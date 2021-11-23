Почти 50 человек отравились после покупки еды в магазине-кафе «Суши Хаус» в Татарске. Причинами могли стать неправильное хранение пищи, испорченные исходные продукты или нарушение санитарных норм со стороны работников. Врачи отмечают, что последствия подобного отравления могут быть самыми разными — от тошноты до летального исхода.

Что случилось?

Прокуратура Новосибирской области сообщила РИА «Новости» о заведении уголовного дела после массового отравления людей. Как минимум 48 жителей Татарска пострадали после приобретения продуктов в одном из магазинов-кафе «Суши Хаус».

«По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту отравления жителей города Татарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ („Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“)», — заявили в СУСК по Новосибирской области.

Среди пострадавших 29 человек — взрослые, а 19 — дети. На данный момент известно о госпитализации двух человек в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что обращаться в больницу люди начали в период с 20 по 21 ноября, а причиной отравления послужили продукты, купленные в «Суши Хаусе» 19 ноября. У всех пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию и гастроэнтерит.

В конце октября похожая история произошла в столице Киргизии Бишкеке. Там более 300 человек, из которых 40 были детьми, отравились после посещения популярной сети фастфуда. Пострадавшие заказывали и ели суши и роллы. Об этом сообщала радиостанция «Sputnik Кыргызстан».

Всего в больницу попали 43 человека, а остальных отправили на амбулаторное лечение. Все точки сети временно приостановили работу, а власти объявили об их проверке.

Причины отравления

Пока доподлинно не известно, чем именно и почему отравились жители Татарска. По словам врача-инфекциониста Ильи Акинфиева, вариант с отравлением паразитами, как при употреблении свежей рыбы, скорее всего, можно отбросить, потому что в большинстве ресторанов используется свежемороженая рыба, так как это дешевле.

«Этот элемент заморозки подразумевает, что все паразиты погибают. Отравления в суши происходят не из-за наличия паразитов, а из-за неправильных процессов хранения и приготовления продуктов либо недостаточного гигиенического осмотра поваров», — сказал эксперт.

Соответственно, речь идет не о паразитологической проблеме, а, скорее, о бактериально-кишечной инфекции.

С этим согласна и врач-гастроэнтеролог, главный диетолог Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО «РЖД» Нурия Дианова. Она отметила, что если хоть один из продуктов пищи хранился в неправильных условиях, этого будет достаточно для развития какой-либо инфекции. Например, по регламенту в лечебном питании не подразумевается хранение пищи при комнатной температуре более двух часов. А суши должно храниться строго в холодильных условиях.

«И то пища должна быть накрыта, чтобы лишиться контактов с обычным воздухом, потому что именно отсюда происходит оседание всех частиц. Это касается не только бактерий, но и плесени. У нас очень много грибков и плесени витает в воздухе, мы этого просто не видим», — отметила врач.

Дианова выдвинула несколько причин, по которым люди могли отравиться: произошла контаминация, то есть попадание потенциально опасных для здоровья человека микроорганизмов на еду, исходные продукты были не очень качественными, готовый продукт хранился дольше положенного времени или заразу занесли люди, имеющие допуск к приготовлению пищи. Она напомнила, что повара должны ежедневно проходить контроль на гнойничковые заболевания кожи, наличие ангины и многое другое.

Последствия отравления

Последствия подобного отравления могут быть самыми разными, но, как отмечает эксперт, чем меньше ребенок, тем бурнее у него протекает процесс обезвоживания. У человека может возникнуть синдром дисбиоза, то есть изменение микрофлоры в толстой кишке из-за дисбаланса хороших и вредоносных бактерий. Если вредоносная бактерия приживется в организме, то начнется ухудшение расстановки всей флоры и человеку будет плохо. При хорошем раскладе человеку удастся прийти в себя и победить инфекцию примерно за неделю.

Если говорить о худших вариантах, то к ним Акинфиев причислил сальмонеллез и дизентерию.

По словам врача-диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой, в целом рыбные отравления считаются одними из самых тяжелых — и неважно, как была обработана рыба. Если в ней были токсины, то отравление произойдет. При нем повышается вероятность глистной инвазии, то есть возникновения заболеваний, вызванных паразитическими червями.

«Как только появляются первые симптомы, надо обязательно сделать промывание желудка, допустим, с марганцовкой или фурацилином, и обязательно обратиться к врачу. Лучше вызвать скорую, потому что рыбные отравления бывают очень тяжелыми — вплоть до летального исхода», — подчеркнула эксперт.

Худшие случаи

Медицинский портал Verywell Health выделил пять самых опасных болезней, которые могут возникнуть при отравлении рыбой.

Первое — это анизакидоз,то есть заражениесельдевым червем или другими круглыми червями. Это происходит при употреблении в пищу определенных видов сырой или недоваренной рыбы. Такое отравление может вызвать сильную боль в животе, тошноту и рвоту в течение нескольких часов после еды. Если червя не откашлять или не вырвать, то он может проникнуть в стенки кишечника и вызвать локальный иммунный ответ. В конечном итоге паразит умрет от ответа иммунной системы, но в тяжелых случаях бывает необходимо физическое удаление глистов с помощью эндоскопии или хирургического вмешательства.

Второе — это попадание в организм бактерий-вибрионов при употреблении в пищу сырой или недоваренной рыбы и моллюсков, особенно устриц. Последствиями такого отравления бывают диарея, иногда с кровью, спазмы в животе, тошнота, рвота, головная боль, жар и озноб. Для людей с ослабленной иммунной системой это может стать серьезным заболеванием.

Еще одной опасной инфекцией является листериоз. Ее вызывают бактерии Listeria monocytogenes, которые можно найти в сырых морепродуктах, непастеризованном молоке и молочных продуктах, а также в овощах. К легким симптомам инфекции относят лихорадку и диарею, а к более серьезным — ригидность шеи и спутанность сознания. Это происходит, если инфекция распространяется на нервную систему. При таком раскладе не исключены менингит и менингоэнцефалит. Наибольшую опасность листериоз несет для беременных, у них он может вызвать выкидыш, мертворождение, преждевременные роды и серьезное инфицирование новорожденного.

Нельзя забывать и о ранее упомянутом сальмонеллезе. Симптомами данной инфекции считаются диарея, лихорадка и спазмы желудка. Они проявляются в течение одного-трех дней после употребления зараженной пищи. Наибольшему риску развития более тяжелого заболевания, иногда требующего госпитализации, подвержены люди в возрасте 65 лет и старше, люди с ослабленной иммунной системой и груднички.

И последним фактором, вызывающим отравление, могут быть сенные палочки. Это бактерии, которые поражают не рыбу, а рис. Характерным проявлением такого отравления считаются рвота и диарея.