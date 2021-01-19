Отношения России и США хуже некуда. Трамп сначала был готов к диалогу, но испортил все

Президентство Дональда Трампа подходит к концу. По мнению экспертов, за четыре года он успел усугубить отношения России и США. Трамп накладывал санкции, мешал строительству «Северного потока — 2» и вывел США из Договора ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. После его ухода ситуация вряд ли станет лучше.

Россию и США исторически связывают довольно непростые отношения. Во время правления Обамы казалось, что настиг худший период в отношениях двух стран. Россия постоянно подвергалась необоснованным санкциям. Приход Трампа к власти в 2016 году воспринимался с надеждой на улучшение отношений.

Ложная надежда

Во время своей предвыборной кампании он периодически положительно высказывался в отношении Владимира Путина и заявлял о желании наладить отношения. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян отметил, что у Трампа была совершенно неожиданная риторика. Он хвалил Путина и хотел с ним встреч.

«Такая риторика по началу обнадеживала. Сначала была определенная эйфория, а потом колоссальное разочарование», — сказал эксперт.

Разочарование пришло сразу по нескольким причинам.

Во-первых, из-за санкционной политики США. По словам политолога Эндрю Корыбко, она была самой жесткой в истории в отношении России. Худшие санкции были нацелены на «Северный поток — 2» и имели геополитический характер, потому что Штаты хотели так закрепить свое влияние в Европе. К тому же это было частью политики по лоббированию интересов американских топливно-энергетических компаний.

Во-вторых, Трамп поддерживал почти все теории заговоров о России. Разумеется, кроме той, где говорилось, что Кремль якобы помог ему победить на выборах.

В-третьих, он выступал за отказ от любых международных соглашений, которые в чем-либо ограничивали США. Он запустил процедуру выхода из целого ряда международных договоров, включая ДРСМД и ДОН. Трамп начал разрушить существующую архитектуру международной безопасности. Это еще сильнее усугубило российско-американские отношения. Об этом сказал директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Почему надежды не оправдались?

Если Трамп не был намерен налаживать отношения, то зачем он говорил все эти слова? По мнению Корыбко, американский лидер действительно хотел работать с Россией и потенциально помочь сбалансировать вновь обретенные связи Москвы с Пекином. Это не удалось, потому что американский истеблишмент видел в Россию угрозу, и Трамп подвергался постоянному давлению.

Консультант Демократической партии США Антон Конев также отметил, что Трамп оказал интересное влияние на отношения стран. Высказывался и настроен был дружелюбно, но санкции продолжил. А большую часть своего президентства провел в попытках избавиться от вопросов о «российском влиянии на его победу в 2016 году».

«Он был очень сильно ограничен. Трамп сразу подвергся обвинениям в том, что был избран на пост президента при помощи России. Естественно, что он всячески от этого отстранялся», — подчеркнул Евгений Минченко.

Людей из его окружения, которые хоть как-то контактировали с Россией, тоже активно прессовали. Вашингтонская бюрократия постоянно пыталась саботировать его, а потому возможности в общении с Россией у него были ограничены.

Результат отрицательный

Хоть Трамп постоянно и говорил о том, что с Россией нужно начать договариваться, никаких реальных шагов в этом направлении он не сделал. Единственной, что он пытался сделать — это превратить Россию в своего союзника в борьбе с Китаем, который Трамп видел своим основным оппонентом. Правда, по словам политолога Минченко, в этих попытках он никогда не мог объяснить, какая в этом выгода для России.

«По итогу несмотря на доброжелательную риторику, в эпоху Трампа отношения России и США ухудшились», — заключил собеседник «360».

Рафаэль Ордуханян добавил, что администрация Трампа вбила окончательный гвоздь в веру в то, что со сменой администрации, президента или большинства в Конгрессе может измениться отношение к России. Они не в состоянии это сделать.

«Основной результат президентства Трампа — это полная поляризация наших отношение и сбрасывание масок», — заявил политолог-американист.

Что будет дальше?

По мнению Ордуханяна, надежд каких-то на администрацию Байдена сейчас нет. Ни он, ни Харрис не являются теми, с кем нужно вести диалог. Интересно и то, что впервые за долгие годы Россия находится в позиции силы. Политолог уверен — задать курс отношений сейчас можем мы сами.

Корыбко предположил, что отношения продолжат ухудшаться. Есть шанс, что этот курс чуть ослабнет, если Байден продлит новый договор СНВ. В целом отношения лучше не станут, а напряженность в Европе и на Ближнем Востоке возрастет.

Консультант Демократической партии США Антон Конев добавил, что основой отношений должны будут стать права человека и международное право. Страны не смогут поладить, если они будут считать внутренние законы выше международных договоров, которые они уже подписали.