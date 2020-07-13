Отпуск сквозь грозы и смерчи. Погода в Краснодарском крае подготовила сюрпризы для туристов

По всему Краснодарскому краю бушуют ливни, грозы и смерчи, из-за чего местные власти запретили купаться. Однако туристов это не пугает, пляжи по-прежнему переполнены.

После долгожданного открытия южных российских пляжей спустя месяцы карантина туристы со всей России хлынули в Краснодарский край. Особенно популярен теперь отдых в Сочи, тем более что альтернатив у россиян немного — границы-то закрыты.

Но, помимо коронавируса, на юг России пришла новая напасть — ливни и грозы, которые на море очень опасны. Более того, в некоторых местах начали образовываться смерчи. Это связано в первую очередь с аномальной жарой: в начале июля в Краснодаре была зафиксирована температура +38 градусов — такого не было аж с 1962 года, а в Сочи — +33 градуса, что является рекордной температурой за последние 119 лет. В районе Анапы также предупреждают об опасности сильных донных течений.

Однако этот июль показал: для россиян, истосковавшихся по отдыху на море, никаких природных препятствий не существует. Поэтому, невзирая на все штормовые предупреждения и черные шары над пляжами (знак, запрещающий купаться), песчаные берега все равно переполнены отдыхающими.

Так, например, штормовое предупреждение объявили вчера в Сочи, но сегодня утром оно не сбылось. На это обратили внимание местные серферы, которые решили не нарушать своих планов, несмотря на запреты и предостережения.

Вот и туристы зачастую не верят прогнозам — пока лично не увидят смерч на горизонте, с пляжа не уходят.

Правда, днем шторм в Сочи все же начался, поэтому отдыхающим пришлось в спешном порядке разбегаться с пляжей.

Вообще в Сочи проливные дожди уже начинают потихоньку затапливать город.

Тем временем в Краснодаре ливни идут уже несколько дней. «Радость от долгожданного дождя превратилась в полный коллапс», — комментирует автор видео.

Еще меньше, чем метеосводкам, люди склонны верить запрещающим надписям. Тем более когда все магазины на пляже работают, шезлонги выдают, а купаться почему-то запрещают. Поэтому в Геленджике даже в двух шагах от городской администрации такие запреты не имеют силы.

Так что туристы, отдыхающие сейчас на юге России, должны быть готовы к абсолютно любым подобным сюрпризам в ближайшее время. И конечно, соблюдать бдительность.