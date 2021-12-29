В Казахстане отменили смертную казнь. Аргументы за и против высшей меры обсуждают до сих пор

В Казахстане отменили смертную казнь. В стране уверены, что это будет способствовать обеспечению прав человека. Однако в мире все еще есть 53 государства, где подобное наказание существует. В том числе не отказались от него в Белоруссии. В России тоже встречаются мнения о необходимости вернуть высшую меру. Правозащитник рассказал, почему одни выступают за, а другие — против нее.

Отказ от смертной казни

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросу отмены смертной казни. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Свою подпись под законом о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах глава республики поставил еще 2 января 2021 года.

Именно этот документ предполагал отмену смертной казни. Тогда в стране оставили право применять ее в период войн за совершение тяжких преступлений военного характера. Однако уже в ноябре глава государства заявил, что меру наказания следует отменить полностью.

Теперь же законом внесены правки в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и ряд законов. Статью «смертная казнь» полностью исключили в УК.

В стране уверены, что «полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности — права на жизнь». Об этом писал ТАСС со ссылкой на республиканский комитет по конституционному законодательству.

Ранее в государстве вводили мораторий на смертную казнь. Это сделал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2003 году. Правда, тот указ лишь приостановил исполнение всех приговоров о смертной казни. Он не запрещал судам выносить их.

Страны с высшей мерой

В 2021 году смертные приговоры все еще выносят в 53 государствах. При этом применяют самые разные методы, включая обезглавливание, поражение электрическим током, повешение, смертельную инъекцию и расстрел.

По информации международной неправительственной организации Amnesty International, только в прошлом году в мире зафиксировали 483 смертные казни в 18 странах. Это на 26% меньше, по сравнению с предыдущим годом. Показатель стал самым низким среди зарегистрированных организацией за последнее десятилетие. Чаще всего к казням прибегают в Китае, Иране, Египте, Ираке и Саудовской Аравии.

Возвращение казни в Россию

Не исключено, что смертную казнь вернут в РФ. Подобное развитие ситуации допустил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

«Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт. <…> Надеюсь, что отход от права в сторону нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно», — написал он.

Последний смертный приговор в России привели в исполнение в 1996 году. Мораторий на смертную казнь в стране ввели 16 апреля 1997 года. А 19 ноября 2009-го Конституционный суд решил, что смертную казнь в РФ больше назначать и применять нельзя. Единственной страной в Европе и в СНГ, где применяется высшая мера, является Белоруссия.

Аргументы за и против

Смертная казнь — это одна из самых противоречивых тем во всем мире. Ее регулярно обсуждают на различных международных площадках. Каждый год все больше государств высказываются против такой меры наказания. И основным доводом называют неидеальность судебной системы.

Далеко не везде обвинение работает гладко и не допускает ошибок. Если же человека казнят, судебный промах уже не исправить. Случалось и так: обвиняемому выносили смертный приговор, а о его невиновности становилось известно до его исполнения. Об этом «360» рассказал вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов.

«Эта система все-таки должна исправлять человека. <…> Человеком могли воспользоваться, потому что он малограмотный, например. У него могло не быть злого умысла на совершение поступка. Обратная сторона медали — люди, которые сознательно идут на совершение преступлений», — пояснил Ионов.

Речь идет о насильниках, серийных убийцах и так далее. Вина многих из них доказана, есть десятки жертв. И эти преступники своей жизнью в тюрьме не могут удовлетворить тот гнев, который чувствуют семьи убитых ими. Более того, на содержание этих осужденных уходят немалые деньги налогоплательщиков.