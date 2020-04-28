Разная боль спортсменов и организаторов. К чему приведет отмена Олимпиады

Перенесенная на 2021 год летняя Олимпиада в Токио может вовсе не состояться из-за пандемии коронавируса. Утверждать такое пока рано, но председатель организационного комитета Игр не исключил, что это возможно. И отмена такого мероприятия — трагедия для большого спорта.

Изначально Олимпиада была запланировала на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в расписание и мероприятие перенесли на лето 2021-го.

Председатель оргкомитета Олимпийских игр Есиро Мори сказал журналистам, что если ситуация с коронавирусом не улучшится, то Олимпиаду могут вовсе отменить.

«Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом. Но если Олимпиада будет проведена после победы мира над вирусом, это будут соревнования, которые станут во много раз ценнее предыдущих Олимпийских игр», — сказал Мори.

Говоря про отмену мероприятия из-за войны, Мори, видимо, имел в виду Игры 1916 года в Берлине, 1940 года в Токио и 1944-го в Лондоне. В эти годы Олимпиады не было из-за военных действий.

Трагедия для спорта

Известный телекомментатор, советский и российский спортивный журналист Геннадий Орлов предпочел подождать 2021 года и не паниковать раньше времени из-за возможной отмены Олимпийских игр. В беседе с «360» Орлов обратил внимание на финансовую составляющую и отметил, что весь Международный олимпийский комитет существует благодаря спонсорам, а если не будет Игр, то у организации будет очень сложный период.

По словам Орлова, заработок МОК — это деньги от Coca Cola, Nike, Mc`Donalds и прочих больших трансконтинентальных компаний. Они дают определенные суммы под Олимпийские игры, а если их не будет, то и денег тоже.

Если Олимпиаду отменят, то это будет трагедией для мира спорта, считает Орлов.

Это для спорта трагедия. С 1896 года у нас восстановлены Олимпийские игры. В Древней Греции войны останавливали, чтобы провести Олимпийские игры. Думаю, все равно будут Игры, придумают что-то. Чего останавливать жизнь? Спорт — это жизнь. Если не будет спорта — что за жизнь? Скучно Геннадий Орлов.

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Кто-то лишился мечты

Главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко в разговоре с «360» поделился, что отмена Олимпийских игр возможна, тем более что такое уже происходило в прошлые годы. По мнению Яременко, вирус задержится в мире на долгие годы.

Яременко обратил внимание, что из-за переноса Олимпиады спортсмены теряют огромные деньги. За сами Игры они ничего не получают, кроме наград, но некоторые страны выплачивают им деньги из государственного бюджета. Получается, что эти средства они теряют. Также есть государства, где атлеты получают деньги от личных спонсоров после победы или даже участия в мероприятии. Кроме того, для спортсмена перенос Олимпиады — психологически сложная ноша.

«Спортсмен лишается не конкретных денег за конкретную победу, а не работает монетизация его имени. Для спортсмена это ведь не просто передвинуть в календаре флажочек. Ясно, что вся подготовка последние четыре года — не зря существует понятие олимпийское четырехлетие, ты выводишь себя на пик формы к лету олимпийского года, где-то недорабатываешь, чем-то жертвуешь, со стартов снимаешься, где мог бы заработать, потому что надо к Олимпиаде выйти на пик формы, — а это все не случилось», — сказал Яременко.

Спортивный журналист добавил, что для многих атлетов участие в Олимпиаде — мечта, которая может никогда не исполниться. Например, в этом году спортсмен идеально подготовился к состязанию и у него, допустим, не было достойных конкурентов. Однако до следующих Игр может случиться что угодно, особенно в тех видах спорта, где быстрая ротация — то есть часто появляются спортсмены-лидеры.

Возможную отмену Олимпиады Яременко назвал гигантским ударом по экономике спорта.

Гигантский был бы удар по большому спорту, потому что это огромный бизнес. Это гигантский удар по телемейджорам, потому что телевизионные права покупаются порой на 10 лет вперед. Сам факт переноса уже сильно влияет на доходы мейджоров, потому что какие-то рекламодатели переносят платежи, для каких-то вопрос вообще встает на паузу, потому что они не знают — со зрителями, без зрителей будет в 2021 году, важно было вовлечение аудитории Николай Яременко.

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Цель жизни — Олимпиада

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев в беседе с «360» поделился, что Олимпийские игры — самый важный этап в жизни. Атлет готовится заранее, выстраивает график так, чтобы именно к Играм быть на пике формы. Но теперь все планы сломались.

Любой спортсмен — для него самым главным апогеем являются Олимпийские игры, участие в них и победа. Для кого-то это единственные Олимпийские игры, для кого-то завершающие. У спортсменов короткие спортивные карьеры. Весь предолимпийский цикл спортсмен готовился именно к участию в этой Олимпиаде Дмитрий Свищев.

Свищев поделился неподтвержденными данными о том, какие убытки уже понес Олимпийский комитет — пять миллиардов долларов. Именно такой суммы, по его словам, лишилась организация из-за переноса Игр.

Депутат и тренер не поддержал идею запускать какие-либо чемпионаты без зрителей. По мнению Свищева, тот же футбол без фанатов невозможен, ведь спортсмены играют для тех зрителей, которые вокруг них.

«Для спорта то, что сейчас происходит, — это колоссальный удар, потому что спорт не просто замерз, а ощущение, что спорта просто нет», — заключил Свищев.