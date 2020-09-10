Уральского схимонаха Сергия (Романова), экс-настоятеля Среднеуральского женского монастыря, отлучат от церкви. Причиной стало очередное неповиновение бывшего священника церковному правлению: несмотря на лишение сана, он продолжал проводить священнослужения. Утвердить решение о предании Сергия анафеме должен будет правящий архиерей. «360» узнал, как происходит отлучение от церкви в России и что ждет опального монаха.

О том, что схимонах Сергий в скором времени будет отлучен от церкви, сообщил председатель церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета.

При этом, как рассказал ТАСС руководитель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим (Миняйло), церковь оставляет схимонаху шанс подать апелляцию, чтобы суд пересмотрел свое решение. Но для этого Сергий должен будет явиться лично.

Нет строгого порядка

Религиовед Денис Батарчук рассказал «360» о том, что единой процедуры отлучения нет: церковный суд принимает решение, подписывается коллегиальный документ, и человек просто ставится перед фактом, что «он более не является не только священником, но и вообще членом Русской православной церкви». Никакого обряда расстрижения, как это было раньше, сегодня уже нет.

В последний раз к такой мере приходилось прибегнуть в 2012 году. По словам религиоведа, это самая крайняя мера, до которой церковь старается не доводить.

Это мера исключительная, таких отлучений за новейшую историю мы знаем единицы. Для того чтобы тебя какая-либо из поместных церквей отлучила от общения с собой, надо долго нарываться на это Денис Батарчук религиовед.

Действующий священник, активный представитель православия в интернет-пространстве Николай Бабкин рассказал «360» о главных этапах отлучения священнослужителей от церкви.

Сначала над человеком свершается церковный суд — в случае с Сергием судов было несколько, в результате его лишили сана игумена. И этому предшествовали многочисленные разговоры и увещевания — церковь старалась вернуть сошедшего с пути священника.

Лишение сана — это вторая ступень на пути к отлучению. Вместе с ним идет запрет на совершение церковнослужения и любых церковных обрядов.

«Сейчас заявили о его отлучении, но как таковое оно пока не произошло. Это следующая ступень, весьма закономерная, учитывая резонанс его дела», — добавил Бабкин.

Причины и значение

Причинами отлучения от церкви, как рассказал Денис Батарчук, может стать еретическая деятельность, пособничество неодобряемым церковью действиям, богохульство и систематическое непослушание. Именно последним, в соответствии с официальным заявлением председателя церковного суда, обусловлена анафема Сергия: на протяжении долгого времени он пренебрегал словами вышестоящих священнослужителей.

Сергий пошел дальше даже, чем протопоп Аввакум, один из лидеров старообрядческого раскола. Сергий явно признает учение протестантов о невидимой церкви. Для него церковь — это он сам. Он этого прямо не говорит, но из его слов можно выводы такие сделать Николай Бабкин священник, активный представитель православия в интернет-пространстве.

При этом, как отметил Денис Батарчук, каждый священник, принимая сан, дает обет послушания и верности священноначалию. Сергий этот обет нарушал неоднократно.

Само по себе отлучение от церкви означает, что человек теряет право участвовать в богослужебно-мистической жизни церкви.

«То есть он не может ни причащаться, ни служить, естественно. Он полностью отлучается от жизни церковной общины, даже как прихожанин он не может посещать церковь», — объяснил Батарчук.

При этом отлучение — наложение анафемы — не стоит воспринимать в буквальном смысле как проклятие.

«Отлучив человека от церковного общения, церковь ограждает себя и своих верных чад. То есть отлучение имеет охранительную функцию, это не отправление человека в ад», — заключил Николай Бабкин.