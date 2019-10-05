«Динамо» справедливо отправило Хохлова в отставку. Но его работу нельзя назвать плохой

Руководство футбольного клуба «Динамо» приняло отставку главного тренера команды Дмитрия Хохлова. Результаты клуба признали неудовлетворительными. После 12 игр «Динамо» занимает предпоследнюю строчку в Премьер-лиге. Отставка была справедливой, но при этом работу Хохлова нельзя назвать плохой, считают опрошенные «360» эксперты.

Ответил головой

Ситуация с отставкой Дмитрия Хохлова закономерна и должна была состояться еще раньше, потому что воплотить в жизнь планы «Динамо» не удалось. При этом виноват в этом не только главный тренер, но именно он отвечает головой за случившееся. Об этом в беседе с «360» заявил журналист и спортивный обозреватель Виктор Шпитальник.

«Хохлов просил об отставке еще два тура назад, но руководство предпочло оставить на своем посту. Не было решения по преемнику. Но сейчас, когда два подряд поражения, дольше терпеть было нельзя», — заявил эксперт.

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При этом он отметил, что работу Хохлова нельзя назвать плохой. Главный тренер делал все, что было в его силах. Но результат команда не показывала.

«Все логично и закономерно. Тренер отвечает головой за результат», — заявил Виктор Шпитальник.

Он напомнил, что за неполные семь дней сразу три главных тренера лишились своих постов. Первым свой пост потерял Олег Кононов из «Спартака», после него из «Ахмата» ушел Рашид Рахимов. Сегодня стало известно об отставке Дмитрия Хохлова из «Динамо». По мнению эксперта, впереди всех ждет еще несколько громких отставок.

На вопрос о том, может ли дать результат рокировка, по которой Кононов перейдет в «Динамо», а Хохлов в «Спартак» Виктор Шпитальник ответил отрицательно. По его словам, не может тренер, который сам находится в кризисе вытащить команду, которая находится в таком же состоянии.

«И я не помню таких примеров, чтобы тренера уволили, за отрицательные результаты и ему тут же дали какую-то другую команду, чтобы он ее еще и вытаскивал из какого-то кризиса», — подытожил он.

«Команде нужна встряска»

Дмитрий Хохлов не плохой тренер и руководство давало ему карт бланш до конца зимы. Но он, как честный человек, еще 10 дней назад написал заявление об уходе. Об этом «360» сказал футбольный агент и спортивный эксперт Владимир Абрамов.

По его словам, Хохлов работал и старался вывести команду на уровень, даже несмотря на финансовые проблемы, с которыми клуб сталкивался в прошлых сезонах.

«Там в прошлом году заработную плату платили не очень, в сравнении с другими клубами высшей категории. Динамовцы сводили концы с концами», — поделился он.

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После того, как ВТБ снова вернул себе команду, задачи перед тренером поставили достаточно высокие. Кроме того, клуб приобрел несколько дорогих иностранных игроков, которые так и не показали хорошей игры на поле.

«Может быть тренеру не совсем удалось справиться, решить эту проблему игровую, показать класс игры. Не всегда так получается»,— пояснил Владимир Абрамов. При этом он напомнил, что не всегда иностранный тренер или игрок может привести команду к победе.

Он отметил, что российские клубы много раз подписывали контракты с иностранцами, но результат оставался плачевным, а трата денег колоссальной.

Владимир Абрамов заявил, что все три тренера, покинувших свои посты, — это достойные и хорошие специалисты, которые применяли все свои знания, но по какой-то причине игроки команды не показывали хорошего результата.

«Футбол это такой вид спорта, который не подчиняется законам логики. Команде нужна какая-то встряска. Здесь очень тонкий момент, как тренер настраивает команду, кого ставит, кого не ставит», — заявил эксперт и пояснил, что тренеру особенно сложно, когда к нему в команду приходят сразу несколько новых дорогостоящих игроков. Он вынужден выводить их на поле, но особого результата они не показывают все равно.

«Они выходят играть и, то ли не адаптировались, то ли еще чего-то не понимают, длительные перелеты и психологическая обстановка, еще не притерлись и результаты начинают получаться не те, которые нужны», — объяснил Владимир Абрамов.

При этом он особо отметил, что сегодня тренер, когда приходит в любой клуб, должен быть готов, что с ним могут разорвать контракт в любой момент. Но при этом он получает компенсацию, а до этого получал зарплату за работу, результата которой так и не показал.

«Как поступят с Хохловым, выплатят ли ему до конца срока компенсацию или нет, я не знаю. Но он обеспеченный человек и жить ему есть на что», — подытожил эксперт.