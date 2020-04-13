Отмена богослужений, цифровые пропуска в Москве и пожар в Чернобыле. Неделя в фотогалерее

Минувшая неделя стала очередным испытанием для жителей всего мира. В российских церквях из-за COVID-19 отменили богослужения, несмотря на приближающуюся Пасху. Введены цифровые пропуска, а в Чернобыле с 4 апреля никак не потушат пожар. Об этих и других событиях — в фотогалерее «360».

Пропуска

11 апреля власти Москвы и Московской области утвердили правила пропусков для поездок. Оформить их можно будет уже 13 апреля, 15 апреля — они станут обязательным документом для проезда по столице и региону. Электронный пропуск можно будет получить по заявлению. Ходить пешком можно без него, но с соблюдением установленных правил и ограничений.

Заражение в России

12 апреля в России был поставлен рекорд заболеваемости — коронавирусной инфекцией заразились еще 2186 человека. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19 находятся около 150 тысяч человек. За последние сутки умерли еще 24 человека, общее число жертв в России достигло 130 пациентов. Из 15 770 зараженных выздоровел 1291 человек.

США обогнали Италию

США обогнали Италию по числу смертей от COVID-19 и вышли на первое место. По последним данным, в стране умерли 18 856 пациентов. В Италии — 18 849 человек. Соединенные Штаты лидируют и по числу зараженных — 500 594 человек, из них выздоровели 29 223 пациента. В США 10 апреля был установлен печальный рекорд смертности — 2108 жертв за сутки.