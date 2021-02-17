Карликов и людей без конечностей наберут в отряд астронавтов. Так дорогу в космос откроют для инвалидов

Впервые в истории освоения космоса Европейское космическое агентство открывает набор на астронавтов с физической инвалидностью. ЕКА планирует выделить один миллион евро, чтобы создать условия, в которых люди с физическими ограничениями смогут отправиться в космос. Об этом сказано на сайте организации.

ЕКА сообщило, что ищет людей, которые психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицированы для работы астронавтом, но имеют физическую инвалидность, которая обычно не позволяет им пройти отбор из-за требований, связанных с использованием современного космического оборудования.

Агентство планирует провести исследования и инвестировать деньги, чтобы понять, как нужно доработать космическое оборудование, чтобы высококвалифицированные специалисты с инвалидностью могли стать членами экипажа.

Поскольку ранее подобные эксперименты не проводились, ЕКА обратилось к опыту Международного паралимпийского комитета и создало квалификации физических ограничений. Получилось три типа:

1. Красный — вид и степень инвалидности несовместимы с поставленной перед астронавтом задачей.

2. Желтый — вид и степень инвалидности могут стать полностью совместимыми с задачей, если добавить немного корректировок, модификаций или нововведений.

3. Зеленый — вид и степень инвалидности полностью совместимы с поставленной задачей.

«Для нас важны два аспекта: миссия должна быть такой же безопасной и полезной, как и любая другая миссия любого другого профессионального космонавта», — подчеркнули в ЕКА.

Сейчас в ЕКА определили список физических ограничений, при которых они готовы рассмотреть кандидатуру специалиста. Сейчас это люди с дефектами ног из-за врожденных нарушений или ампутации. Например люди, у которых отсутствует стопа, одна или две ноги ниже колена или присутствует разница в длине ног. Будут также приняты люди ростом ниже 130 сантиметров.

При этом в агентстве не гарантируют полет в космос, поскольку это новый опыт и неизвестно, каким будет результат. Единственное, что обещает ЕКА — приложить все усилия, чтобы космическая миссия для инвалидов стала возможной.

Параллельно с отбором космонавтов с ограниченными возможностями ЕКА запустит еще одно исследование. В нем примут участие международные партнеры и поставщики транспорта для экипажа. Это нужно, чтобы определить как надо приспособить оборудование, чтобы им могли пользоваться люди с физическими ограничениями.

Организация рассчитывает, что подобные инновации не только помогут параастронавтам, но и сделают будущие полеты в космос более безопасными и эффективными. ЕКА планирует выделить один миллион евро на внедрение новых технологий и адаптацию космических полетов под людей с ограниченными физическими возможностями.