Поссорилась с преподавателем и отравила 25 детей. В Китае воспитательницу детсада приговорили к смертной казни

Воспитательница по имени Ван Юнь отравила детей в детском саду, чтобы подставить своего коллегу. Это привело к гибели одного из малышей. За такое преступление суд города Цзяоцзо провинции Хэнань приговорил женщину к смертной казни.

Как пишет «Би-би-си», происшествие случилось 27 марта прошлого года и шокировало весь Китай. Осужденная работала в детсаду «Мэнмэн» и поругалась со своим коллегой по фамилии Сунь. После того, как они не сошлись во мнениях о том, как лучше обращаться с учениками, Ван Юнь решила его подставить. Она добавила нитрит натрия в кашу его подопечных, тем самым отравив их.

У 23 детей началась рвота и обмороки после завтрака. В больницу с тяжелым отравлением попал 21 ребенок, а один скончался после десяти месяцев лечения.

Как рассказывал один из родителей, когда все произошло, ему позвонили из детского сада и сказали, что его ребенка вырвало и он потерял сознание. Когда отец приехал туда, малыш все еще был без сознания.

«Рвота была на всех штанах. Были и другие дети, которых тоже рвало, и они выглядели бледными», — цитирует слова мужчины CNN.

Нитрит натрия часто используется в качестве пищевой добавки при консервировании мяса, но в больших количествах может быть токсичным.

На этой неделе местный суд в Цзяоцзуо приговорил Ван к смертной казни. В своем официальном постановлении суд назвал мотивы женщины «презренными» и «порочными». Он также отметил, что последствия ее преступлений были чрезвычайно серьезными, и она заслуживает сурового наказания.

Китай не раскрывает сколько людей казнит в год, но известно, что приговор приводится в исполнение путем смертельной инъекции или расстрела.

Стало также известно, что это не первый случай, когда Ван отравляла людей. В 2017 году она уже покупала нитрит в интернете, чтобы отравить своего мужа. Тогда отраву она добавила в стакан, которым пользовался мужчина. Он отделался легкими травмами.

Приговор Ван вынесли как раз тогда, когда в Китае разгорелся еще один скандал о жестоком обращении с детьми в детсадах. Как передает CNN, восемь родителей заявили, что обнаружили неизвестные следы от игл на головах и телах своих детей после их возвращения из детсада в городе Хух-Хото. Когда детей спросили о следах, те рассказали, что учитель наносил им удары «зубочистками» и «красными иглами» за плохое поведение в классе. При этом преподаватель приказал не рассказывать об этом своим семьям.

Полиция уже задержала трех женщин по подозрению в пытках детей, но расследование по делу продолжается. Детский сад принес извинения за беспокойства, причиненные родителям, но заявил, что не нашел никаких доказательств случившегося.

В ноябре 2017 года воспитательницу детского сада в Пекине приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за то, что она проткнула четырех детей в классе иглами. Так она пыталась их воспитать.