеров. Такое решение приняли организаторы в связи со сложной эпидемической обстановкой, которая сохраняется в мире.

Министр Японии Тамае Марукава, чье ведомство отвечает за организацию соревнований, заявила, что основная задача страны обеспечить безопасность и здоровье спортсменов, которые приедут для участия в Олимпиаде.

Она пояснила, что все болельщики, которые уже купили билеты, получат свои деньги обратно за счет организаторов.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал решение организаторов большой жертвой для всех. Но при этом он попросил уважать это решение, так как речь здесь идет о безопасности.

Со своей стороны глава МОК пообещал, что вещатели, которые будут вести прямые трансляции с соревнований, сделают все, чтобы люди всего мира ощутили дух Олимпийский игр, которые станут проявлением солидарности и стойкости человечества в преодолении пандемии.

Песню Manizha проверят на ненависть

Прошедшая национальный отбор на Евровидение певица Manizha ответила своим хейтерам. Она публиковала на своем канале в YouTube «видеорасследование». Из него можно узнать, что исполнительница песни «Русская женщина» вовсе не человек, а соль. Между тем число противников исполнительницы и ее композиции увеличилось.

Редакция издания «Ветеранские вести» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить текст песни. Авторы утверждают, что песня рисует русских женщин в искаженном и негативном образе. Кроме того, сама исполнительница является представительницей таджикского народа, что может привести к разжиганию межнационального конфликта, считают в редакции издания.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко подтвердила, что такой запрос в ведомство поступил. Она подчеркнула, что его рассмотрят в установленном законом порядке.

За Manizha вступился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал жалобу абсурдной. Сама певица на сообщения о проверке своей песни никак не отреагировала. Между тем клип «Русская женщина» на официальном YouTube-канале Евровидения стал вторым по числу просмотров.

Дело губернатора Белозерцева

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и бывший сенатор от региона глава фирмы «Биотэк» Борис Шпигель стали фигурантами уголовного дела. В воскресенье у них прошли обыски, а после их задержали правоохранители.

Главу региона подозревают в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. По версии следствия, деньги он получал от Шпигеля за помощь при заключении госконтрактов по закупке лекарств. Компания «Биотэк» — лидер по продаже препаратов для лечения коронавирусной инфекции и тестов на антитела.

На момент написания этого материала обвинение фигурантам дела пока не предъявили. Но следователи заявили, что намерены добиваться ареста задержанных. Всего по делу проходят шесть человек.

«360» подготовил материал о том, как работал в Пензенской области губернатор Иван Белозерцев.

AstraZeneca вынесли вердикт

Страны ЕС остановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca после сообщений о том, что у привитых появляются тромбы в кровеносных сосудах. На этой неделе стало известно о смерти в Норвегии медика, который получил прививку этим препаратом.

Европейское агентство по лекарственным препаратам провело расследование. В результатах проверки вакцины говорится, что ее эффективность выше, чем риски побочных явлений.

В ведомстве пояснили, что связи между образованием тромбов и вакциной не нашли. Но выяснилось, что препарат AstraZeneca действительно приводит к загустению крови у людей с низким уровнем тромбоцитов. Это очень редкие случаи, которые будут изучать дальше.

Twitter пригрозили блокировкой

С начала марта Twitter в России работает с замедленным трафиком. Пользователи могут без проблем прочитать текстовые сообщения, но видео и фотографии загружаются очень медленно. Это меры, которые принял Роскомнадзор. В ведомстве заявили, что платформа не удалила более трех тысяч сообщений с противоправным контентом.

Замедление трафика не помогло. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что если Twitter не выполнит требование регулятора в течение месяца, то социальную сеть в России заблокируют полностью. Также он не исключил, что так поступят со всеми иностранными платформами, которые нарушают российское законодательство.

Смерть молодого хоккеиста «Динамо»

Капитан молодежной хоккейной команды «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации больницы Ярославля. Его госпитализировали после того, как в него попала шайба, брошенная игроком «Локомотива».

Врачи оценили состояние молодого спортсмена как тяжелое. Они боролись за его жизнь три дня, но спасти так и не смогли. По предварительным данным, шайба на скорости перебила сонную артерию, что привело к коме, а после и смерти Файзутдинова.

Родители погибшего спортсмена забрали его тело в родной Челябинск, где его похоронили. Игроки хоккейного клуба «Динамо» поделились своими воспоминаниями о капитане.

Определились претенденты на «Оскар»

Организаторы премии американской киноакадемии огласили конечный список фильмов, которые претендуют на премию «Оскар». Кандидатами на награду стали восемь картин. Большинство критиков сошлись во мнении, что главным претендентом на «Оскар» стала работа Хлои Джао «Земля кочевников».

Картина уже получила награды «Венецианского кинофестиваля», фестиваля кино в Торонто и премию «Золотой глобус». Сбудется ли прогноз критиков, можно узнать 25 апреля.

Работа российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» не попала в итоговый список фильмов, претендующих на премию «Лучший фильм на иностранном языке». По мнению критика Егора Москвитина, в конечный список попадают картины, которые активно или даже агрессивно продвигаются. С работой Кончаловского такого не произошло.