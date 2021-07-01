Квартиры почти четверти россиян обворовали, пока они были в отпуске. Современные воры следят за своими жертвами в интернете и проверяют квартиры под видом соцработников. Защититься от непрошеных гостей поможет осмотрительность в соцсетях, хорошая сигнализация и дружба с соседями. А еще стоит пореже приглашать гостей.

Квартиры 22% россиян обворовали, пока хозяева были на отдыхе, сообщило РИА «Новости». Преступники пользуются временем отпусков и возможностью поживиться. Чаще всего пропуском для воров становится простой цилиндровый замок или дешевая дверь, которую можно вскрыть консервным ножом.

Нередко сигналом пустой квартиры выступают фотографии с видами курортов в социальных сетях. Специалисты утверждают, что существуют целые преступные группы, которые по геолокации отслеживают место отпуска своих жертв. Они продают эту информацию ворам или же сами занимаются квартирными кражами.

Помогают домушникам и старые методы, например проверка почты. Сегодня отправление бумажных писем и открыток почти полностью сошло на нет, но различные рекламные объявления и коммунальные платежки по-прежнему складываются в почтовый ящик. Если он полный, есть вероятность, что хозяева отсутствуют и квартира пустая.

Опытные воры идут по наводке

Бывший оперативный сотрудник РУОП МВД Михаил Игнатов рассказал «360», что воры обычно следят за приглянувшейся квартирой. Если свет в окнах на протяжении суток не зажигался и не было заметно какого-нибудь движения, то велика вероятность, что в квартире никого нет.

«Далее идет прозвон квартиры под видом соцработника или кого угодно. Если кто-то откроет, можно всегда представиться: „Я из социологической службы“. Или еще что-то придумать. Если же воры убедились, что квартира пуста, они с помощью отмычки или подбором ключей открывают дверь и проникают внутрь», — пояснил Михаил Игнатов.

Он отметил, что воры-дилетанты зачастую не знают, есть ли в квартире какие-то ценности, поэтому берут все, что дорого выглядит. Такие преступники очень быстро попадаются. Воры, для которых квартирные кражи стали профессией и основным источником доходов, работают только по наводке.

«Такие специалисты берут исключительно деньги. Ценности и ювелирные украшения их не интересуют. Для профессиональных воров не существует никаких преград: они вскрывают любые замки и могут отключить простую сигнализацию. А более серьезную систему даже не станут трогать», — сказал бывший оперативник.

Михаил Игнатов уточнил, что сработавшая сигнализация не помешает ворам: они идут по наводке и за минуту успеют подойти, открыть тайник, забрать оттуда все. Они исчезают из квартир до приезда бойцов.

Как защитить квартиру

Сигнализация — хорошее решение для защиты квартиры. Она почти наверняка остановит случайных или неопытных воров, которые убегут при звуке сирены. По словам Михаила Игнатова, лучше заключать договор на охрану с Росгвардией, а не с ЧОПами, которые не всегда проявляют нужную оперативность при выезде.

Для безопасности бывший оперативник посоветовал не приглашать в квартиру случайных знакомых и реже принимать гостей. Даже близким друзьям и родственникам не нужно показывать места, где хранятся ценности и деньги. Близкие люди могут оказаться наводчиками и передать информацию тем, кто придет и все это заберет.

«Не нужно в соцсетях выкладывать, как вы прекрасно улетели самолетами, как путешествуете и хорошо отдыхаете. Эти фотографии — первая наводка для любого воришки на то, что вы отсутствуете в своем жилище. Лучше потом, после того как вы вернетесь домой, выложите фотографии, как плавали в море», — сказал Михаил Игнатов.

Не стоит играть в героя

Профессор криминалистики Анатолий Кустов в разговоре с «360» отметил, что один из хороших способов обезопасить свой дом от воровства — просто не хранить там ценности. Лучше доверить это банковским ячейкам. Также можно договориться с соседями, чтобы присматривали за квартирой.

«Могут помочь камеры видеонаблюдения, причем не только при входе в подъезд, но и непосредственно на этаже. Если по возвращении из отпуска хозяева квартиры заметили, что в их отсутствие кто-то побывал, нужно немедленно звонить в полицию и ничего не трогать до приезда специалистов», — сказал Анатолий Кустов.

Соседям, заподозрившим неладное, криминалист посоветовал немедленно сообщить о происшествии в полицию. Не нужно играть в героя и пытаться самому обезвредить преступников. Они могут быть вооружены и в ответ нанести серьезные травмы или даже убить.