Эстония захотела лишать россиян недвижимости за долги. Новые санкции только ухудшат отношения двух стран

МВД Эстонии допустило, что у россиян будут отбирать недвижимость в республике из-за визовых ограничений и невозможности оплачивать долги. Также страна призвала Евросоюз усилить ограничения против РФ. Отношения Эстонии и России будут все сильнее и сильнее ухудшаться, считает директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов. Пока не видно просвета в том, что могло бы что-то улучшиться.

Недвижимость за долги

Эстонские власти с 18 августа ввели ограничения на выдачу виз россиянам, а также перестали пропускать их на территорию республики с выданными шенгенскими визами. Из-за санкций эстонские банки не могут принимать платежи из России, отметил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар.

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Среди россиян, у которых есть недвижимость в Эстонии, большая часть имеет вид на жительство, но есть и те, кому для посещения страны нужна виза. По словам Коммусаара, 4,5 тысячи россиян могут лишиться своей недвижимости в республике из-за визовых ограничений и невозможности оплачивать долги.

«Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие (потеря имущества — прим. ред.)», — сказал Коммусаар в беседе с ERR.

«Попахивает коммунизмом»

Изымать недвижимость за долги, причем долги, которые люди просто не могут приехать и оплатить, — это достаточно странно звучит. Дело в том, что это все попахивает коммунизмом: происходит экспроприация собственности владельцев, отметил в беседе с «360» директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов.

Я не знаю, как они на законодательном уровне все это проведут, честно говоря, пока это только разговоры, что будет в реальности, как это будет происходить процедура, надо дождаться Борис Кузнецов

По мнению Кузнецова, как раз собственники жилья могут оспорить в судах такое решение. Однако, с другой стороны, будут ли европейские суды рассматривать такие дела, тоже вопрос, заметил собеседник «360».

Новый пакет санкций

Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета санкций против России. Новые ограничения касаются энергетики, торговли, включения большего числа людей и организаций в «стоп-лист», а также дальнейших ограничений на систему Swift.

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Санкции против России хоть и работают, «но их недостаточно», сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью немецкому изданию Die Welt.

«Эстонии придется прислушиваться к мнению ЕС»

Видно, такая антироссийская позиция Таллина сейчас объясняется политическим руководством, которое находится у власти в Эстонии, считает Кузнецов.

Однако, республике все-таки придется прислушиваться к мнению других стран ЕС.

Сейчас мы ждем, когда соберутся в Праге министры иностранных дел ЕС по поводу визовой политики. Я думаю, что все-таки им придется прислушаться, хотя на законодательном уровне своем они могут запретить въезд, отменить визы Борис Кузнецов

Кузнецов напомнил, что такое уже наблюдалось во время пандемии, когда приостанавливалось действие шенгенского соглашения и вводился контроль на границе.

Неблагоприятный прогноз в отношениях

Пока прогнозы в отношениях России и Эстонии очень неблагоприятные.

Я думаю, что наши отношения будут все сильнее и сильнее ухудшаться. Я не вижу пока никакого просвета в том, чтобы у нас что-то могло улучшиться Борис Кузнецов

Это при том, что экономика Эстонии тоже связана и с Россией, отметил собеседник «360».

Я не знаю, на самом деле, на что они рассчитывают, полностью изолировав себя от России, мы все-таки соседи, как это будет на практике выглядеть мне даже трудно представить Борис Кузнецов

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Отвечать на действия Эстонии, по мнению Кузнецова, России не стоит, а лучше постараться просто игнорировать.