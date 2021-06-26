Отношения без соцсетей. Как люди искали себе пару в СССР

Любви покорны не только все возрасты, но и времена. Сейчас отношения можно строить, познакомившись в сервисах вроде Tinder. Но раньше найти вторую половинку, если задуматься, было гораздо труднее. Тем не менее на свидания люди ходили и в СССР.

У наших мам и пап, а тем более — у дедушек и бабушек не было ни социальных сетей, ни сайтов знакомств, ни мобильных телефонов и прочих гаджетов. Нормальным и довольно обыденным делом казались знакомства на вокзалах, в метро и другом общественном транспорте. Вопрос «Можно с вами познакомиться?» никого не пугал и редко когда отталкивал.

Соцсети по-советски

В СССР сводничество запрещалось законом и подпадало под уголовную ответственность. Демографический кризис, который обрушился на страну в конце 60-х, советскую власть удивил. С ним боролись разными способами — например, налогом на бездетность или пропагандой материнства.

Выходом могли бы стать так называемые брачные объявления. Подобная практика появилась в начале XX века, чтобы уйти более чем на полувековой перерыв. Возобновила ее в 1976 году «Литературная газета», опубликовав два «рекламных объявления межличностного характера».

Одно из них — от одинокого домоседа с гуманитарным образованием — получило 16 тысяч откликов. Именно столько писем, по данным из открытых источников, направили ценителю «блондинок до 35 лет» из Москвы.

Со временем под объявления о знакомствах начали отдавать целые газетные полосы.

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Еще одним аналогом соцсетей и мессенджеров была переписка по почте, превратившаяся в целый ритуал. Сначала написать само письмо, потом купить конверт, марки, подписать адрес и опустить в почтовый ящик. И ждать ответ, чтобы начать писать заново.

Случалось, что переписывались и те, кто лично друг друга не видел или был знаком мельком. Иногда знакомство по переписке перерастало в нечто большее — создавалась семья.

Место встречи

Для свидания раньше выбирали ориентир, возле которого пара договаривалась встретиться. И иногда договаривались, кто в чем будет одет или возьмет с собой. Молодые люди приходили с букетами цветов, девушки обращали на себя внимание шарфом или сумочкой.

Объяснять, где именно состоится встреча, долго не приходилось. В Москве, например, достаточно было произнести «В 22:00 возле Пушкина». Знаковые места были и в других городах — памятники, улочки, мосты и столетние деревья.

Танцы в городских парках, домах культуры и сельских клубах становились оплотом одиноких и желающих познакомиться. Конечно, ходили на них и парами.

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Одной из площадок для знакомств стал общественный транспорт. Машин было мало, и люди активно пользовались автобусами, трамваями, пригородными поездами и, конечно, метро. Зачастую путь человека на работу или учебу пересекался с одними и теми же людьми.

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В фильме «Москва слезам не верит» героиня Ирины Муравьевой хвасталась пропуском в научный зал Ленинской библиотеки.

«Представляешь, какой там контингент? Академики, доктора, философы. <…> Там еще курилка есть…» — мечтала Людмила, повторяя надежды многих советских (и не только) женщин — найти достойного мужа и прожить с ним долго и счастливо.