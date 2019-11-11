Отставка Эво Моралеса: как Боливия переживает смену власти

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку по требованию оппозиции и Вооруженных сил республики. Ситуацию в стране он назвал госпереворотом. Позицию Моралеса поддержали и другие государства. Что известно о происходящем в Боливии — в материале «360».

Итоговые данные первого тура выборов, состоявшегося 20 октября, огласил Высший избирательный суд Боливии. За Моралеса проголосовали 47,07% населения страны. Своего оппонента Карлоса Месу он опередил на 10,56%.

Процесс подсчета голосов вызвал недовольство у оппозиции. С сомнением к нему отнеслась и Организация американских государств, наблюдавшая за выборами и посоветовавшая провести второй тур. В нескольких городах республики начались беспорядки. В Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе к протестующим присоединились и представители правоохранительных органов. За три недели пострадали свыше 380 человек.

Президент подчеркнул, что не намерен вводить войска для сдерживания протестов. О решении властей Боливии рассказало агентство ABI.

На отставке настояли военные и профсоюзы

Сначала Моралес пообещал, что в стране пройдут новые выборы главы государства. Результаты предыдущего голосования эксперты ОАГ подтвердить не смогли, о чем стало известно 10 ноября. Президент обратился к соотечественникам с призывом «положить конец насилию во благо всех» и заявил, что начата подготовка к избранию президента, членов обеих палат парламента и изменению состава Высшего избирательного суда.

Однако в этот же день Моралес ушел в отставку. На этом настаивал командующий Вооруженными силами Боливии Уильямс Ромеро. Аналогичные призывы звучали со стороны профсоюзов и оппозиции.

В разных городах на улицы после его заявления вышли сотни людей.

«Мы победили и будем бороться до конца. Мы становимся сильнее. Больше нет диктатуры», — писали люди в Twitter.

Об отставке также заявили вице-президент Альваро Гарсиа Линера, председатель Сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер Сената и глава палаты депутатов.

Главой республики себя объявила вторая вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес. Она является представителем оппозиции. Первое заседание в новом качестве Аньес должна провести в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщил телеканал Unitel TV.

Сам Моралес заявил, что на его дом совершено нападение, а полиция получила ордер на арест уже бывшего президента республики.

«Переворот разрушает верховенство закона», — написал политик в Twitter.

Самолет Эво Моралеса вылетел из боливийской столицы Ла-Пас и приземлился в городе Кочабамба.

Наличие ордера на арест Моралеса полиция Боливии, уточнило издание El Mundo, отрицает. Подобные документы, пояснили правоохранители, выдает прокуратура.

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«Хочу сообщить боливийскому населению, что ордера на арест государственных должностных лиц — Эво Моралеса и его министров — нет», — заявил командующий Национальной полицией Боливии Юрий Кальдерон.

По его словам, генпрокурор страны подал запрос на задержание предполагаемых нарушителей избирательного законодательства Боливии.

ООН беспокоится о безопасности дипмиссий

Тем временем в ООН обратили внимание на необходимость обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии, сообщило РИА «Новости». К этому призвал генсек международной организации Антониу Гутерреш.

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В ООН заметили, что боливийцам стоит воздержаться от насилия, а властям — сделать безопасным существование всех жителей, чиновников и иностранцев. Гутерреш попросил «уважать государственные и местные институты, равно как неприкосновенность дипломатических миссий».