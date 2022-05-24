Отдохнуть за две недели реально? Пять советов, как организовать отпуск этим летом

Лето все ближе, а с ним и сезон отпусков. Психолог Андрей Зберовский убежден — за две недели можно успеть перезагрузиться и вернуться на работу с новыми силами. Эксперт поделился пятью советами о том, как лучше всего организовать отдых, чтобы он действительно пошел на пользу. Далее — прямая речь собеседника «360».

Как человек, который только что вернулся из отпуска, а это можно видеть по моему сохранившемуся загару, я дам вам пять рекомендаций, которым лично я, как психолог, всегда следую в своей жизни и в своем отпуске.

Новый климат и новая обстановка

Первый совет — выбор отпуска должен быть связан с максимально другим климатом и ландшафтом, чем там, где вы проживаете. Потому что только кардинальная смена ландшафта, пейзажа, температуры и давления активизирует все адаптационные способности вашего организма. Организм сбрасывает те настройки, которые характерны для вашего тела в период работы, и обретает что-то новое, что и позволяет вам физически отдохнуть. Потому что было бы странно, если бы мы отдыхали только психологически, а физически — нет. Телу нужен отдых, дайте ему новые ландшафты.

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Второй большой совет — это новые знакомства. Отпуск обязательно должен сопровождаться знакомством с новыми для вас людьми. Только такое общение позволяет максимально активизировать новые зоны нейронных цепей в вашем мозге. И старые цепочки, старые ассоциативные связи, которые функционируют у нас тогда, когда мы работаем, будут отдыхать, по ним просто не пойдет напряжение. И вы, действительно позволите вашему мозгу отдохнуть.

Плюс, общаясь с новыми людьми, вы получите еще массу новой информации, которая запустит линию мышления вашего мозга в совсем другие направления, что позволит вам взять для себя с отпуска что-то новое, полезное, действительно погрузиться в мир других людей.

Больше спорта и общения с семьей

Третий совет связан с тем, что именно в отпуске вы можете наконец-то позаниматься спортом, какой-то полезной физической нагрузкой, на которую у вас не хватает времени в обычное время. Поэтому утренние пробежки, спортзалы, турники, брусья, походы в горы, такие активные занятия обязательно вам помогут максимально отдохнуть.

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Четвертый совет. Давайте во время отпуска уделим максимальное внимание детям, потому что в обычное время родители с детьми очень мало общаются, из-за этого у нас может возникать чувство вины, соответственно, отпуск — это погружение в жизнь детей, в их мышление, цели, задачи, их чувства. Чем больше времени вы будете общаться с детьми, тем лучше для вас и, конечно, для вашего отпуска.

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Ну и, конечно, пятый большой совет — именно в отпуске можно тепло и душевно пообщаться с вашей второй половинкой, с которой вы тоже обычно мало успеваете коммуницировать во время работы, когда вы приходите домой усталыми и вам не до того.

Вот именно в отпуске тихое спокойное комфортное общение с вашей второй половиной позволит перезапустить ваши отношения, ваши чувства, позволит вам создать новые цели и задачи в вашей жизни. Но самое главное — сблизиться, объединиться, почувствовать, что вы вместе — одно целое.

Поэтому, уезжая в отпуск в разобранном состоянии, мы должны вернуться из него целыми, отдохнувшими и готовыми к новым успехам. Я отдохнул в своем отпуске, желаю отдохнуть в вашем отпуске и вам.

Андрей Зберовский ведет канал в Telegram, делится советами в аккаунте во «ВКонтакте», а также в «Яндекс. Дзене». Подробнее о его работе можно узнать на сайте zberovski.ru.