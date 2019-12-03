Оторвало пальцы при взрыве снаряда. Как живется детям на востоке Украины?

Мальчишкам и девчонкам, которым приходится расти в восточной части Украины, нелегко. Обычные детские игры могут обернуться трагедией. Эксперт рассказал «360» о том, как детство в условиях военных действий влияет на психику несовершеннолетних, и какие усилия нужно предпринимать, чтобы справиться с последствиями пережитого.

Восточная часть Украины, по данным ЮНИСЕФ, является одним из самых заминированных регионов мира. В одном из материалов на сайте организации рассказывается о детях, живущих в этом районе.

Саше 11 лет. Он любит готовить и даже придумывает собственные блюда. Мальчик живет в Красногоровке. В результате военного конфликта почти весь город разрушен. Гулять на улице здесь опасно — много неразорвавшихся мин и боеприпасов.

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Чтобы скоротать время, Саша занялся кулинарией. Он одной рукой ловко замешивает тесто. Инвалидом мальчик стал почти три года назад. Вместе с друзьями Саша принес с улицы патрон. Он взорвался, школьнику оторвало пальцы.

В феврале 2017 года мать Саши и ее подруга Светлана пили чай. Их дети играли в соседней комнате. Они услышали громкий взрыв и подумали, что он донесся снаружи. Ошиблись. Осколками взорвавшегося патрона оторвало пальцы и Софии, дочери Светланы. У трехлетней девочки были и другие травмы от снаряда. Женщина Сашу и его друзей не винит. Подобное могло произойти с каждым.

Как минимум 172 ребенка на Украине погибли или получили ранения с начала конфликта в 2014 году. В 20-километровой зоне вдоль «линии соприкосновения» живут примерно 430 тысяч несовершеннолетних. Взрослые уже давно не удивляются снарядам, которые попадаются им на глаза. В Красногоровке есть даже черная шутка: чистую питьевую воду найти сложнее, чем что-то взрывоопасное.

Восстановительные работы на улице Стратонавтов в районе донецкого аэропорта, пострадавшего в ходе военных действий. Источник фото: РИА «Новости»

«Война повсюду», — произнесла соседка Саши, дом которой серьезно пострадал от обстрелов.

Софии все еще нужно медицинское вмешательство, пластические операции. Врачам удалось пришить большой палец руки, но шрамы останутся навсегда. Девочка очень любит рисовать и мечтает стать художником. Саша признается, что дома ему скучно, но он не унывает. Жители Красногоровки поддерживают друг друга, помогая пережить последствия конфликта.

Благотворительный фонд выделил деньги на приобретение протеза для Саши. Его мама мечтает, чтобы мальчик начал им пользоваться.

«Он больше не прячет свою руку, но я волнуюсь, что он будет смущаться из-за протеза», — рассказала она.

14-летний Дима и его друзья, живущие на окраине Донецка, тоже привыкли к звукам взрывов и стрельбе. На школьном поле мальчишки играют в футбол, не отвлекаясь на грохот пулеметов. Пять мальчишек и одна девочка каждый вечер приходят на стадион, чтобы погонять мяч. Им от 8 до 15 лет. Другие школьники приходят поболеть за знакомых и хоть немного забыться. Следя за мячом, мальчики и девочки отвлекаются от страшной реальности, в которой живут, перестают обращать внимание на выбоины от снарядов. Школу обстреляли в 2015 году.

Дима мечтал о том, чтобы связать с футболом свою жизнь, стать профессиональным спортсменом. Всего лишь год обучения в спортивной школе отделял его от поступления в футбольную академию знаменитого украинского ФК «Шахтер» из Донецка. Но началась война. Диме и его маме пришлось уехать, когда в городе начались обстрелы, но потом они вернулись.

Сейчас футбольная академия не функционирует, а спорт остался для мальчика просто увлечением.

Жилой дом в районе донецкого аэропорта, где проводятся восстановительные работы домов, пострадавших в ходе военных действий. Источник фото: РИА «Новости»

Единственная девочка среди мальчишек-футболистов — Женя. Ей 15 лет. Самым преданным болельщиком является ее пятилетний братишка. Каждый вечер он приходит на стадион. Мяч, заклеенный скотчем, на игру приносит Женя. Раньше он принадлежал ее старшему брату. Сейчас парень живет по другую сторону от линии разграничения. И в принципе можно было бы его навестить, но огромные очереди на контрольно-пропускных пунктах отнимают колоссальное количество времени.

«Если бы не война, судьба Димы могла сложиться по-другому: он мог бы стать футболистом. Но сейчас он не видит ничего вокруг, кроме этого поселка, стрельбы и войны. Футбол — его единственная отдушина», — говорит 67-летняя бабушка Димы.

Психолог по тревожным и эмоциональным расстройствам Павел Жавнеров рассказал «360», что война оказывает различное влияние на детей. Многое зависит как от возраста ребенка, так от того, с чем ему пришлось столкнуться.

«Здесь в большей степени даже повлияют не обстоятельства, в которых он жил, например, напряженность, стрельба, а тех кадрах, которые он мог увидеть: разрушенные здания, горящий дом, смерть человека или труп. И самое главное — возраст ребенка. На самом деле, чем старше ребенок, тем сильнее это окажет влияние», — пояснил эксперт.

Жители Иловайска в подвале жилого дома спасаются от обстрела города украинской армией. Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, маленькие дети в будущем переживут немало эмоционально значимых событий, которые в долгосрочной направленности заменят негативные воспоминания.

«Если ребенок видел много боевых действий на протяжении длительного периода, это может сильно повлиять. Но все зависит от человека. Когда он когда вырастает, станет более осознанным, начнет прорабатывать эти вопросы самостоятельно», — отметил психолог.

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Жавнеров рассказал, что изучение психологии и использование различных психотерапевтических техник поможет человеку объяснить произошедшее с ним самому себе.

«А если он замыкается, не пытается об этом говорить, все держит в себе, в итоге у него эти негативные эмоции, флэшбеки могут периодически возникать, что собственно отравляет ему повседневную жизнь. Он хуже может сосредотачиваться, меньше получает удовольствия от жизни, соответственно, его эмоциональное состояние нестабильное», — произнес специалист.

Он отметил, что зачастую в эти моменты люди начинают употреблять алкоголь, наркотики, чтобы уйти от воспоминаний вместо того, чтобы их правильно прорабатывать.

Дети в подвале в городе Дебальцево Донецкой области. Источник фото: РИА «Новости»

Жавнеров подчеркнул, что от несчастных случаев не застрахован ни один ребенок: ни в условиях войны, ни в условиях мира.

«Ребенок мог взорвать петарду, и у него оторвало бы палец, обожгло бы лицо. Он мог какие-то увечья получить, шрамы, травмы на всю жизнь. Единственный способ жить полноценно —компенсировать свои недостатки какими-то другими достоинствами. Нет такого, что ребенок обречен, станет изгоем. Если он сможет недостатки свои компенсировать, будет более раскрепощенный, общительный, будет более творчески развит. В конечном итоге люди привыкают к своей внешности», — рассказал эксперт.