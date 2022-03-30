Отравленная «Точка-У». Украина расстреливает Донбасс наследством СССР

ВСУ продолжают обстреливать Донбасс из «Точки-У» — устаревшего, но все еще смертоносного ракетного комплекса, доставшегося в наследство от СССР. На этот раз удар пришелся по Луганску. «360» рассказывает, какой урон наносит «Точка-У» и почему такие удары Украины называют военным преступлением.

Украина снова применила «Точку-У»

Рано утром 30 марта украинские военные атаковали Луганск ракетой комплекса «Точка-У». Удар пришелся на 05:25 со стороны Северодонецка. Погиб солдат Народной милиции ЛНР, сообщила Генпрокуратура республики.

Жители города не пострадали, повреждений нет, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Фрагменты снаряда «Точки-У», запущенного по Луганску. Источник фото: Генпрокуратура ЛНР

Это не первое нападение с помощью «Точек-У»: несколькими днями ранее ВСУ выпустили ракету по другому городу ЛНР — Ровеньки — и разрушили два жилых дома. Ранее украинские войска применили эту ракету с кассетным зарядом в Донецке. Хотя боеголовку сбили, поражающие элементы унесли жизни нескольких десятков жителей, многие были ранены. Также пострадали жилые и административные здания.

Военный эксперт Юрий Кнутов квалифицировал постоянные обстрелы Луганской и Донецкой народных республик «Точками-У» как геноцид — военное преступление, которое не имеет срока давности.

Как работает «Точка-У»

Тактические ракетные комплексы «Точка» начали разрабатывать в 1968 году в Коломенском КБ под руководством выдающегося советского конструктора Сергея Непобедимого. Уже к середине 70-х годов армия получила новое вооружение. В конце 80-х «Точку-У» модернизировали, увеличив дальность стрельбы до 120 километров.

«Точки-У» могут нести ядерные боеголовки мощностью от 100 до 200 килотонн. Для сравнения: мощность ядерной бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму, не превышала 18 килотонн. Кроме того, в ракетах используют химические кассетные заряды с несколькими видами боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия.

Также ракеты можно начинить и обычными кассетными зарядами с осколочными элементами, которые способны накрыть до семи гектаров. Осколочно-фугасные боеголовки имеют площадь поражения от двух до трех гектаров и взрываются на высоте 20 метров над поверхностью для того, чтобы обеспечить максимальную площадь поражения.

Источник фото: wikipedia.org

Военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», что кассетные элементы выглядят как небольшие металлические цилиндры и, как правило, начинены металлическими шариками и звездочками. Основным взрывом заряды разбрасывает по земле, и они, как мины с часовым механизмом, могут сработать и через 10 минут, и через полчаса, поражая тех, кто пришел спасать раненых и разбирать завалы.

Впервые такое оружие массово использовалось во время нападения США на Югославию. Тогда внутри кассетного заряда стояла свинцовая пластинка, которую постепенно прорезало тонкое лезвие на пружинке. Когда пластинка прорезалась, срабатывал детонатор и происходил взрыв. Сейчас, по словам военного журналиста, обычно используют электронику. Подобные боеприпасы были запрещены Международной конвенцией в Дублине в 2008 году, но ее не подписали Россия, США, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Южная Корея и Украина.

Гептиловое топливо

Борзенко отметил, что у «Точки-У» есть еще один поражающий элемент. Это ее топливо — токсичный и канцерогенный гептил. Если ракета летит на короткую дистанцию, она просто не успевает сжечь свое топливо и взрывается, разбрасывая химическую смесь, которая выжигает все вокруг.

«Эта ракета заправляется очень плохим топливом, которое само по себе наносит вред окружающей среде. Были случаи, когда ракета взрывается, а у нее еще полные баки жидкого топлива, и выгорает местность, растительность. Потом на этом месте еще долгое время ничего не растет. Это гептиловое топливо», — пояснил эксперт.

В отличие от баллистических ракет, «Точкой-У» можно управлять на всей траектории полета, вплоть до попадания в цель. Система наведения ракет считалась в советские времена довольно точной, рассказал Алексей Борзенко. Если сегодня высокоточная ракета попадает в мишень размером метр, то «Точка-У» может попасть в мишень размером 5-10 метров.

К 2019 году на вооружении российской армии еще оставалось 24 тактических ракетных комплекса. Однако уже в конце ноября того же года Министерство обороны РФ заявило, что ОТРК «Точка-У» был окончательно снят с вооружения линейных частей ВС и заменен на комплексы «Искандер-М», писала «Газета.ru».

Украина распродала советское наследство

По данным ежегодного бюллетеня The Military Balance Международного института стратегических исследований прошлого года, «Точка-У» стояла на вооружении восьми стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Йемена, Казахстана, Сирии и Украины. У последней самый большой арсенал — около 90 пусковых установок и порядка 800 ракет. Точных сведений о том, сколько «Точек-У» в рабочем состоянии сейчас находится на Украине, нет, подчеркнул Борзенко.

Источник фото: free3d.com

Это неудивительно, так как после распада СССР на Украине осталось немало советского вооружения, которое бывшая союзная республика сохранила в качестве наследства. По словам военного журналиста, свое собственное оружие украинцы разрабатывать не стали, хотя у них был и есть для этого и технический, и интеллектуальный потенциал.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил «360», что к 1991 году на территории Украины располагалось три ударных военных округа: Киевский, Прикарпатский и Одесский. Кроме того, из Венгрии и Чехословакии были вывезены боеприпасы и многие виды вооружения Южной и Центральной групп войск. Но Украина за время своей независимости успела все распродать.

«В начале 2000-х годов Украина даже занимала одно из мест в десятке крупнейших экспортеров оружия. Сейчас оружия и боеприпасов у нее практически не осталось, а имеющееся сильно истрепалось. Теперь Украина попрошайничает у всего мира, просит помочь вооружением и боеприпасами», — заключил Литовкин.