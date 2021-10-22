«Вырубил» зрителя с одного удара. Новая выходка экс-солиста «Ляписа Трубецкого» может отправить его в СИЗО

Солист рок-группы Brutto и основатель коллектива «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок оскандалился во время своего выступления в украинском городе Полтава. Он набросился на своего зрителя и почти «вырубил» его ударом по голове.

Ударил зрителя на концерте

Сейчас Михалок гастролирует по территории Украины, выступая с хитами оригинальной группы «Ляпис Трубецкой». Во время концерта один из зрителей пробрался на сцену и сделал артисту замечание. Он сказал, что в песнях Михалока нет жизни.

Завязалась перепалка, Михалок стал требовать у зрителя предъявить билет на концерт. Когда выяснилось, что билета при себе нет, артист схватил мужчину за одежду и с силой ударил головой в лицо. Тот мгновенно рухнул на сцену, его почти в бессознательном состоянии оттащили охранники.

Некоторые зрители возмутились и начали прогонять исполнителя, который, в свою очередь, попытался напасть и на них. Но потасовку удалось прекратить и концерт группы вскоре продолжился.

Реакция на случай

Украинская полиция уже возбудила уголовное дело. «Открыто и расследуется уголовное дело по статье „Хулиганство“. Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, ему грозит штраф от 8 500 гривен, либо ограничение свободы до пяти лет», — заявили в ведомстве.

Недавно группа «Ляпис Трубецкой» объявила, что прекращает свое существование. Но при этом гастроли ее бывшего лидера идут полным ходом по разным странам. Зрители уже обвиняют Михалока в нечестном пиаре, нацеленном на то, чтобы на концерты быстрее распродавали билеты.

Другие выходки

Привлечение внимания — действительно «конек» артиста. Недавно на концерте в России он решил порассуждать на политические темы. Михалок не скрывает, что является сторонником политики официального Киева. Он не раз показывал свою позицию в завуалированной форме, выпуская клипы и песни, посвященные событиям на Майдане. А теперь решил высказать все свои мысли прямо, стоя на сцене.

Для начала Михалок со сцены трижды крикнул «Слава Украине!», чем вызвал гнев некоторых своих поклонников. Кто-то из смельчаков даже отважился показать певцу средний палец. В ответ на это Михалока «прорвало». Он обругал своего поклонника последними словами.

Волнения среди фанатов

Уже после выходки с матом среди поклонников Михалока начались волнения. Они не разделили его позицию и стали массово писать в социальных сетях, как сильно они разочарованы в своем кумире.

Ситуация повторилась и после драки в Полтаве. Комментарии о видео, которое уже появилось в Сети, резко негативные. На самом концерте после драки зрители вообще стали уходить из зала.

Стоит отметить, что агрессивное поведение Сергея Михалока и его политические высказывания никак не мешают ему гастролировать по территории РФ, а также принимать участие в корпоративах за внушительные гонорары.