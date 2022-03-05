Отмены рейсов, высокие цены и возможность застрять в чужой стране. Почему россиянам не стоит сейчас ехать за границу

Множество стран закрыли свое воздушное пространство для России, а отечественные авиакомпании на фоне санкций стали отменять все свои международные рейсы. Многие россияне сейчас не могут вернуться домой из-за границы. «360» пообщался с туристкой Натальей, застрявшей в Доминикане, а также узнал у туроператоров, где лучше отдыхать этой весной.

Отмена рейсов

Многие российские авиакомпании приостановили свои зарубежные рейсы не только в те страны, что закрыли свое воздушное пространство для них, но и в целом в любые точки кроме России. Smartavia перестанет летать за границу до 19 марта включительно. «Уральские авиалинии» отменили полеты на Пхукет до 31 мая и сняли ранее планируемую чартерную полетную программу в Турцию в период с 4 марта по 25 апреля. S7 также сообщил об отмене всех международных рейсов с 5 марта. Компания отметила, что будет вывозить россиян как самостоятельно, так и при поддержке авиаперевозчиков-партнеров.

По просьбе «360» вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил, с чем связана отмена полетов даже в те страны, что продолжают авиасообщение с Россией. Все это из-за того, что у многих авиакомпании лизинговые борта, то есть они им не принадлежат и на фоне санкций ими может быть запрещено пользоваться.

«Какие-то компании могли отозвать страховку, лизингодатели могли дать свои требования. Так было с „Победой“, когда у нее в Стамбуле борт арестовали. Эти компании и ряд других сейчас осторожничают очень», — сказал Барзыкин.

Не попасть домой

Покупка билетов за границу сейчас рискованна, хотя бы потому что рейс могут отменить в любой момент, а сколько времени вам будут возвращать средства неизвестно. Тем более курс регулярно меняется, поэтому заплатить вы могли одну сумму, а получить назад уже совершенно другую. Впрочем это не самая страшная из бед. Гораздо хуже будет, если человек сможет улететь за границу и отмена рейсов настигнет его там.

Сейчас сотни людей, купивших билеты у тех же S7 и Smartavia, вынуждены разбираться с тем, как же им вернуться домой. Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с «360» подтвердил, что риск напороться на такую ситуацию действительно велик, потому что положение сейчас очень непредсказуемое.

«Количество российских граждан за рубежом сейчас сокращается. Но буквально сегодня Ростуризм заявил, что порядка 20 тысяч еще там остаются», — сказал эксперт.

«360» удалось связаться с россиянкой, которая уже стала жертвой подобного коллапса. Наталья вместе со своей семьей сейчас находится в Доминикане. Она должна была вернуться в Россию еще второго марта, но ей до сих пор не удалось это сделать. По ее словам, когда она рассказала о своей ситуации «Аэрофлоту», они были в ужасе.

«Наши билеты перебронировали со второго числа на третье, но мы не смогли улететь, потому что вчера был аншлаг. Люди приехали, у кого на 11 марта билеты. Видимо им дали места, а нам, кто давно уже должен был улететь, не дали. Мы еще и с ребенком», — рассказала туристка.

Наталья даже не знает, когда теперь вернется домой. При этом в чатах с такими же застрявшими туристами, как Наталья, уже стали появляться мошенники, предлагающие фальшивые билеты.

Куда ехать?

Осауленко посоветовал всем желающим отдохнуть придерживаться тех рекомендаций, которые дала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она сказала в первую очередь о том, что стоит воздержаться от посещения стран, которые ввели санкции в отношении России. Идеальный вариант и в целом тренд последних двух лет — это путешествия внутри РФ. Здесь сейчас спокойно, безопасно и ждут туристов.

К тому же стоит обратить внимание и на цены на перелеты, а они сейчас меняются с большой скоростью. Из-за того, что ситуация нестабильна, билеты на самолет могут дорожать и дешеветь каждые несколько часов, но сейчас конечно идет тренд на повышение цен.

Цены на перелеты в зарубежные страны

Например, слетать на выходные в Стамбул российскими авиакомпаниями будет стоить от 36 до 45 тысяч, но нет никаких гарантий, что рейсы не отменят. А у зарубежных авиалиний цены заоблачные. Turkish Airlines предлагает перелет почти за 63 тысячи рублей, а Pegasus — за 99 тысяч. В Дубай отечественные компании возят за 35 и 55 тысяч рублей, а зарубежные — примерно за 70 тысяч. Про отдых в Таиланде лучше забыть, потому что в Пхукет цены начинаются от 76 тысяч, а в Бангкок от 97 тысяч. С Египтом дела обстоят чуть получше — самые дешевые билеты в Хургаду и Шар-эш-Шейх стоят около 35 тысяч рублей, но стоит держать в голове, что нужно еще платить за жилье и еду.

Страны постсоветского пространства тоже своей стоимостью не сильно радуют. В Тбилиси цены варьируются от 48 до 75 тысяч рублей. С Ереваном вырисовывается такая же картина. Относительно недорогим оказался Баку. Самый дешевый билет туда стоит чуть больше 33 тысяч рублей, а самый дорогой — 53 тысячи.