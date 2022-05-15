«Отмена» России в Прибалтике разогналась до предела. Латвия избавится от памятника Освободителям в Риге

Памятник Освободителям Риги продолжает стеречь полиция. Около него дежурят не меньше около 15 экипажей правоохранителей. До 31 августа доступ к мемориалу ограничили. Причиной стали массовые протесты после того, как сейм Латвии одобрил снос памятника. После демонтажа его хотят забрать в Россию.

Как Латвия боролась с памятником

В Латвии и раньше прилагали усилия, чтобы снести памятник советским воинам-освободителям, или памятник Победы. Его установили в Риге в 1985 году. Важно отметить, что средства на него собирали с помощью пожертвований. Работающие граждане могли отдать один рубль из своей зарплаты. Таким образом, монумент действительно считается народным.

В 1996 году начали звучать заявления о том, что памятник надо убрать. Такую резолюцию приняли на девятом съезде националистического движения за независимость Латвии. Но дальше этой декларации дело не пошло. Спустя год около монумента взорвали самодельную бомбу.

После этого ненадолго наступило затишье. Но в 2012 году Янис Борданс, занимавший тогда пост министра юстиции, заявил, что монумент надо убрать, потому что находится рядом с Национальной библиотекой.

В последующие годы отдельные заявления о том, что от памятника надо избавиться, звучали нередко. Но никаких серьезных действий не предпринималось, потому что монумент находился под защитой двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.

В этом году все изменилось. Парламент страны 12 мая одобрил приостановку действия этого документа. В тексте принятого документа говорилось о том, что некоторые памятники в Латвии «используются не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации».

Этому предшествовала одиозная уборка цветов у памятника, которые жители Риги принесли на 9 Мая. Букеты убрали с помощью трактора утром 10 мая. Это вызвало негодование, люди принесли новые цветы, которыми устлали всю площадь перед монументом.

После того как сейм одобрил снос памятника, в Риге прошел митинг противников сноса памятника. Людей задерживала полиция. Среди тех, кого задержали, оказалась в том числе евродепутат Татьяна Жданок. За попытки снова возложить цветы к памятнику Освободителям был задержан 19-летний молодой человек. Он вышел на улицу с российским триколором. Против юноши возбудили уголовное дело за оправдание геноцида и преступлений против человечности. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Что будет с монументом после сноса

После того как сейм Латвии в окончательном чтении поддержал приостановку действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, власти Риги заявили, что начали ускоренно готовить документы для демонтажа памятника Освободителям. Планируется, что монумент снесут до конца 2022 года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион готов разместить памятник советским воинам на своей территории. В качестве возможного варианта он назвал Ивангород.

«Во время Великой Отечественной войны Ленинградская битва продолжалась более трех лет. В отличие от большинства европейских политиканов мы хорошо помним уроки Второй мировой войны и цену Победы над нацизмом. Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала. Например, в Ивангороде у границы с Прибалтикой», — написал губернатор у себя в Telegram.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что памятник могут забрать в Симферополь. Решение сейма Латвии он назвал подлым и трусливым.

«Для местных нацистов этот памятник, напоминающий о позоре и поражении их предков, которые служили Гитлеру, — как крест для чертей. Вот и беснуются. Поддерживаю предложение забрать памятник в Россию. <…> А Латвия, как и другие прибалтийские карлики, должна заплатить максимальную цену за издевательство над памятью, за свою безумную русофобию. Уверен, что так и будет», — подчеркнул он.

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что передача памятника в Россию возможна. Сначала монумент поместят в специальное хранилище, после чего, по его словам, будут принимать дальнейшие решения.

В ряде российских городов прошли акции в защиту памятника Освободителям. В Санкт-Петербурге, например, жители возложили цветы к изображению монумента возле посольства Латвии.

Изображение мемориала Освободителям Риги, установили и напротив латвийского посольства в Москве. Там тоже прошли возложения цветов.

Осудили решение властей Латвии и русскоязычные жители в других городах мира. В Мюнхене девушка, обернувшись в российский триколор, принесла к зданию посольства этой страны фотографию памятника и цветы.

В это время в Риге мэр города Мартиньш Стакис заявил, что снос монумента надо компенсировать из бюджета или с помощью пожертвований. Для этого создали специальный сайт.

Услышали гимн — звоните в полицию

Антироссийские настроения в Латвии набрали обороты до такой степени, что начальник латвийской Госполиции Арманд Рукс дал рекомендации на случай, если бдительные жители вдруг услышат на улице гимн России.

По его словам, в этом случае поющему надо напомнить, что это нельзя делать в общественном месте, также следует позвонить в полицию и постараться записать пение на видео или аудио, сообщил Telegram-канал Baltnews.

Шеф-редактор «Sputnik Латвия» Валентин Роженцов в комментарии RT рассказал, что давление на русскоязычное население усилилось в последние три месяца.

«Постоянное требование публичной лояльности, постоянной публичной критики России — оно стало просто уже невыносимым, и очень тяжелая атмосфера в Латвии для русскоязычного человека», — поделился он.

Говоря о сносе памятника Освободителям, Роженцов подчеркнул, что такое решение невозможно оправдать и объяснить, но Латвия всегда была на острие всех западных трендов.

«Если сейчас идет тенденция не просто на непринятие российской политики, но и на отмену всего русского, то Латвия возглавляет это движение», — заключил он.