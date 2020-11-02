Чемпион Европы по боксу отправил в кому своего коллегу во время драки в поезде. Главное

Российский чемпион Европы по боксу Никита Иванов отправил в кому своего коллегу Бассира Мирсиябова. Боксеры нередко серьезно травмируют друг друга, но в этот раз драка произошла не на ринге, а в поезде. Теперь за жизнь пострадавшего борются врачи, а Иванов может получить реальный срок. Подробнее — в материале «360».

34-летний Никита Иванов — бывший чемпион и серебряный призер чемпионатов Европы, чемпион России, мастер спорта международного класса. Он выступал в составе сборной страны с 2008 года. О том, что он подрался с Бассиром Мирсиябовым, сообщил Telegram-канал Baza.

Издание отметило, что все произошло несколько дней назад. Спортсмены возвращались на поезде из Ульяновска — в конце октября там проводился чемпионат России по боксу среди женщин. К нему приурочили множество разных мероприятий, в которых участвовали знаменитые спортсмены.

По данным канала, Иванов немного выпил в поезде. По информации MK.ru, Иванов распивал спиртные напитки не в одиночку — вместе с ним был его коллега Бассир Мирсиябов. Именно нетрезвое состояние спортсменов могло стать ключевой причиной конфликта друг с другом.

Из-за чего именно они поругались пока не сообщается, однако словесная перепалка быстро переросла в драку. В результате Иванов нанес своему противнику несколько серьезных ударов в лицо. От полученных травм Мирсиябов тут же потерял сознание. Он так и не пришел в себя — сейчас спортсмена госпитализировали. Он до сих пор находится в коме, врачи подключили пострадавшего к ИВЛ и борются за его жизнь.

Telegram-канал Baza уточнил, что самого Иванова после драки задержали, сейчас он находится под стражей.

Федерация бокса России заявила, что разберется ситуации с дракой в поезде. Об этом ТАСС рассказал президент организации Умар Кремлев.

«Мы разберемся в этой ситуации, но, насколько мне известно, он не является действующим членом сборной России. Пока мы детально не владеем информацией, будем разбираться. Отдельно проведет работу по этой ситуации совет чемпионов Федерации бокса России», — подчеркнул Кремлев.

В пресс-службе организации РИА «Новости» подтвердили, что Иванов не является действующим членом национальной сборной. В организации также подчеркнули, что осуждают любое применение силы за пределами ринга. Если факт такой драки действительно подтвердится, виновнику случившегося нужно будет ответить по всей строгости закона.

«Со своей стороны мы готовы оказаться всяческую поддержку пострадавшей стороне. Еще раз обращаем внимание, что Федерация бокса России осуждает любые подобные проявления, которые наносят вред репутации нашего вида спорта», — отметили в пресс-службе.