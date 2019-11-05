Оттянуть приговор. Как Галкин и Пугачева появились в деле о покушении на Киркорова

В 2017 году в Махачкале на концерте короля российской эстрады Филиппа Киркорова готовился теракт. Полиция сумела предотвратить взрыв, а спустя некоторое время один из обвиняемых, Хидирнеби Казуев, рассказал, что в планах было только убийство Киркорова, а заказчиком якобы выступал Максим Галкин. Так, похоже, пытаются затянуть расследование. «360» рассказывает, как в деле о теракте появились самые известные звезды российского шоубиза.

В подготовке теракта в июле 2017-го обвиняли четверых дагестанцев. Все они работали на одной из строек в Махачкале. Три самодельных взрывных устройства полиция обнаружила прямо под кроватью одного из подозреваемых. В ходе допросов все четыре фигуранта признались, что в начале лета присягнули на верность лидеру запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» через мессенджер Telegram.

Обвинение выдвинули по семи статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с участием в террористическом сообществе, подготовкой теракта и изготовлением и оборотом взрывчатых веществ.

В документах Следственного комитета, которому передали дело из местного УФСБ, говорится, что обвиняемым пришлось отказаться от идеи осуществить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля, так как «территория Летней эстрады филармонии охранялась сотрудниками полиции и они не смогли проникнуть сквозь оцепление и установить взрывные устройства на месте проведения концерта до его начала, а также произвести их подрыв».

Однако в феврале 2019-го в деле о готовившемся террористическом акте появились новые подробности: один из фигурантов дела, Хидирнеби Казуев, заявил, что в планы группы входил не теракт, а убийство Филиппа Киркорова. Казуев также утверждал, что заказчиком выступал шоумен Максим Галкин, который якобы так сильно приревновал Аллу Пугачеву к Киркорову, что решился «заказать» конкурента. А отказ от исполнения планов подозреваемые объяснили тем, что на концерте было много людей, которые могли пострадать.

Отвлекающий маневр

Обвиняемый по делу о подготовке теракта Хидирнеби Казуев рассказал следствию, что в начале 2017-го в Москве у него состоялась встреча с Максимом Галкиным — артист якобы предложил два миллиона рублей за убийство Филиппа Киркорова. Причиной «заказа» Казуев назвал ревность к певице Алле Пугачевой. В качестве аванса, как утверждал Казуев, он получил от артиста миллион рублей, мобильный телефон и сим-карту.

Адвокат Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов ходатайствовал о допросе в качестве свидетелей Максима Галкина, Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, а также о проведении очных ставок с каждым из них. Это ходатайство отклонили — СК счел показания попыткой ввести следствие в заблуждение и затянуть ход расследования.

Однако Исрафил Гадалов сообщил «Коммерсанту», что планирует отстаивать требование о вызове указанных лиц в качестве свидетелей для проверки версии своего подзащитного. Сейчас дело о подготовке теракта было повторно направлено на рассмотрение в СК, но ходатайство Гадалова снова отклонили — Киркорова, Пугачеву и Галкина в суд вызывать не собираются.