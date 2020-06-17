Отцу Сергию приписали захват монастыря. Его знаменитые духовные чада решили идти с ним до конца

Схиигумену Сергию, которого лишили права проповедовать, приписали захват Среднеуральского монастыря. Он сам это отрицает, а его духовные чада не открестились от него даже в такой непонятной ситуации.

Схиигумен Сергий — известная личность и в СМИ, и в религиозных кругах (плюс ко всему, он отсидел 13 лет в ИК-13 в Нижнем Тагиле за убийство). В апреле 2020 года Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать после того как он заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы», а также призвал прихожан выходить на улицу. Впоследствии он раскритиковав закрытие храмов из-за «псевдопандемии» коронавируса.

Новые проблемы настигли Сергия во вторник, когда он «захватил» Среднеуральский женский монастырь. Это случилось после таинства соборствования, которые священник провел лично в церкве Святой Троицы. Участие в мероприятие приняли, по разным оценкам, более 500 человек. Все они пришли поддержать Сергия. В числе этих людей были хоккеист клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, для которых Сергий — духовник. На таинстве были жители не только Свердловской области, но и других регионов Урала и Сибири — Пермского края, Челябинской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

Сергий, по данным журналистов, «захватил» монастырь и стал вести службы, хотя по решению вышестоящих церковных деятелей не имел на это права. Он отстранил от управления игуменью Варвару, которая является «главным должностным духовным лицом» монастыря (ее назначил Священный Синод в 2005 году). Также Сергий выставил казачий дозор на территории монастыря. Среди них есть участники боевых действий на Донбассе. Они перекрыли все входы и выходы в обитель, а позвали их якобы не допустить провокаций, так как «обитель продолжает жить обычной жизнью». При этом Оренбургское войсковое казачье общество опровергло данные о поддержке Сергия.

Сам Сергий заявил, что никакого захвата не было. По его словам, он строил этот монастырь «с Божьей помощью 18 лет на пустом месте».

Я остался в монастыре в доме матери Божьей, чтобы дети не остались без отца. Игуменья Варвара и с нею четыре человека сами ушли из монастыря. Их никто не выгонял. Покинули монастырь из-за страстей Схиигумен Сергий.

В Екатеринбургской епархии тоже отметили, что настоятельница Варвара сама ушла из монастыря вместе с сестрами, потому что не поддерживала «раскольническую позицию» Сергия.

Это косвенно подтвердили в свердловском МВД, отметив, что прибывшие на место сотрудники не увидели ничего противозаконного.

Духовник знаменитостей

Сергия называют духовником Натальи Поклонской. Журналисты связались с депутатом Госдумы и узнали, что он никогда не был ее наставником.

«Сколько бы я не говорила, все равно все пишут, что „экс-духовник Поклонской“. Это не так. Я не знаю всей сути конфликта, только то, что читаю в новостях. Высказаться по данной проблеме не могу, так как ко мне никто не обращался. Да, я знакома с отцом Сергием. Хороший человек, ничего дурного про него сказать не могу», — сказала Поклонская.

В то же время их, по данным журналистов, видели вместе во время Царского крестного хода от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до Ганиной ямы, депутат приезжал в Среднеуральский женский монастырь, а сам Сергий ездил к Поклонской в Крым.

Настоящим духовным наставником Сергий является для юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова и хоккеиста, олимпийского чемпиона Павла Дацюка. Оба прибыли в Среднеуральский женский монастырь, чтобы помолиться и навестить схиигумена.

Дацюк, по словам одного из ближайших соратников Сергия Всеволода Могучева, «очень тепло относится к отцу», а наличие батюшке в монастыре имеет для него огромное значение. Более того, он неоднократно поддерживал наставника. Например, в апреле 2019 года он обратился к Владимиру Путину с просьбой отменить закон об электронном СНИЛС. В начале июня он даже записал видео, встав на защиту Сергия после истории с отрицанием коронавируса.

Соколов, по мнению Могучева, «любит отца и доверяет ему». Обе знаменитости, уверен священник, будут с ним при любом раскладе. Для Соколова сиигумен — спаситель, потому что помог найти путь к нормальной жизни. Жена Соколова тоже уважает Сергия, потому что благодаря ему в их семье царит мир и лад.

Комментариев ситуации от Соколова и Дацюка «360» получить не удалось.

Среди духовных чад Сергия — актер Борис Галкин. Однажды он обратился к священнику, чтобы разобраться с жизненными трудностями.

«Он открыл мне, что со мной будет, если я продолжу жить той жизнью, которой я сейчас живу. Благодаря его подсказкам я понял, что мне нельзя сходить с этой нравственной платформы ни влево, ни вправо. Сойдешь — погибнешь. Духом погибнешь. Как человек погибнешь!» — сказал Галкин.