Отобрать Крым с помощью коронавируса. Бывшие послы США отвлекают мир от реальных проблем

У бывших американских послов сложилась своя атмосфера — они предложили воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы забрать Крым у России и передать Украине. В их понимании ситуация с COVID-19 дает «неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине. Лучше бы сделали что-то полезное.

Воспользоваться ситуацией с коронавирусом предложили три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор. Их идея — на фоне пандемии надавить на Россию, чтобы она отказалась от Крыма.

В своем сообщении послы указали, что США вместе с Германией, Францией и Украиной должны предложить России прекратить конфликт на востоке соседней страны, а взамен отменить часть санкций. Основой для договоренностей могут быть существующие Минские соглашения. Если Россия согласится передать Крым Украине, то это будет поводом отменить все существующие ограничения.

Авторы отметили, что в последние годы переговоры по украинскому конфликту зашли в тупик и в условиях коронавируса США могут сдвинуть процесс с мертвой точки.

Ранее США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают государствам бороться с коронавирусом. В документе предлагалось помочь наиболее пострадавшим странам, отказаться от торговых войн и односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН. Кроме России, авторами декларации стали еще 28 государств.

Фантастика

Безумный сценарий американских послов оценили в Совете Федерации. В беседе с «360» сенатор Франц Клинцевич предложил бывшим представителям дипломатической миссии в Киеве прекратить курить, потому что скорее штат Вирджиния войдет в состав России, чем Крым станет частью Украины. Сенатор отметил, что нельзя просто взять и вернуть крымчан на Украину, потому что это их выбор.

Я не сильно удивляюсь, потому что они вообще не до конца понимают ни процессов, которые происходят здесь, ни ситуации вокруг Украины и России, ни наши исторические вещи. В общем, ребята как перестанут курить, сразу станет все нормально Франц Клинцевич.

Вид на Севастополь / Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Мальгавко

Клинцевич обратил внимание, что у жителей Крыма высокая степень социальной защищенности, чего не скажешь о людях, проживающих на Украине. Поэтому нет объективных причин, почему они резко захотят вернуться.

«Я бы больше согласился, что штат Вирджиния по результатам проблем коронавируса попросится в Россию, чем Крым [на Украину]. Такая конспирология более реалистична, чем та, которую сказали послы», — сказал Клинцевич.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров призвал американских послов заняться чем-то более полезным для собственной страны, а не лезть в жизнь других государств. В понимании Джабарова, идея послов выглядит как попытка отвлечь мир от реальных и серьезных проблем.