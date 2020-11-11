Отрезал косу и угрожал отрубить голову. Убийство под Петербургом оказалось расправой брошенного мужа

Долгий конфликт с мужем Сергеем закончился для жительницы Всеволожска Елены Шпак убийством. По версии следствия, мужчина несколько раз выстрелил женщине в лицо из травматического пистолета, а после изрубил топором. По словам осведомленных источников, пара разъехалась, но муж постоянно преследовал Елену. Ей даже пришлось нанять охрану.

Убийство в салоне

Вооруженный травматическим пистолетом и топором мужчина пришел во всеволожский торговый центр «Лидер» и направился в маникюрный салон, которым владела его жена. Сначала он выстрелил в супругу, а после начал бить ее топором. Видео с места событий опубликовал Следственный комитет.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина и женщина стоят в коридоре между комнатами торгового центра и разговаривают. В какой-то момент собеседник бросается на свою жертву, она пытается вырваться.

После расправы мужчина сбежал, но прибывшие на место сотрудники полиции смогли его задержать. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». В данный момент подозреваемого допрашивают. В ближайшее время ему предъявят обвинение и возьмут его под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства, которые привели к этому происшествию.

Маниакальная зацикленность

Елена приехала в Ленинградскую область из Молдавии более семи лет назад. Там у нее остались бывший муж и двое детей. Она познакомилась с Сергеем Шпаком, который в свое время уехал из Белоруссии. Ради новой любви он оставил жену и двоих детей. Пара поженилась и у них родилась дочь, рассказал источник «360».

Несколько лет назад в семье начались конфликты. Елена не выдержала и уехала от Сергея. Стала снимать квартиру. Но просто так оставлять жену мужчина не захотел, утверждает собеседник «360». На протяжении года он постоянно преследовал ее и даже приходил в маникюрный салон, который открыла Елена.

«Человек был зациклен маниакально. Он был одинок, его никто не поддерживал, у него не было друзей и не было помощи психологической. От этого все и произошло», — поделилась с «360» одна из знакомых семьи.

По словам тех, кто знал пару, Сергей постоянно избивал жену. Он, по словам источника «360», приходил на работу к Елене, чтобы выместить на ней свою агрессию, которая накапливалась во времени.

Последней каплей для женщины стало то, что он отрезал ее косу. «Он отрубил ей волосы. Сказал, что в следующий раз это будет твоя голова. Утром на следующий день он пришел ко мне и сказал, что сорвался», — рассказал еще один знакомый семьи.

Осведомленный источник рассказал, что после того, как муж отрезал Елене волосы, она подала заявление в полицию. Женщина наняла охрану и установила тревожную кнопку на работе, но это ее не спасло.

Многие уговаривали Елену уехать из города, пока с ней не приключилось ничего страшного, но она отказывалась. Заработанные в салоне деньги она тратила на семью и отправляла двоим детям в Молдавию. Знакомые семьи заявили, что нужно срочно искать ее родственников, которые бы забрали пятилетнюю дочь Елены.