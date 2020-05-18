Отмена нерабочих дней, снятие ограничений в регионах, выплаты медикам. Неделя в фотогалерее

Режим нерабочих дней в России официально завершился. Об этом объявил президент Владимир Путин. Окончательное решение об ослаблении режима он оставил за губернаторами. Остальные новости не особо касаются коронавируса. Павел Дуров отказался от криптовалюты, Евровидение заменил виртуальный концерт, Метрополитену Москвы исполнилось 85 лет. Об этих и других главных событиях недели с 11 по 17 мая — в фотогалерее «360».

Конец нерабочих дней

Россияне еще никогда не отдыхали весной столько, как в 2020 году. Из-за распространения коронавируса в стране ввели режим нерабочих дней с сохранением заработной платы. Ряд регионов объявил самоизоляцию для граждан.

Президент России Владимир Путин в начале недели объявил, что 12 мая режим нерабочих дней завершается, а регионам пора подумать об отмене ограничительных мер. При этом глава государства подчеркнул, что выход будет не быстрым и ряд запретов останутся в силе еще на какое-то время. Но пора подумать о восстановлении связи, энергетики, сельского хозяйства и промышленности.

Регионы снимают ограничения

После слов президента России регионы начали смягчать, а то и вовсе отменять введенные ранее ограничения. Башкирия и Мурманская область полностью отменили режим самоизоляции для жителей. Но ввели обязательное правило ходить в масках. В Татарстане отменили пропуска для выхода на улицу.

В Калининградской области начали работать торговые центры и парикмахерские. Музеи и кинотеатры заработали в Ленинградской области.

Власти Москвы разрешили работать стройкам и промышленным предприятиям. В Московской области губернатор Андрей Воробьев на неделю продлил режим выходных дней. Он пояснил, что недельная пауза нужна, чтобы тщательнее подготовиться к открытию рабочих мест и предотвратить новые заражения.

Перенос Единого Госэкзамена

Единый государственный экзамен перенесли и разрешили его сдавать только тем, кто намерен пойти в вуз. Основной государственный экзамен для девятиклассников отменили вообще. Во всех случаях вынужденного или добровольного отказа от сдачи экзамена итоговые оценки поставят по итогам годовых.

Выпускникам школ в этом году можно сдавать только два экзамена по выбору. Все зависит от того, какие требования у факультета, куда они хотят поступать. Русский язык и математика перестали быть обязательными экзаменами для получения аттестата. Окончательных дат для проведения ЕГЭ пока нет.

Но уже точно известно, что вариант сдачи экзамена в онлайн-режиме не рассматривается. А организация проверки знаний школьников пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Он сам подтвердил эту информацию журналистам. По его словам, с 1 мая он ушел на самоизоляцию, так как заболел один из его коллег, с кем приходилось общаться.

Супруга Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила, что муж заразился на работе. Чтобы не заражать остальных членов семьи они вместе легли в больницу.

Сама она пояснила, что переболела быстро и уже идет на поправку без всяких антибиотиков.

«У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо», — рассказала она.

Татьяна Навка, как уже переболевший человек, дала совет всем: прислушиваться к своему организму, так как симптомы у всех индивидуальные. Она пояснила, что у нее температура подскочила сразу, а у супруга была небольшая несколько дней подряд.

На этой неделе выяснилось, что кроме Дмитрия Пескова от коронавируса также лечились министр культуры Ольга Любимова и глава Минобразования Валерий Фальков. Оба министра сообщили, что перебороли болезнь и уже приступили к работе.

Объединение Архангельской области и НАО

Новый крупный регион может появиться на карте России вместо двух. Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум об объединении двух субъектов в один.

Это не первый случай, когда автономный округ остается частью крупного региона, но при этом имеет самостоятельность. Такие объединения уже проводились в нулевые годы когда шесть из десяти автономных округов присоединились к своим более сильным соседям. По мнению экспертов, это означает минимизацию бюрократии и единую экономику.

Выплаты медикам

Президент и правительство раскритиковали региональных чиновников за задержки с выплатами медикам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета.

В ряде регионов чиновники начали проводить расчет по выплатам не по факту работы, а по времени, которое специалист провел в «красной зоне» с зараженными. В итоге вместо обещанных сумм медики получали в десятки раз меньше.

Медицинские работники записали видеообращения к президенту с просьбой разобраться. Проверками занялся Следственный Комитет, а Владимир Путин назвал действия регионалов «бюрократической канителью».

Он отметил, что требование было одно — заплатить деньги, а не заниматься высчитыванием часов и минут.

Правительство выпустило постановление, где четко указало, что деньги врачи должны получить по факту работы, а не по времени. Кроме того, в Кабмине потребовали переводить средства врачам сразу, а не в день зарплаты.

Нормализация ситуации

Рост выявления новых случаев коронавируса в России остановили. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что выявление новых случаев еще будет, но уже не настолько большим. При этом специалисты считают, что некоторые регионы России уже прошли пик инфекции.

На этой неделе надзорное ведомство выпустило ряд предписаний, по которым стране предстоит жить в ближайшее время пока не найдут лекарство или вакцину от коронавируса.

В школах отменят общие перемены, чтобы ученики не пересекались. Уроки придется сдвинуть, а каждому классу организовать отдельный кабинет.

Пассажирам самолетов придется летать в масках, а рассадка в салоне будет с соблюдением социальной дистанции.

По словам Анны Поповой, назвать ситуацию в стране нормальной можно будет только тогда, когда в стране не выявят ни одного нового случая заражения.

Уход Семина из «Локомотива»

Футбольный клуб «Локомотив» покинул главный тренер Юрий Семин. При нем клуб трижды становился чемпионом: в 2002-м, 2004-м годах и сезоне-2017/18.

Срок его контракта истек в мае, но руководство клуба не стало продлевать его до конца сезона. Тренировать команду будет специалист из Сербии Марко Николич.

На уход Семина отреагировали объединения болельщиков «Локомотива». Решение клуба назвали «мерзким и необоснованным».

Юрий Семин пообещал в ближайшее время опубликовать обращение к фанатам в социальных сетях. Также он не исключил, что продолжит тренерскую работу.

Тексты недели

Каждый день мы готовим для вас различные тексты на главные темы дня. После начала масочного режима в регионах мы собрали инструкцию, какое средство защиты лучше выбрать.

Узнали о выплатах, которые могут получить жители Московской области. Пообщались с синоптиками, которые рассказали нам о том, почему весенняя погода в России такая непостоянная.

Узнали, как изолируются богатые люди, что такое ИФА-анализ на коронавирус, и чем новый возбудитель особенно опасен для мужчин.

Выяснили подробности об увольнении преподавателя МГУ, который имел отношения со студентками. В подробностях рассказали, как вырастить хороший урожай картошки. Узнали, как провинциальная киносеть устраивает сеансы с соблюдением дистанции между зрителями, а также как дикие животные приходят в города пока люди сидят по квартирам.