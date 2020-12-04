В Китае в бракоразводный процесс с 1 января вводят «период охлаждения». Теперь развод там состоит из пяти этапов, третий из которых как раз «период охлаждения». Он длится 30 дней и дает супругам возможность одуматься. В России весной тоже предложили увеличить срок примирения — в два раза.

Согласно нововведению, развод в Китае поделят на этапы: подача заявления, его принятие к рассмотрению, «период охлаждения», рассмотрение заявления с вынесением решения и только после этого регистрация расторжения брака и выдача свидетельства, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на издание «Фэнхуанван».

Третий пункт займет 30 дней с момента подачи заявления. Столько, по мнению властей, нужно супругам, чтобы понять, точно ли они решили прекратить отношения. Если по истечении этого времени пара не обратится за свидетельством о расторжении брака, развод аннулируют.

Так власти планируют уберечь граждан страны от импульсивных решений. При этом на случаи с домашним насилием «период охлаждения» распространяться не будет.

В России весной также предложили увеличить срок примирения при расторжении брака — в два раза. Об инициативе в беседе с RT рассказала председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец. Якобы это поможет избежать скоропалительных решений в условиях пандемии.

«Прошу увеличить срок оформления развода в два раза: в случае, предусматривающем проведение бракоразводной процедуры в органах ЗАГС, этот срок после увеличения будет составлять два месяца, а в случаях, предусматривающих законом судебный процесс (если в семье есть дети или происходит раздел имущества), этот срок должен быть увеличен до шести месяцев. <…> Данная мера не должна распространяться на семьи, в которых зафиксировано жестокое обращение», — говорится в тексте письма.

Поможет ли «период охлаждения» сберечь семью?

«Период охлаждения» действительно может спасти семью, находящуюся на грани развода. В этом уверен врач-психиатр, психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Сейчас бракоразводные процессы инициируются какими-то конфликтами, и обе стороны находятся в состоянии постстресса. Для того чтобы обдумать все, конечно, требуется срок. Причем, на мой взгляд, срок 30 дней слишком мал, а шесть месяцев — вполне подходит Владимир Файнзильберг психотерапевт.

Собеседник «360» считает, что срок полгода обусловлен не только опытом, но и состоянием души, когда человек способен обдумать свое решение и прийти к выводу, верное оно или нет. В таком случае у супруга есть время на то, чтобы изменить решение, а также возобновить отношения.

«Теоретически отсрочка сближает, а не разделяет пару. Но если решение уже принято и существуют какие-то причины, которые не позволяют людям склеить то, что разбилось, то отсрочка позволяет лишь почувствовать прелесть раздельного проживания», — подчеркнул Файнзильберг.

Он добавил, что сам советует парам в такой ситуации посмотреть на себя и вдуматься, как им будет лучше жить — врозь или вместе. Именно это — главный критерий.

Как сохраняли брак в СССР

В СССР власти пошли гораздо дальше увеличения отсрочек. Они были настроены крайне негативно по отношению к разводам, поэтому желающих разойтись наказывали рублем и вниманием общественности.

Так, в 1944 году размер госпошлины за расторжение брака увеличили почти в 10 раз. Желание развестись стало обходиться людям в 500−2000 рублей вместо прежних 100−200. При этом средняя зарплата граждан в то время составляла 400−700 рублей.

Более того, супруги должны были идти уже не в ЗАГС, а в суд, ассоциирующийся с преступниками и тюрьмой. Также пара не могла разойтись тихо. Одним из условий расторжения брака была статья в газете, которую должны были опубликовать супруги. Для многих публичное заявление становилось самой сложной частью процесса.

Эти суровые меры «по укреплению семьи» действительно показали результаты. В 1945 году количество разводов, в сравнении с 1940 годом, уменьшилось в 32 раза. Но делало ли это людей счастливыми, остается неизвестным.