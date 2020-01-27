Отпуск под угрозой? Из-за коронавируса начали отменять рейсы в Китай

Ростуризм призвал туроператоров приостановить продажу путевок в Китай из-за опасности заразиться коронавирусом. Все крупнейшие российские перевозчики уже отказались от полетов в Китай, но туристов из страны не эвакуируют. «360» рассказывает, как новая инфекция повлияла на путешественников и их интересы.

В пятницу 24 января Ростуризм и Роспотребнадзор дали рекомендации перевозчикам из-за обострившейся ситуации с коронавирусом, после чего все рейсы в Китай из России приостановились до момента, пока ситуация не наладится. Также все операторы обязаны сообщать людям, планирующим путешествие в Китай, о возможной угрозе здоровью.

Тем россиянам, кто уже находится в Китае, также предложили соблюдать меры предосторожности: по возможности не выходить из гостиниц и избегать контактов с другими людьми, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Поменять планы без потерь

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «360», что волноваться об испорченном отпуске не стоит. Есть три варианта на замену опасному путешествию в Китай: поменять даты поездки на более позднее время, когда эпидемия коронавируса пройдет, поменять направление или вернуть деньги.

«Суд в этом вопросе практически всегда становится на сторону потребителя. Операторы не отказывают, потому что знают судебную практику», — добавил Барзыкин.

Более того, несмотря на то, что прямого запрета на продажу путевок в Китай не было, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что продажа туров полностью прекращена.

По старым турам без эвакуации в плановом порядке выполняются вывозные рейсы с острова Хайнань — это касается туристических чартерных рейсов. Все остальные рейсы выполняются в соответствии с расписанием, у каждой авиакомпании оно свое Дмитрий Горин.

До 3 февраля АТОР планирует вернуть из Китая всех российских туристов и досрочно завершить зимний сезон.

От Азии не отказываемся

Сейчас коронавирус вышел за пределы Китая. Случаи заболеваний зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Японии, Сингапуре и других странах. Однако интерес туристов к азиатским направлениям не угас, да и предупреждений насчет этих стран пока не было, несмотря на новости о том, что вирус прогрессирует и начинает передаваться быстрее.

По предварительным данным, на острове Хайнань могут находиться порядка 6-7 тысяч россиян как от туроператоров, так и в рамках индивидуальных программ и туров. Дмитрий Горин и Юрий Барзыкин заявили, что о массовых отменах забронированных туров в Китай говорить рано.

Возможно, это связано и с тем, что сейчас в Китае нетуристический сезон, путешественники и без опасности заразиться неизвестной болезнью не слишком активно интересовались этим направлением.

Сейчас не было высокого спроса на Китай, так как из-за китайского нового года подорожали гостиницы, количество туристов небольшое. Дмитрий Горин

При этом туроператоры надеются, что в скором времени ситуация с китайским коронавирусом улучшится. «В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР и восстановления продаж, все аннулированные туры будут восстановлены», — сообщает АТОР.

Первые вспышки китайского коронавируса 2019-nCoV зарегистрированы еще в конце прошлого года. Очагом инфекции называют Ухань, с 23 января в городе введен карантин. От нового вируса уже умер 81 человек, более трех тысяч заразились.