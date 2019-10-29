Отойди, Церера. В солнечной системе появился конкурент самой маленькой планеты

Как Плутон и Цереру, Гигею, считавшуюся раньше астероидом, отнесли к планетам-карликам. Ее ширина менее 300 миль (430 км), и вращается планета вокруг Солнца в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, в котором она оказалась четвертой по величине.

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Дело в том, что астероиды могут похвастаться самыми разнообразными формами, однако именно округлая форма говорит о том, что у астероида было достаточно массы для собственной гравитации, чтобы приобрести сферические очертания и стать планетой-карликом.

Сферическую форму бывшего астероида заметили ученые-астрономы из Европейской южной обсерватории. Они создали снимок Гигеи с более высоким разрешением с помощью нового телескопа «Сфера». Ученые ожидали увидеть огромный кратер от столкновения миллиарды лет назад, которое и сформировало окружение Гигеи из более чем 6800 маленьких астероидов. Такого рода «шрам» есть, к примеру, у астероида Веста, к тому же примерно в три раза более массивного, однако у Гигеи его не оказалось.

Это был первый раз, когда астрономы смогли изучить поверхность, форму и размер этой маленькой планеты.

На видео можно увидеть, как с помощью компьютерного моделирования ученые показали лобовое столкновение между двумя объектами в поясе астероидов более двух миллиардов лет назад, которое и могло образовать Гигиею наряду с тысячами гораздо меньших сопутствующих астероидов. После того, как столкновение уничтожило первоначальное тело Гигеи, большинство осколков снова притянулись, и сила их коллективного притяжения превратила их в почти круглую карликовую планету, наблюдаемую сегодня.

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Таким образом у Гигеи подтвердился последний из четырех признаков планет-карликов, определенных XXVI Ассамблеей Международного астрономического союза 2006 года.

Согласно ей, небесное тело может считаться карликовой планетой, если вращается по орбите вокруг Солнца, имеет достаточную массу для того, чтобы, в отличие от малых тел Солнечной системы, под действием сил гравитации поддерживать близкую к сферической форму, а также не является спутником планеты. Наконец, карликовая планета, в отличии от более крупных планет, не может расчистить район своей орбиты от других объектов. Сейчас таких планет пока шесть — Плутон, Эрида, Хаумеа, Макемаке, Седна и Церера.

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Теперь титул самой маленькой планеты перейдет от Цереры к Гигее.