Отпуск подальше от COVID-19. В каких странах можно отдохнуть без риска попасть в карантин

Из-за коронавируса россияне теперь не знают, где провести отпуск. Некоторые страны посещать опасно, другие — сложно, ведь там могут отправить в карантин. Но в мире до сих пор есть места, где можно отдохнуть в тепле и подальше от новостей про COVID-19.

Список «коронавирусных» стран остается прежним, лишь некоторые государства меняются местами. Китай остается самой зараженной страной — 81 тысяча зафиксированных случаев заболевания (3,2 тысячи смертей и 61,5 тысячи выздоровевших). Далее идет Италия (10,2 тысячи заболевших), Иран (более восьми тысяч), Южная Корея (7,7 тысячи больных).

В перечне остаются и другие популярные туристические направления — Франция, Испания, Германия, Швейцария и другие. Курортные страны тоже пострадали от коронавируса. В Греции 89 зафиксированных случаев заражения, в Египте и Таиланде по 59, на Мальдивах восемь больных, на Мальте — пять, Кипре — три, а в Турции один случай заражения.

У россиян одним из самых популярных пляжных регионов планеты является Средиземное море. И именно на его берегах расположились страны, куда мы стремимся попасть в отпуск. Тут и Греция, и Турция, и Египет, и Кипр. Но, согласно «коронавирусной» карте, в этих государствах присутствует заболевание.

Так какие страны выбрать, когда любимые направления «заняты» COVID-19?

Источник фото: Pixabay

Поезда без риска

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова по просьбе «360» рассказала, куда можно отправиться в путешествие без страха заразиться коронавирусом. В туристическом секторе сейчас спад продаж, но в некоторые страны все равно берут путевки.

Россия, Турция, Тунис, Кипр, Вьетнам — эти страны на сегодняшний момент продаются. Нам не очень привычен спад продаж, но тем не менее в эти страны можно ехать. Можно ехать в те страны, которые не занесены в список опасных — допустим, Куба. Там вообще нет коронавируса Наталия Осипова.

В этих государствах туриста точно не будут проверять и не заставят сидеть 14 дней в карантине.

Осипова подчеркнула, что не стоит бояться и стран, где очень маленькое количество зараженных — по два-три человека. Тем более что цены на 12% ниже прошлогодних. Этой возможностью нужно пользоваться, ведь когда коронавирус исчезнет (по мнению Осиповой, это может произойти летом), цены подскочат. Если турист планирует отпуск — например, на майские праздники, то путевку лучше брать в ближайшее время.

Побережье Кипра Источник фото: Pixabay

Если у вас уже куплены билеты на лето, но ситуация с коронавирусом не изменится, то через турагентство всегда можно аннулировать путевку со 100-процентным возвратом средств. Это положение называется «страховка от невыезда». По словам Осиповой, такую страховку лучше оформлять в турагентстве, так как ее цена меньше (3,5-5% от стоимости путевки), чем через страховое агентство (стоимость — от 10% от цены тура).

Но даже несмотря на «чистоту» стран, где число зараженных маленькое, все равно не надо забывать о личной гигиене. Следует мыть руки, не трогать лицо и желательно избегать массовых мероприятий.

По словам Осиповой, поездки по России самые безопасные. В нашей огромной стране всего 20 зараженных и ни одного смертельного исхода. Из двух десятков человек трое уже выздоровели. Поэтому можно спокойно планировать отдых в Крыму, Краснодарском крае и Подмосковье.

Точно нельзя ехать в те страны, которые стоят на первых местах по числу зараженных коронавирусом. Это Китай, Италия, Иран, Южная Корея, Франция, Испания, Германия. Многие из них закрыли границы, чтобы вирус не распространялся еще быстрее. Из-за этого через организованный туризм уехать туда не получится. Если вы самостоятельный путешественник, то все риски берете лично на себя. И будьте готовы, что вас поместят на двухнедельный карантин после приезда обратно в Россию. А в Москве приняли дополнительные меры и ввели режим повышенной готовности к коронавирусу.