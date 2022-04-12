Ровно 61 год назад Юрий Гагарин совершил первый в истории пилотируемый полет в космос. Корабль «Восток» совершил один оборот вокруг Земли. В общей сложности советский летчик-космонавт провел в космосе 108 минут. Спустя более чем полвека он остается героем для миллионов людей. Правда, в США Гагарина решили «отменить». Вероятно, так в Штатах снова захотели переписать историю.

Одиозное решение принял американский «Космический фонд». Организация убрала имя Гагарина из названия одного из мероприятий. В компании сослались на «текущие события». Под таким предлогом «Ночь Юрия» переименовали в «Празднование космоса». Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «360» назвал такое решение дикостью. Далее — прямая речь.

Контрпродуктивно и дико

Источник фото: РИА «Новости»

Это неудачное решение, а если говорить начистоту, то контрпродуктивное и вредное. Мне непонятно, как вообще можно было такое сделать. Это означает, что мы отрекаемся от всего, что до сих пор было сделано.

Некоторые разделяют пилотируемые полеты и полеты-автомат. Можно сказать, что если бы не было полета Гагарина, скорее всего, и остальное, что мы видим в космосе, выглядело бы иначе. Не было бы потрясающих достижений, которыми мы обязаны первому полету человека в космос. Исключать имя Гагарина из названия и так далее — это дикость.

Страна-лидер

Источник фото: РИА «Новости»

Деятельность России вполне значима и она не выпадает из сферы достижений других участников космической деятельности. То есть, в некоторых направлениях мы по-прежнему занимаем передовые рубежи, в других — наравне с другими участниками. Где-то уже не можем претендовать на первое место. Но всюду претендовать на него невозможно. Где мы по-прежнему остаемся на первых позициях? В исследованиях Венеры.

Если говорить о пилотируемой космонавтике, то здесь тоже, безусловно, мы — страна-лидер. Если говорить об исследованиях Земли из космоса — мы наряду с другими.

Источник фото: NASA

И, наконец, мы возвращаемся на Луну тоже в общем с другими участниками. В этом году запуск 22 августа. И с этим тоже можно сказать, что у нас все в порядке.

Что касается научных достижений, многие из них действительно пионерские. <…>Еще, пожалуйста, исследование Марса, — программа «ЭкзоМарс» — очень серьезное достижение. И некоторые открытия, например, хлористый водород, был обнаружен нашими экспериментаторами.

Серьезное продвижение в поисках метана на Марсе. То есть, мы вполне «на уровне». Хотя казалось бы, у нас в начале нулевых были серьезные проблемы с финансированием. Конечно, это затормозило нашу программу, но сейчас мы возвращаемся на те рубежи, которые были достигнуты, а кое-где мы в общем уже превзошли прежние достижения. Так что особо огорчаться не стоит, хотя хочется большего.

Существование МКС невозможно

Источник фото: Роскосмос

Если говорить о потерях [при отказе от сотрудничества с Россией], они более чем серьезные. Если начать с МКС. Вот скажем, выходим из нее и все — нет МКС. Без нашего участия существование станции невозможно. Это точно. Что касается планетных исследований, то они возможны. Но здесь дело в том, что по двум направлениям у нас серьезные позиции.

По технологическим — во-первых, это просто средства запуска, космические аппараты, то есть наша индустрия умеет это делать. Сейчас в общем есть настроения без нас обойтись, но это отбрасывание назад по крайней мере лет на 6, на 8. Это точно и безусловно. Без нас, конечно, можно обойтись, без участия наших ученых, инженеров, но с серьезными потерями, очень серьезными.

Гонка в космосе

Источник фото: NASA

Гонка — это более сильное выражение, чем то, что на самом деле это слово отражает. Но соревнование, безусловно, есть. Это нормально. В науке всегда, кто первый, тот и оставляет главный след в истории. Поэтому это нормальное соревнование — соревнование сотрудничества.

Опираясь на достижение других, мы движемся вперед. Взаимно участники полезны друг другу. Если кто-то из конкурентов прекращает деятельность, то другой участник уже не так спешит, не столько усилий прилагает. А когда хочется быть первым, то и успехи больше. То есть это нормальная жизнь. Но бывает конкуренция и такая, когда одному участнику хочется другого утопить.

К сожалению, дальнейшее сотрудничество в космосе в значительной мере зависит от политической ситуации. Но что касается деятельности, все заинтересованы в полноразмерном сотрудничестве. Безусловно, к этому мы вернемся.

Очень хорошо, что осталось сотрудничество на МКС, 410 тонн в космическом пространстве и огромное количество оборудования. Там работа продолжается, как это было раньше. И это хороший пример для других.

Инновации, запуски, разработки технологий — каждая из этих составляющих влияет на развитие космической сферы. И одно без другого немедленно тормозится. Все эти компоненты необходимы. И что еще важно — это, конечно, энтузиазм. Он остается. В этой области мы находимся на острие движения всего человечества к новым горизонтам. Это движение продолжается.