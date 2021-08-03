Московская школьница рассказала об отравившем ее уколом незнакомце. Историю считают прикрытием

Новости о том, что неизвестный отравил московскую школьницу уколом, обеспокоил горожан. Но позднее стало известно, что пострадавшая могла наврать про нападение. Источники СМИ предположили, что так девушка попыталась скрыть употребление наркотиков.

Незнакомец со шприцем

В Люблине госпитализировали 15-летнюю школьницу с острым отравлением неустановленным веществом. По некоторым данным, девочка является дочерью заслуженной артистки России.

Пострадавшая рассказала врачам, что к ней подошел неизвестный мужчина в капюшоне и спросил дорогу до Краснодонской улицы, а затем начал ее преследовать. Закончилось все, по словам школьницы, тем, что мужчина вколол ей что-то в левую ягодицу и скрылся.

Девочка потеряла сознание, но позднее пришла в себя и смогла дойти до КПП военной части, где ей и вызвали скорую помощь. По данным Telegram-канала Life Shot, обследование показало, что неизвестное вещество действительно вводили в левую ягодицу.

Однако позднее в СМИ появилась информация о том, что следов от укола на теле девочки все же обнаружено не было. С таким заявлением выступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в разговоре с изданием Daily Storm.

«Анализы будут только завтра. Поэтому мы ждем результатов анализов, ребенок в безопасности, угрозы никакой нет. Непонятно, что это такое было. Следствие разберется. Но следа от укола нет», — сказала она.

Версия изменилась

Усомниться в правдивости слов девочки полицейских, по данным Life Shot, заставило то, что она стала путаться в показаниях. Якобы правоохранителям она заявила, что гуляла с друзьями, а родителям — что в одиночку. К тому же в одной версии незнакомец сделал ей инъекцию, а в другой — угостил ее водой из бутылки, из которой предварительно отпил сам.

Разошлись и сведения о самой пострадавшей девочке. По одним данным, в школе о ней хорошо отзываются: учится, занимается конным спортом. По другим, она состоит на учете из-за прогулов в школе.

СМИ пишут, что у правоохранителей есть версия, что за историей о незнакомце школьница хотела скрыть факт приема наркотиков. Девочка могла испугаться последствий и соврать.

Сейчас полиция отследила перемещения школьницы по камерам наблюдения. Незадолго до того, как потерять сознание, она с молодым человеком заходила в магазин. Правоохранители предполагают, что подростки могли принять что-то с водой — как девочка и рассказала родителям.

Сейчас недавний спутник пострадавшей на беседе в отделении полиции. С самой школьницей, по данным СМИ, правоохранители еще не общались, так как ее отец запретил разговаривать без его присутствия.