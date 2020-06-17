Отсудить легко, но как выгнать из храма? Что грозит схиигумену Сергию за захват монастыря

Среднеуральский женский монастырь превратился из места умиротворения в средоточие распрей. А все потому, что схиигумен Сергий вместо наложенного на него покаяния остался в храме, зато настоятельница монастыря и его монахини его покинули. «360» поговорил с юристами, чтобы узнать, как вернуть в монастыре все на свои места.

Рейдерство в РПЦ

Схиигумен Сергий, в миру Николай Романов, оказался временно отлучен от службы после того, как призывал людей выйти на улицы, несмотря на коронавирус. Кроме того, Екатеринбургская епархия предписала ему нести тихий молитвенный монашеский подвиг на территории мужского Иоанно-Богословского скита, который расположен неподалеку от Среднеуральского монастыря.

Но, очевидно, схиигумен предписание не исполнил. Сергий фактически сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря. Епархия направила в монастырь клирика Ново-Тихвинского женского монастыря протоиерея Георгия, но сторонники Сергия его туда не пустили.

Что именно сейчас происходит в монастыре, определить сложно. Формально доступ туда открыт: на службы приезжал и хоккеист Павел Дацюк, и другие известные персоны. Но не для всех.

«Безусловно, это своего рода захват, поскольку монастыри подчиняются, как и все, епархии, епархиальному архиерею, только он может снимать с должности игуменов и игумений», — отметил протоиерей РПЦ Димитрий Рощин.

На данный момент отец Сергий находится в запрете. Хоть с него официально церковью сан и не снят, тем не менее, он не может совершать никаких церковных действий. Это для него противоправно Димитрий Рощин.

В самой епархии от слова «захват» пока отказываются. Там происходящее в храме назвали «непослушанием».

«В настоящее время схиигумен Сергий оказывает непослушание священноначалию. <…> В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия, дабы данное ему время до следующего заседания церковного суда он использовал для исправления и покаяния», — говорится в сообщении епархии.

Имущество

С точки зрения закона, как это парадоксально ни звучало бы, определить происходящее сложно. Дело в том, что Сергий не удерживает там заложников, скорее, наоборот; не угрожает никому. Опрошенные «360» юристы сравнили эту ситуацию с захватом офиса или квартиры, когда собственнику нужно просто прийти и поменять замок.

Но только в этом случае замок должна поменять РПЦ. Дело в том, что схиигумен Сергий считает, что имеет право оставаться в монастыре, ведь именно он его основал и построил. Но только в Русской православной церкви не может быть имущества храма или монастыря, в конце концов все принадлежит церкви, то есть РПЦ.

«Он нарушил Гражданский кодекс. Потому что, если это имущество официально принадлежит религиозной организации, она и ее компетентные специалисты имеют туда беспрепятственный доступ. Он эти права нарушил. Они могут восстанавливать свои право самозащитой, вполне легально даже применить силу», — объяснил юрист Андрей Некрасов.

С применением силы согласны все опрошенные «360» эксперты. Но, кажется, РПЦ без помощи государства в этом случае не справится. Понадобится либо ЧОП, либо полиция, либо суд, а вслед за ним и судебные приставы.

По аналогии с офисным зданием. Привозите ЧОП, хотите — МЧС вызывайте. Если стоят головорезы, вызывайте полицию, все Андрей Некрасов.

Правда, Екатеринбургская епархия пока что надеется решить всю ситуацию мирно, но напоминает, что таинства схиигумена Сергия недействительны.

Юрист Наталья Коронаева отметила, что отсудить имущество церкви легко, но получить обратно — другое дело.

Без помощи государства церковь не может получить имущество обратно. Нужна прослойка между нами и решением суда, кто исполнит его. Мы же не соберем православных и не пойдем отбирать храмы, которые ушли, и батюшки не пойдут с крестами на захват Наталья Коронаева.

Наказание

Юрист Андрей Некрасов посоветовал церкви для начала вступить в переговоры. РПЦ известна строгой иерархической структурой, и священнослужители должны подчиняться представителям более высокого сана.

А если кто-то не слушается, как схиигумен Сергий, он будет исключен из сана.

«Максимум, который может быть, это лишение сана священнического. Если он будет дальше таким образом себя вести, может идти речь также и о лишении права монашеского обета. Он просто станет с точки зрения церкви обычным человеком. А дальше он свободен, потому что обычный человек церкви не подчиняется. У нас нет тайной полиции, гвардейцев кардинала. От церкви мы сегодня не отлучаем», — рассказал Димитрий Рощин.

Сам схиигумен на такой поворот явно не рассчитывает. В интервью Znak.com он просит Христа помочь ему говорить правду.

Я не нарушал. Меня лишили сана за то, что я сказал — за правду, за мое слово схиигумен Сергий.

Сергий призвал спросить людей, верят ли они в то, что он что-то нарушил. Видимо, он рассчитывает, что принимать решение будет по нему не епархия и не Синод, а народный суд, причем из числа его сторонников. Сейчас, по словам очевидцев, в монастыре собрались уже около 200 человек.

Пока же назначен только суд церковный. Он пройдет 26 июня.