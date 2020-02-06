Отправил в помойку: миллионер сделал бездомным ночлежки из «мусорок»

Британский миллионер Питер Доу придумал, как помочь ночующим на улицах бездомным. Он предложил соединять два мусорных бака и спать внутри. Вот только людям «ноу-хау» пришлось не по нраву. Ведь фактически бизнесмен отправил людей на помойку.

Питер Доу — бывший кандидат партии Brexit и основатель первого британского коммерческого интернет-провайдера Unipalm. Озаботившись ночлегом бездомных на улицах, миллионер предложил, как ему показалось, простое и эффективное решение — «капсулу для сна». Для этого нужно всего лишь соединить два пустых мусорных бака. Залезть в один и «накрыться» вторым.

Идея пришла ему в голову, когда Доу строил из мусорки прототип автомобиля для одного человека. Забравшись внутрь, он обнаружил, что в баке сухо и тепло. Лежа на улице в одном спальном мешке, уверяет «изобретатель», бездомные уязвимы. Прохожие пинают их ногами и обливают водой. А внутри капсулы уютно, комфортно и нет сквозняков. А для обзора можно прорезать в стенке окошко.

Собрать и разобрать «капсулу» под силу каждому. Днем в баках можно хранить одежду, спальное белье и другие вещи, защищая их от непогоды. Стоимость долговечного «ноу-хау», пишет газета Cambridge Independent, не превышает 100 фунтов (около 8 тысяч рублей). Поэтому миллионер надеется, что его идеей воспользуются бездомные по всему миру. Ведь это куда удобнее, чем спать на голой земле в спальнике или дешевой палатке. Правда, когда он отвез пару «капсул» в кембриджский приют Джимми для бездомных, никто из добровольцев не пришел их опробовать.

Вред или помощь?

Руководитель сети приютов для бездомных «Дом трудолюбия Ной» Емилиан Сосинский считает, что эффективнее не предлагать бездомным средства для ночевки на улице, а развивать программы социализации. Они помогают людям найти работу, содержать себя и уйти с улицы. Не все на это согласны: кто-то предпочитает пить и ничего не делать.

«Я считаю, помогать им жить на улице, баки соединять, еще что-то — это преступление по отношению к бездомным. Потому что многие и так алкоголики, а из них еще и тунеядцев делают. Я считаю, это навредит. Но в том случае, если бездомным есть куда уйти с улицы», — сказал он.

Директор центра помощи бездомным и людям в трудной ситуации «Дом друзей» Лана Журкина не уверена, что миллионер решил потроллить нищих. Раньше, напомнила она, некоторые бездомные ночевали в помойках или возле них. Человеку лучше ночевать под крышей, чем под открытым небом.

«Я не считаю, что это унижение человека. Думаю, это одна из тактик обратить внимание, что люди на улице, им холодно и страшно. Может быть, им действительно лучше ночевать в таких капсулах, если никуда в другое место они попасть не могут», — добавила она.

«Засунул человека в помойку»

А вот в интернете пришли в негодование. И не нашли ничего человечного или сострадательного в этом решении.

«Засунуть человека в помойку - никогда не должно быть „решением“ чего-либо. Бездомные — это люди, а не мусор. Им просто не повезло так, как тебе, но твое время еще не вышло. Как миллионеру, почему бы вам не помочь обеспечить надлежащий уход?!»

«Питер Доу предлагает бездомным спать в его мусорных баках. К сожалению, Питер, они уже спят в мусорных баках. На самом деле им нужны дома».

«Возможно, это одно из худших и унизительных изобретений, которые я когда-либо видел. Имейте в виду, что вы можете купить дешевую палатку за такую цену, и она может быть удобнее для сна».

«Люди искренне думают, что „помойки“ для бездомных — отличная идея… Это какой-то новый уровень. Я не знаю, смеяться мне от неверия или плакать».

«То есть, по сути, этот кандидат от Brexit говорит, что бездомным нужно идти в мусорное ведро? Я не могу понять, это в статье над ним издеваются или он действительно впечатлен своим „элегантным изобретением“».

Критикам миллионер ответил, что не решает проблемы бездомных, в частности, с их сном, но хочет смягчить их, предоставив новую возможность. После этого в интернете появилось множество шуток на эту тему.

«А сколько ночей миллионер провел в этих мусорных контейнерах? Я куплю ему выпивку за каждую».

«Думаю, Стиву Колдвару нужно подать в суд на миллионера и кандидата от партии Brexit Питера Доу за то, что он украл его идею».

То, что для кого-то — просто ряд мусорных баков, для Питера Доу — отель для бездомных и идея для бизнеса».