Оценили участников, а не репетицию. Организаторы российского отбора на детское Евровидение ответили родителям

Все участники национального отборочного тура детского Евровидения и их родители знали, что жюри будут оценивать выступление по видео. Их заранее предупредили, что будут снимать в определенный день — это была не репетиция, а полноценное выступление с костюмами. Жюри не смотрели само финальное выступление, но в этом нет ничего необычного — так всегда поступают и в других странах.

Об этом «360» рассказала пиар-менеджер Академии Игоря Крутого Алена Мажарова. Именно Академия Игоря Крутого занималась организацией национального отборочного тура детского Евровидения в России.

Мажарова подчеркнула, что финальный отбор и голосование конкурса детское Евровидение 2020 проходили по всем правилам Вещательного союза. В нем участвовали 11 детей, которые представили свои песни и номера для конкурса.

Онлайн-голосование проходило на официальном сайте детского Евровидения с 16 по 24 сентября. Поклонники ребят могли отдать свои голоса за того, кто им нравится. Кроме того, было сформировано профессиональное жюри — в него вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса. Всего семь человек, в том числе артисты, которые в разное время участвовали как во взрослом, так и в детском Евровидении.

«В итоге голоса зрительского голосования и профессионального жюри суммировались 50 на 50, и в финале озвучивали результат. То есть, лидером зрительского голосования был Рутгер Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла София Феськова из Санкт-Петербурга. Второе место — Рутгерт», — отметила собеседница.

Дети знали о съемке

Алена Мажарова отметила, что международный конкурс детское Евровидение решили проводить в формате телемоста из-за ограничений, связанных с ковидом. Об этом в начале сентября объявил международный вещательный союз. Организаторы пошли на такой шаг, чтобы обезопасить юных артистов и тех, кто принимает участие в конкурсе.

Академия Игоря Крутого, которая выступала организатором национального отборочного тура детского Евровидения, также приняла все меры безопасности. Из-за этого съемки финала вели без зрителей в зале, а на площадке соблюдали все меры безопасности.

Соответственно, все участники отборочного тура были предупреждены о том, что будет вестись запись для членов профессионального жюри. Все номера были отрепетированы, дети были в костюмах — они знали, что съемка ведется для членов профессионального жюри Алена Мажарова

Собеседница подчеркнула, что никто не держал в тайне, как именно будут оцениваться финальные выступления участников. Более того, это не было каким-то ноу-хау или чем-то, что придумала сама Академия. Так поступают и в других странах.

«Заранее записываются концертные номера всех участников, естественно, все заранее предупреждены. И жюри смотрит не в финале, оно смотрит отдельно выступления всех ребят. Все, в том числе наши 11 участников и их родители, знали и были предупреждены. Соответственно, с этими протоколами, с этими правилами велись и записи на национальном отборе», — подчеркнула Мажарова.

Ранее мама Рутгера Гарехта, который изначально занимал лидирующую позицию, рассказала «360», что зрительское голосование было непрозрачным и непонятным. Она отметила, что сперва ее сын набрал 63% и стал фаворитом, но на следующее утро эти цифры превратились в 0,25%. По словам Ларисы Гарехт, это происходило не один раз — как только Рутгер начинал вырываться вперед, «что-то резко происходило», и он снова оказывался в нижних позициях.

Вопросы вызвало и голосование жюри. По словам Ларисы Гарехт, дети не знали, что их снимают. Они просто репетировали свой финальный номер, поэтому выступали без костюмов и не выкладывались на полную.