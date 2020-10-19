Россияне пугают друг друга волонтерами с отравленными масками. Токсиколог объяснил, почему сделать их невозможно

Россияне из разных регионов через WhatsApp и соцсети предупреждают друг друга о новом виде преступлений. На фоне пандемии неизвестные под видом волонтеров якобы раздают бесплатные маски, которые пропитаны «химикатом с наркотическим действием». Когда человек надевает ее и отключается, его квартиру обворовывают. Это довольно старый фейк, которые пришел к нам из-за рубежа. Объясняем, почему в реальности такая ситуация невозможна.

Пользователи WhatsApp стали пересылать друг другу предупреждение о новом виде мошенничества. В нем сказано, что на фоне пандемии коронавируса в стране преступники придумали новый способ ограбления. Якобы они начали ходить по квартирам под видом волонтеров и раздавать жителям бесплатные маски.

При этом средства защиты, которые они предлагают, пропитаны «химикатом с наркотическим действием». Мошенники дают маски для каждого члена семьи и просят «примерить» их. Авторы рассылки уверяют, что человек просто отключается после того, как наденет средство защиты, а преступники спокойно попадают в квартиру и выносят ценности.

Источник фото: социальные сети

МВД и власти опровергли фейк

Такие предупреждения распространили сразу в нескольких субъектах России. «Волонтеров» испугались в Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях, Туле, Воронеже, Саратове, Самаре, Ижевске, Липецке и других городах.

В МВД России эту информацию опровергли. Там заявили, что она не соответствует действительности и имеет все признаки фейка. В «предупреждении» не указали ссылку на источник информации, а также не назвали населенный пункт, в котором это происходило.

«В сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику», — отметили в МВД.

Правоохранители также напомнили, что за распространение недостоверной информации, которая создает угрозу жизни и здоровью, грозит административная ответственность. Нарушителю придется заплатить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах МВД России.

О том, что эта рассылка — обычный фейк, заявили и местные власти. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что авторы этого сообщения забыли об одной очень важной детали.

«Когда авторы это писали, видимо, забыли, что все одноразовые маски сшиты по одному лекалу. И мерить их совершенно бессмысленно, поэтому этим волонтеры не занимаются. <...> Случаев мошенничества, которое описывается в этом послании, в крае не зафиксировано», — написал он в своем Instagram.

Откуда появился фейк

Основатель фактчекингового проекта «Проверено» Илья Бер рассказал «360», почему пользователи мессенджеров и социальных сетей распространяют такие сообщения. Он отметил, что люди делают это не со злого умысла, а потому что боятся.

«Конкретно эта история про маски — это реинкарнация истории, которая гуляла еще с конца марта. Тогда популярна была история о том, что люди в костюмах медицинской защиты ходят по домам и под видом дезинфекции выносят ценности и грабят людей. И тот фейк, и этот — в чистом видео перевод с английского языка. Если вы думаете, что это что-то у нас, — ничего подобного», — рассказал он.

Илья Бер отметил, что его коллеги с проекта «Энциклопедия коронавирусных фейков» разобрали этот фейк и нашли его первоисточники. Есть сразу два варианта того, как этот слух возник: один след ведет в Лас-Вегас, второй — в Индию, и оба эти места находятся далеко от России. Сама история — обычный перевод, который адаптировали к российским реалиям, чтобы ничто не выдавало его иностранное происхождение. Автор фейка опубликовал его, а дальше люди начали распространять по соцсетям и мессенджерам.

«Для чего распространяют? Общая логика такая: что мне стоит. Во-первых, это очень просто, и вроде как я сделал что-то хорошее, кому-то, может, помог. Это общее стремление человека к какому-то альтруизму, общественно-полезному поведению. А здесь при минимальных затратах, казалось бы, достигается максимальный эффект. То есть этот человек сам себя психологически гладит по голове, говорит: „Какой я молодец“», — пояснил собеседник.

Ничего зловредного, то есть никто специально в каких-то коварных целях это не распространяет. Подавляющее большинство людей делают это совершенно искренне Илья Бер.

Несмотря на искренние побуждения, такая рассылка наносит вред. Она не только засоряет информационную среду, но и создает дополнительные панические настроения, которые не имеют никаких оснований. Бер отметил, что таких случаев никогда не было, единственная отдаленно похожая ситуация произошла в Америке в марте–апреле. Однако и это нападение было обычным вооруженным ограблением магазина, для которого преступники надели маски вместо балаклав.

«Лайк — серебро, репост — золото. Прежде чем поставить лайк, имеет смысл дважды подумать, а уж прежде чем сделать репост, подумать нужно 10 раз, попытаться найти первоисточник и убедиться, что информация имеет под собой какие-то основания. А если это не так, то репост делать не нужно», — заключил Илья Бер.

Можно ли пропитать маску отравой?

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал «360», что пропитать такую маску летучими веществами практически невозможно, а описанный в «предупреждении» сюжет взят из фильмов. Только там человек моментально отключается после того, как к его лицу приложили смоченную хлороформом тряпочку. В реальности все происходит совсем иначе.

«Это, мягко говоря, художественное преувеличение, потому что хлороформный наркоз реально существовал, но на эту маску надо было постоянно добавлять это вещество. Оно чрезвычайно летучее, оно быстро испаряется, не сохраняется на несколько минут, на то время, которое нужно, чтобы пациент ушел в наркоз», — отметил врач.

Он рассказал, что при современном масочном наркозе применяются специальные наркозные газы. Чтобы усыпить человека, используют специальную маску, которая сделана из силикона и плотно прилегает к лицу. По ней через специальные трубки пускают газ, который опадает в дыхательные пути пациента и довольно быстро вызывает наркоз.

«Но это газ, поэтому, если там есть некое летучее вещество, оно испарится еще до того, как эту маску принесут. Теоретически можно запаять ее в пластик. Но если человек откроет, он услышит очень резкий и очень характерный запах. Он просто не сможет ее надеть, потому что такие вещества летучие и очень пахучие», — подчеркнул собеседник.